Erzincan'da Göyne Barajı'ndan Kontrollü Su Salımı ile Çiftçiler Su Tasarrufu Sağlıyor

Erzincan'da kuraklık nedeniyle su seviyesi düşen Göyne Barajı'ndan kontrollü su salımı ve modern sulama sistemleri kullanarak çiftçiler su tasarrufu sağlayıp verimi artırıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destekleriyle çiftçilere modern basınçlı sulama sistemleri sağlanıyor ve su tüketimi yüzde 50 azalıyor.

Erzincan'da Göyne Barajı'ndan kontrollü su salımı ve kullanılan modern sistemler sayesinde çiftçiler, su tasarrufu sağlayıp verimi artırdı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "2023 Ağustos Ayı Alansal Yağış Raporu" verilerine göre, bu yıl ağustosta düşen yağış miktarı geçen yıla göre yüzde 60 azaldı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde de kuraklık nedeniyle barajların su seviyesinde yaz döneminde büyük düşüş yaşandı.

Yaz aylarında su miktarı önemli oranda azalan, Erzincan'ın Çatalarmut köyündeki Göyne Barajı'nda, arazilerin sulanması için görevlilerce kontrollü salınan su kanallar aracılığıyla tarım alanlarına ulaştırılıyor.

Çiftçiler de bu kanallardan dalgıç motor kullanarak tarlalarını suluyor. Kuraklığa ve barajda suyun azalmasına rağmen modern sistemler kullanarak su tüketiminde yüzde 50 tasarruf sağlayan bazı üreticiler, bu sayede yüksek verim elde etti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, AA muhabirine, kuraklık tehdidine karşı eylem planı hazırlayan Bakanlığın "Suda Sıfır Kayıp" sloganı ile başlattığı seferberlik kapsamında çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Modern basınçlı sulama sistemi kullanan çiftçilere Bakanlığın yüzde 50 hibe desteği sağladığını belirten Şahin, "İlimizde de modern basınçlı sulama sistemlerinin gelişmesiyle su tasarrufu yüzde 50'ye kadar çıkmış durumda. Özellikle bu yıl sulama sistemleri için sağlanan destekle su tüketimi biraz daha düşmüş oldu." dedi.

Şahin, Erzincan'da Tarım ve Orman Bakanlığının yağmurlama, basınçlı ve damlama sulama sistemleri kapsamında bugüne kadar 432 çiftçiye 18 bin 600 dekar alanda 5 milyon liraya yakın hibe desteği sağladığını aktardı.

Desteklerin son 5 yılda artarak devam ettiğini vurgulayan Şahin, amaçlarının basınçlı sulama sistemleri ile verimi artırmak ve üreticilerin suyu daha tasarruflu kullanmalarını sağlamak olduğunu kaydetti.

Göyne Barajı 50 bin dekar arazinin su ihtiyacını karşılıyor

İl Özel İdaresi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünde görevli mühendis Abdurrahim Duman da Göyne Barajı'nın yaklaşık 50 bin dekar tarımsal arazinin su ihtiyacını karşıladığını anlattı.

Barajın 4 milyon 400 bin metreküp su kapasitesine sahip olduğuna işaret eden Duman, "Suyun daha yaygın ve daha tasarruflu kullanılması için modern tarımsal sulamayı teşvik ettik. Çiftçimiz yüzde 50 daha fazla verim elde etti ve aynı zamanda da yüzde 50 suyun maliyetini düşürmüş oldu. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu tasarrufu, yaygınlaşan modern sulama sistemleri ile yüzde 50'nin üzerine, tarımsal üretimi de yüzde 50 artırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

"Toprağı yormadan bitkilerin su ihtiyacını karşılıyoruz"

Bölgedeki çiftçilerden Umut Gülfırat, tarlalarda yağmurlama sulama sistemi kullandıklarını dile getirerek, "Toprağı yormadan bitkilerin su ihtiyacını karşılıyoruz. Gözle görülür bir şekilde, özellikle pancarda verim artışı sağlıyor. Bireysel değil, toplu olarak yağmurlama sistemlerine geçmemiz, suyu tasarruflu kullanmamız lazım. Tarım arazilerinden ürün alacağız diye su kaynaklarımızı boşa harcamamamız lazım." ifadelerini kullandı.

Bölge çiftçisinin artık salma sulama yöntemi yerine modern sulama sistemlerini tercih etmeye başladığına dikkati çeken Gülfırat, "Salma sulama ile tarlalarımızı suladığımızda, özellikle pancar fazla su aldığı için üründe çürüme olabiliyor ama yağmurlama sisteminde böyle bir sorun yaşamıyoruz. Bu da ürün artışı sağlıyor." dedi.