9 işçi göçük altındayken maden şirketinden tepki çeken yeni iş ilanı

Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen maden faciasında toprak altında kalan 9 işçiyi arama çalışmaları devam ederken, madeni işleten şirket, yeni bir iş ilanı açtı. Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ. şirketinin iş ilanında "İnsanları önemseyen şirket kültürü" ifadeleri ise dikkatlerden kaçmadı. İş ilanına ise şu ana kadar 12 kişi başvurdu.

İliç'e bağlı Çöpler köyündeki altın madeninin bulunduğu bölgede 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kayması sonucu kaybolan 9 işçinin bulunması için çalışma başlatılmıştı. Milyonlarca metreküplük toprak yığınında çalışmalar devam ederken Anagold şirketi, kalite kontrolcü, örnekleme gibi alanların da bulunduğu toplam 8 birimi için iş başvurusu almaya başladı.

"İNSANLARI ÖNEMSEYEN ŞİRKET KÜLTÜRÜ"

Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ., toprak kaymasının yaşanması sonrası yaptığı açıklama ile bütün faaliyetlerini durdurduğunu açıklamıştı. Şirket bugün ise iş ilanlarının yer aldığı Linkedln sayfasında işçi alımına ilişkin ilan yayınladı. İlanda "İnsanları önemseyen şirket kültürü" ifadeleri dikkat çekerken "Dünya çapında hızla büyüyen altın madenciliği ve malzeme şirketimiz Anagold Madencilik için Maden Jeologu arıyoruz." denildi.

Şirketin, yeni işçi adaylarına vaatleri arasında ise şunlar yer aldı: çalışanları

İnsanları önemseyen bir şirket kültürü

Altın madeni sektöründe dünyanın en ayrıcalıklı tesislerinden birinde kariyer yapmak

Hem kişisel hem de mesleki gelişim için mükemmel öğrenme deneyimi ve fırsatlar

Şirket desteği konaklama ve diğer avantajlar/ayrıcalıklar

NE OLMUŞTU?

Erzincan'ın İliç ilçesine bağlı Çöpler köyündeki Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ.'ye ait altın madeni ocağı sahasında 13 Şubat'ta toprak kayması meydana gelmiş, irtibat kurulamayan 9 işçiyi arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı. Toprak kaymasıyla birlikte siyanür ve çeşitli kimyasal maddelerin doğaya zarar vereceği gündeme gelmişti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, olayın hemen ardından toprak kaymasıyla birlikte siyanürün Fırat Nehri'ne akmaması için menfezleri kapattıklarını belirterek şu açıklamayı yapmıştı: "Toprak kaymasının hemen ardından Bakanlığımız merkez ve İl müdürlüğümüz Denetim Ekiplerini bölgeye ivedilikle sevk ettik. Toprak kayması sırasında akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapaklarını kapattırdık. Ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor, gelişmeleri hassasiyetle takip ediyoruz."