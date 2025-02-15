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Erzincan OSB'den Orta Asya'ya Demiryolu ile İhracat

Erzincan OSB'den Orta Asya'ya Demiryolu ile İhracat
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Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'nde kapı ve pencere menteşesi üretimi yapan girişimci, demiryolu avantajını kullanarak Orta Asya'ya yıllık 4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiriyor.

Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'nde kapı ve pencere menteşesi üretimi yapan bir girişimci, bölgenin demiryolu avantajını kullanarak Orta Asya'daki ülkelere ihracat yapıyor.

Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ( Osb ) fabrikasını 2019'da faaliyete geçirerek kapı ve pencere aksesuarları alanında üretim yapan Muhammet Karataş, Osb'den geçen demiryolu avantajını kullanarak Orta Asya pazarına yıllık 4 milyon dolarlık ihracat yapıyor.

Bölgeye gelerek firmayı ziyaret eden AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'nin güçlü bir alt yapısının olduğunu söyledi.

Osb'de 101 fabrikanın faaliyet gösterdiğini dile getiren Karaman, "Türkiye'de 366 OSB var ama sadece 12'sinde aktif tren yolu var ve merkezinde de yükleme istasyonu var. Bunlardan birisi de Erzincan. Bu hat sayesinde fabrikalarımız, ürettikleri ürünleri kolayca yükleyerek yurtiçine ve yurtdışına ekonomik şekilde sevk edebiliyorlar." dedi.

Özellikle kapı ve pencere sektörüne yönelik ürünleri 18 farklı ülkeye ihracat yapan firmanın, demiryolu avantajını stratejik fırsata dönüştürdüğünü işaret eden Karaman, "Erzincan OSB'den kalkan trenimiz, batıda Londra'ya, doğuda ise Çin'e kadar uzanan bir lojistik hattının parçası oluyor. Bu yükleyeceğimiz ürünler de Kazakistan'a gidecek. Böylece gelecekte batıya, doğuya her tarafa ihracat yapabileceğiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Alpay Kabadayı da Erzincan'ın yatırım yapan işletme sahipleriyle organize sanayisinin her geçen gün büyüdüğünü kaydetti.

"Afganistan ve İran gibi ülkelere ihracat yapıyoruz"

Firma sahibi Muhammet Karataş da 2022'de beri inşaat malzemeleri alanında Orta Asya'da faaliyet gösterdiklerini, bölgenin avantajlarından faydalandıklarını anlattı.

Bölgenin avantajlarından faydalanarak kendilerinin de Erzincan'a geldiğini dile getiren Karataş, "Trenin de buraya gelmesiyle artık ihracatımızı gerçekleştiriyoruz. İnşallah hem Erzincan'a hem de bölgemize çok büyük faydalar sağlayacak. Demiryolu olması lojistikteki en büyük avantaj noktalarından bir tanesi. Biz de inşallah bu alanda hem Erzincan'a hem de bütün bölgeye faydalı işler yapacağız." ifadesini kullandı.

Orta Asya'da ihracat yaptıkları ülkeleri paylaşan Karataş, şunları kaydetti:

"Uğraştığımız ürün grubu kapı ve pencerenin mekanizmaları ve bunların makinaları. Bu alanda uzmanlaştık. 25 yıldır Kazakistan ve Özbekistan'dayız. Bölgede Türki cumhuriyetlere, Afganistan ve İran gibi ülkelere ihracat yapıyoruz. Orta Asya'da ve Rusya'da bir ürünü bir yerden bir yere sevk etmeniz için demiryolu olması gerekiyor. Bunun ne kadar önemli bir şey olduğunu oralara gidince anlıyorsunuz. Hem ürettiğimiz ürün grupları hem de şuan Türkiye'de temsil ettiğimiz 37 farklı firmanın ürünlerini demiryoluyla sevk edebilmeyi başardık."

Kaynak: AA / Emin Ferhat Sevilir - Ekonomi
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