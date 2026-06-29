Erzurum'da engelli istihdam günleriyle işveren ve adaylar buluşturuluyor

Erzurum'da gerçekleştirilen "Engelli İstihdam Günleri" kapsamında iş arayan engelli vatandaşlar ile işverenler bir araya getirilerek doğrudan mülakat imkanı sağlanıyor. Her perşembe günü saat 14.00'te gerçekleştirilen programda, engelli vatandaşlar firma temsilcileriyle yüz yüze görüşerek iş başvurularını yapıyor.

Mülakatlara katılan adaylar, görüşmeler öncesinde İŞKUR personeli tarafından verilen eğitimlerle hazırlanıyor. İş kulübü kapsamında verilen derslerde beden dili, özgüven, özgeçmiş hazırlama, mülakat teknikleri ve işveren karşısında doğru iletişim gibi konular ele alınıyor.

Erzurum İŞKUR'un engelli istihdamında son yıllarda önemli bir başarı elde ettiği belirtilirken, geçtiğimiz yıl 187 olan hedefin üzerinde performans gösterilerek 301 engelli vatandaşın işe yerleştirilmesine aracılık edildiği ve bu sonuçla Türkiye genelinde 81 il arasında birinci olunduğu ifade edildi. 2026 yılının ilk 6 ayında ise 111 engelli vatandaşın istihdam edildiği, yılsonu hedefinin ise 209 olduğu öğrenildi.

"Bunu bilmiyordum"

Mülakatlara katılan 28 yaşındaki Süleyman Koçak, uygulamadan yeni haberdar olduğunu belirterek, "Bunu bilmiyordum. Bundan sonra her hafta perşembe günleri burada İŞKUR adına engelli grubu olarak iş istihdamı ile ilgili çalışmalar yapılıyormuş. Dersler veriliyor. Biz de geldik, başvurularımızı yaptık inşallah hayırlısı olur. Daha önce başka yerlerde çalıştım, inşaat gibi işlerde kendi imkanlarımla çalıştım" dedi.

"Onların yanında olmak istiyoruz"

İnşaat firması yetkilisi Yakup Sözal ise engelli bireylerin iş hayatına katılımını önemsediklerini belirterek, "Farklı özelliklere sahip kardeşlerimizin ve abilerimizin yanında olmak istiyoruz, onlara yardımcı olmayı amaçlıyoruz. İşverenler olarak biz de elimizden gelen desteği veriyoruz. Çalışırken iş yerlerinde uyum sağlayabiliyorlar. Şu ana kadar mevsimlik olarak, özellikle yaz aylarında 50 ile 100 arasında engelli vatandaşımızı istihdam ettik" diye konuştu.

"Engelli istihdamı önceliğimiz"

Erzurum İŞKUR İl Müdürü Abdulkadir Mutlu ise engelli istihdamının kurum için öncelikli bir alan olduğunu vurgulayarak, "Son üç yılda farklı bir uygulamaya geçtik. Engelli iş arayanları ve işverenleri doğrudan bir araya getirmek yerine ek hizmet binamızda buluşturuyoruz. Burada her hafta perşembe günü saat 14.00'te engelli mülakat görüşmeleri gerçekleştiriyoruz. Bugün altı iş yerimiz var; üçü inşaat, ikisi gıda, biri otomotiv sektöründen. Ancak bu iş yerleri her hafta değişiyor. İş arayanlarımız da buna göre farklı firmalarla görüşme imkanı buluyor. Ayrıca mülakatlardan önce iş kulübü eğitimleri veriyoruz. Bu eğitimlerde beden dili, özgüven, özgeçmiş hazırlama, mülakat teknikleri ve işveren karşısında doğru iletişim gibi konular yer alıyor. Adaylarımızı bu şekilde hazırladıktan sonra işverenlerle buluşturuyoruz. Geçtiğimiz yıl 187 olan hedefin üzerinde bir performans göstererek 301 kişilik istihdam sağladık ve 81 il arasında Türkiye birincisi olduk. Bu yıl için hedefimiz 209 engelli vatandaşımızı istihdama kazandırmak. Şu ana kadar bunun 111'ini gerçekleştirdik. İlk 6 ayda yüzde 50'nin üzerine çıktık. İnşallah yılı yine birincilikle tamamlamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı