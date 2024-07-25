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Erdoğan "Tahsil edin" talimatı vermişti! Bakan Işıkhan belediyelerin ödeyeceği SGK borcu tutarını açıkladı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li belediyelere rest çekerek "Belediyelerin borçlarıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığımız kaynağında bu borçların tahsiline başlayacaktır" demişti. Bugün konuyla ilgili açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belediyelerin SGK'ya olan toplam prim borcunun 96 milyar lirayı bulduğunu belirterek, "Bu borçların bir an önce tahsil edilmesi gerekiyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için zam çağrısı yapan muhalefeti belediyelerdeki borçlar üzerinden eleştirerek "Buradan Sayın CHP Genel Başkanı'na şunu söylemek isterim dürüst siyaset verilen sözlerin arkasında durmayı gerektirir. Gücünüz yetiyorsa belediye başkanlarına söyleyin bedava yapacağız diyerek milletten oy istedikleri ancak 3 ayda 3-4 kez zam yaptıkları hizmetlerin fiyatlarını düşürsünler. Emeklilere faydanız dokunsun istiyorsanız talimat verin, belediyeleriniz Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan birikmiş borçlarını ödesin. Meydanlarda oy verene bedava traktör vereceğiz demek kolaydır zor olan sözünün eri olmaktır. Hazine ve Maliye Bakanlığımız belediyelerin borçlarının kaynağında tahsiline başlayacak. Milletin varlığını değişik yerlerde harcamaya müsaade yok. Öyle 25 kuruşa simit yok" demişti.

"BORÇLARIN BİR AN ÖNCE TAHSİL EDİLMESİ GEREKİYOR"

Bugün katıldığı canlı yayında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) toplam prim borcunun 96 milyar lirayı bulduğunu belirterek, "Bu noktada yapılması gereken neyse, usulüne uygun şekilde duruma müdahale edilmesi gerekiyor. SGK'ye olan prim borçlarının bir an önce tahsil edilmesi gerekiyor." dedi.

Bakan Işıkhan SGK'nin 85 milyon vatandaşın hastane, ilaç ve diğer tedavi harcamalarını karşılayıp, 16 milyon emeklinin aylık ve bayram ikramiyelerini ödediğini anımsattı. Harcama ve ödemelerin yapılabilmesinin, SGK'nin ana gelir kaynağı olan sigorta primlerinin düzenli ve eksiksiz toplanmasına bağlı olduğuna işaret eden Işıkhan, şunları kaydetti; "31 Mart yerel seçimlerinden önce SGK'ye prim borçları biriken belediyelerin olduğuna dikkati çekmiş ve belediyelerin borçlarını ödemesi için bir çağrı yapmıştık. Bunu sözde bırakmadık, SGK aracılığıyla tüm borçlu belediyelere, herhangi bir parti farkı gözetmeksizin borç bildirimlerini gönderdik. Bazı belediyeler bu çağrılarımızı dikkate alıp borçlarını ödeme iradesi gösterdi. Buradan kendilerine teşekkür ediyorum. Ancak bunca uyarıya rağmen hala harekete geçmemiş olan belediyelerin sayısı da ne yazık ki oldukça fazla."

"BELEDİYELERİN BORÇLARI HER GEÇEN GÜN ARTMAKTA"

Tüm uyarıların ardından SGK'nin, kanunun öngördüğü şekilde alacaklarını tahsil etmesi gerektiğini vurgulayan Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü; "Elbette bu bizim tercih ettiğimiz bir yol değil, ancak ilgili belediyelerin prim borçları artmış durumda ve her geçen gün de bu borçlar büyümekte. Bu noktada yapılması gereken neyse, usulüne uygun şekilde duruma müdahale edilmesi gerekiyor. SGK'ye olan prim borçlarının bir an önce tahsil edilmesi gerekiyor. Bugün itibarıyla belediyelerin prim borçları toplam 96 milyar liraya ulaşmış durumda ve bu borcun yüzde 80'i belediye şirketlerine aittir. Esasında bu milli bir kaynaktır. Vatandaşımızın çalışarak, üreterek, alnının teriyle bütçeye kazandırmış olduğu doğal bir gelir kaynağıdır. ve yine vatandaşlarımızın yararına kullanılması gereken bir kaynaktır. Belediye çalışanlarının emeğinin karşılığı ve gelecek yatırımları olan sigorta primlerinin ödenmeyerek bu paraların başka kalemlere aktarılması asla doğru bir yaklaşım değildir."

Işıkhan, bakanlık olarak emeğin korunmasının yanında emek sömürüsüne engel olmak için de çalıştıklarını dile getirerek, "Amacımız, SGK'ye olan prim borçlarını tahsil ederek, kayıt dışı ile mücadele ederek ve istihdamı artırarak SGK'nin prim gelirlerini artırmaktır, emeklilerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımıza daha iyi imkanlarla hizmet vermektir. Bizler sosyal güvenlik gibi devlet ve millet için hayati önem taşıyan toplumsal bir temel ihtiyacın hem ihyası hem de sürdürülebilirliği için çalışıyoruz." diye konuştu. Borçlu belediyelere işbirliği çağrısında bulunan Işıkhan, "SGK'ye olan borçların yapılandırılması ve ödeme planlarının oluşturulması konusunda belediyelere her türlü desteği vermeye hazırız. Bu hususta arzumuz, tahsilat sürecini sorunsuz ve en kolay şekilde yönetmektir." ifadesini kullandı.

"UNUTMAMALIYIZ Kİ HEPİMİZ AYNI GEMİDEYİZ"

Sosyal güvenlik sisteminin önemine değinen Işıkhan, şunları söyledi; "SGK'nin sağlıklı işleyen, daha güçlü bir kurum haline gelebilmesi için bu sürecin zorunluluğunu, bu ülkenin bir vatandaşı olarak hepimizin çok iyi anlaması gerekmektedir. Sosyal güvenlik sistemimizin mali yapısını korumak ve geleceğe güvenle bakmak, hepimizin ortak sorumluluğudur. Sen ben yok, biz varız. Unutmamalıyız ki hepimiz aynı gemideyiz. Büyük Türkiye gemisinin hepimizin desteği ve uyumuyla alacağı daha çok yol, aşacağı daha çok ufuk var. Bu noktada herkes üzerine düşeni hakkıyla yerine getirirse tüm hedeflerimize başarıyla ulaşacağımızı düşünüyorum."

Kaynak: AA / Ekonomi

Vedat Işıkhan Maliye Finans Ekonomi Haberler

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Yorumlar (35)

Enroy25:

bu borçlar 31 marttan bu yana mı oldu :D :D

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Kadir Tokay:

Tabi canım :) 31 Mart öncesine kadar akp li belediyeler sgk borçlarını bir gün bile geciktirmemişler.

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Metehan Eryilmaz:

Vergi affı yapılan yandaşların silinen borçları ne kadar acaba

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Yorumcii:

Bu borçlar bugüne kadar hangi belediye başkanları tarafından yapıldıysa mahkemeye gidip şikayet etmek lazım… ya içeri atsınlar ya da tahsilatını yapsınlar… bugüne kadar göz yumanlarda cezasını almalı

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Biker Halil:

Ne fark eder sonuçta Belediyenin borcu, burda a b diye ayrıma kalkmak yanlış . Belediyeler seçimden sonra önceki Beledden sonuç devir almış, önceki Belediye ben yaptım yıkıyorum demiyor. Burda Vatandaş Devletinin yanında durması gerekirken , Belediye partizanlığı yapıyor.

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dikduran adam:

ekremden öncede ekremdi mansurdan öncede mansurdu lafın tamamı anladınmı çünkü lafın tamamı kimlere söylenir bilirsin

yanıt14
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Yusuf Adıyaman:

96 milyar olana kadar nerdeydiniz şimdi mi bekleyin öderler

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faruk merttürk:

Kıbrıs'ta niye okadar neşeli olduğu çıktı ortaya.

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Bahtiyar Kalır:

AKP li belediyelerin borcu yokmu ve ne kadar açıklada görelim.

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Biker Halil:

Belediyelerden diyor CHP li Belediye demiyor, bırakın bunları kardeşim sıkıntı bizim sıkıntımız herkes seçiminde özgürdür.

yanıt14
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