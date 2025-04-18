Enerjisa Yurt Dışında Deneyim Fırsatı Sunuyor

Enerjisa Dağıtım Şirketleri Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ, şirketin yabancı ortaklarından E.ON'un iştiraki Bayernwerk ile iş birliği yaparak Türkiye'deki mavi yakalı çalışanlarına yurtdışında deneyim kazanma fırsatı sunuyor. Bu pilot proje, kariyer gelişiminin yanı sıra kültürel etkileşim ve bilgi paylaşımı açısından da önemli bir köprü olacak.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ, şirketin yabancı ortaklarından E.ON'un iştiraki Bayernwerk ile iş birliği yaparak Türkiye'deki mavi yakalı çalışanlarına yurtdışında deneyim kazanma fırsatı sunuyor.

Proje Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ'ın iş gücünü güçlendirmeye, sektörel yetkinlikleri artırmaya ve uluslararası iş birliklerini derinleştirmeye yönelik stratejik vizyonunun bir parçası olarak hayata geçiriliyor. Proje kapsamında geliştirilen yaklaşımlar, kurumlar arası bilgi akışını teşvik ederken, uzun vadede sektörel dönüşüm ve sürdürülebilir gelişim açısından da önemli fırsatlar sunuyor. Projeye başlangıç aşamasında 20 çalışanla uygulanmaya başlanırken, ilerleyen süreçte daha fazla çalışanın dahil edilmesi hedefleniyor.

Projenin hayata geçmesini sağlayan imza törenine Enerjisa Dağıtım Şirketlerini temsilen Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Oğuzhan Özsürekci, Enerjisa Enerji CFO'su Philipp Ulbrich, İnsan, Kültür ve İdari İşler Direktörü Işılay Yüksel Eratay ve İnsan, Kültür ve Gelişim Grup Müdürü Sinem Yorulmaz, Bayernwerk şirketini temsilen ise İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Albert Zettl, Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Başkanı Dr. Julia Luxi, İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Politikaları Başkanı Arman Bedikian ve İnsan Kaynakları Müdürü Dr. Stefan Burghard katılım gösterdi.

Türk enerji sektörünün yetkinlik haritası genişliyor

Sürdürülebilirliği stratejisinin merkezine alan ve teknoloji odaklı projelerle Türkiye'nin enerji dönüşümüne öncülük eden Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nin, insana dokunan çalışmalarıyla da fark oluşturduğunu belirten Genel Müdür Oğuzhan Özsürekci, "Proje çalışma arkadaşlarımızın Almanya'da görev almasıyla sınırlı değil. Programa katılmaya hak kazanan ekip arkadaşlarımız uluslararası bir çalışma ortamında uygulamalı deneyim kazanarak hem profesyonel hem de kültürel anlamda gelişim gösterecek. Edindikleri tecrübeleri ve iyi uygulamaları Türkiye'ye taşıyarak sektörün gelişimine katkı sunacaklar. Böylelikle Türk enerji sektörünün yetkinlik haritasının genişlemesine destek olacaklar" dedi.

Projenin kapsayıcılık ve gönüllülük kültürü gibi temel değerleri de desteklediğine dikkat çeken Özsürekci, "Tesis ettiğimiz iş birliği ile iki şirket arasında sadece teknik değil, sosyal gelişimi de ön planda tutmayı hedefliyoruz. Kültürler arası etkileşimi artıran bu iş birliğinin, daha bütünleşik ve yetkin bir iş gücüne ulaşma yolunda önemli bir adım olduğuna yürekten inanıyorum. Enerjisa Dağıtım Şirketleri olarak çalışma arkadaşlarımıza yeni bir vizyon kazandırmayı ve sektöre uzun vadeli sürdürülebilir değerler katmayı hedefliyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL