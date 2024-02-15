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9 işçi göçük altındayken maden şirketinden tepki çeken yeni iş ilanı

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Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde yaşanan heyelanda toprak altında kalan 9 işçiyi arama kurtarma çalışmaları devam ederken, madeni işleten Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ. şirketi iş ilanı açtı. Tepki çeken iş ilanında şirket, "İnsanları önemseyen şirket kültürü" ifadesini kullandı.

Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen maden faciasında toprak altında kalan 9 işçiyi arama çalışmaları devam ederken, madeni işleten şirket, yeni bir iş ilanı açtı. Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ. şirketinin iş ilanında "İnsanları önemseyen şirket kültürü" ifadeleri ise dikkatlerden kaçmadı. İş ilanına ise şu ana kadar 12 kişi başvurdu.

İliç'e bağlı Çöpler köyündeki altın madeninin bulunduğu bölgede 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kayması sonucu kaybolan 9 işçinin bulunması için çalışma başlatılmıştı. Milyonlarca metreküplük toprak yığınında çalışmalar devam ederken Anagold şirketi, kalite kontrolcü, örnekleme gibi alanların da bulunduğu toplam 8 birimi için iş başvurusu almaya başladı.

9 işçi göçük altındayken maden şirketinden tepki çeken yeni iş ilanı

"İNSANLARI ÖNEMSEYEN ŞİRKET KÜLTÜRÜ"

Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ., toprak kaymasının yaşanması sonrası yaptığı açıklama ile bütün faaliyetlerini durdurduğunu açıklamıştı. Şirket bugün ise iş ilanlarının yer aldığı Linkedln sayfasında işçi alımına ilişkin ilan yayınladı. İlanda "İnsanları önemseyen şirket kültürü" ifadeleri dikkat çekerken "Dünya çapında hızla büyüyen altın madenciliği ve malzeme şirketimiz Anagold Madencilik için Maden Jeologu arıyoruz." denildi.

  • Şirketin, yeni işçi adaylarına vaatleri arasında ise şunlar yer aldı: çalışanları
  • İnsanları önemseyen bir şirket kültürü
  • Altın madeni sektöründe dünyanın en ayrıcalıklı tesislerinden birinde kariyer yapmak
  • Hem kişisel hem de mesleki gelişim için mükemmel öğrenme deneyimi ve fırsatlar
  • Şirket desteği konaklama ve diğer avantajlar/ayrıcalıklar

Erzincan'daki maden faciası sonrası şirketten yeni iş ilanı: İnsanları önemseyen şirket kültürü

NE OLMUŞTU?

Erzincan'ın İliç ilçesine bağlı Çöpler köyündeki Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ.'ye ait altın madeni ocağı sahasında 13 Şubat'ta toprak kayması meydana gelmiş, irtibat kurulamayan 9 işçiyi arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı. Toprak kaymasıyla birlikte siyanür ve çeşitli kimyasal maddelerin doğaya zarar vereceği gündeme gelmişti.

Erzincan'daki maden faciası sonrası şirketten yeni iş ilanı: İnsanları önemseyen şirket kültürü

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, olayın hemen ardından toprak kaymasıyla birlikte siyanürün Fırat Nehri'ne akmaması için menfezleri kapattıklarını belirterek şu açıklamayı yapmıştı: "Toprak kaymasının hemen ardından Bakanlığımız merkez ve İl müdürlüğümüz Denetim Ekiplerini bölgeye ivedilikle sevk ettik. Toprak kayması sırasında akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapaklarını kapattırdık. Ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor, gelişmeleri hassasiyetle takip ediyoruz."

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Ekonomi

Linkedln Erzincan Maden İliç İş Dünyası Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Edeede Dededede:

Burası hangi devlet

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