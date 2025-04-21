Enerjisa ve Öğretmen Ağı'nın Öğretmen Esenliği Zirvesi: Daha İyi Bir Gelecek İçin Dayanışma

Enerjisa Enerji ve Öğretmen Ağı iş birliğiyle hayata geçirilen Öğretmene Değer projesi kapsamında düzenlenen Öğretmen Esenliği Zirvesi, öğretmenlerin bireysel ve mesleki esenliğini odağına alarak dayanışma, iyi yaşam ve kapsayıcı eğitim üzerine ilham veren bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Şirket, 'Öğretmene Değer' projesinde daha iyi bir benden daha iyi bir geleceğe vizyonuyla öğretmenlerin iyi oluş hallerine odaklanıyor.

'Herkes İçin Daha İyi Bir Gelecek' vizyonuyla sürdürülebilir projelerini hayata geçiren Türkiye'nin önde gelen elektrik dağıtım, perakende satış, müşteri çözümleri ve e-mobilite şirketlerinden Enerjisa ve Öğretmen Ağı iş birliğiyle hayata geçirilen Öğretmene Değer projesi kapsamında, 250 öğretmenin katılımıyla İstanbul'da Öğretmen Esenliği Zirvesi düzenlendi.

Zirve'de, öğretmenlerin bireysel ve mesleki esenlikleri ele alınırken, bireysel iyilik halinden okul iklimine, topluluk olmanın gücünden iyi örneklerin paylaşımına kadar pek çok konu masaya yatırıldı. Konuşmalar, paneller, uygulama alanları ve paylaşım oturumlarıyla, esenliğin yalnızca tanımı değil, nasıl mümkün kılınabileceği de tartışıldı. Şirket yönetiminin de katılım sağladığı etkinlikte, daha iyi bir gelecek için öğretmenlerin kişisel ve mesleki güçlenmesi için öğretmenlerle birlikte üretmeye ve öğrenmeye devam edileceği vurgulandı.

Eğitimin kalbine esenlik dokunuşu: 300'den fazla öğretmene 200 saatten fazla atölye

Öğretmen Ağı ve Enerjisa Enerji iş birliğiyle hayata geçirilen Öğretmene Değer projesi kapsamında bugüne kadar 300'den fazla öğretmenle bir araya gelindi; 200 saati aşan atölye ve etkinliklerde dijital eğitim teknolojilerinden iyi yaşama, kapsayıcı eğitimden toplumsal cinsiyet eşitliğine, psikodramadan deprem sonrası dayanışmaya kadar pek çok tema ele alındı. Öğretmenlerin yaşadıkları zorlukları paylaşmaları, birlikte çözüm üretmeleri ve farklı disiplinlerden beslenerek güçlenmeleri desteklendi; böylece hem mesleki yolculuklarına hem de bireysel iyi oluş hallerine katkı sunuldu.

Açılış konuşmalarını Enerjisa Enerji İletişim Direktörü Göktürk Demirel, Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan ve Öğretmen Ağı Eş Genel Koordinatörü Irmak Akıncı Canbaz'ın yaptığı etkinlik, gün boyu öğretmenler için hazırlanmış bir program ile devam etti.

Taşcıoğlu: "Daha iyi bir gelecek, öğretmenin esenliğiyle başlar"

Şirketin sürdürülebilirlik yaklaşımının yalnızca çevresel ve ekonomik değil, aynı zamanda güçlü bir sosyal etki vizyonuna dayandığını vurgulayan Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yetkinlikler Bölüm Başkanı Ebru Taşcıoğlu, "Biz sürdürülebilirliği sadece kaynakların verimli kullanımı olarak değil, bireylerin ve toplumun potansiyelini ortaya çıkaracak koşulların oluşturulması olarak görüyoruz. 'Herkes İçin Daha İyi Bir Gelecek' vizyonumuz doğrultusunda hayata geçirdiğimiz Öğretmene Değer projesi de tam olarak bu anlayışın bir yansıması. Öğretmen Ağı ile birlikte yürüttüğümüz bu projeyle, öğretmenlerin esenliğine alan açıyor; onların güçlenmesini, birbirlerinden öğrenmesini ve dayanışmayla dönüşmesini destekliyoruz. Çünkü biliyoruz ki, sürdürülebilir bir toplum inşa etmek; eğitimden, eğitimin merkezindeki öğretmenlerden başlar. ve biz inanıyoruz: Daha iyi bir gelecek, öğretmenin esenliğiyle başlar" dedi.

Irmak Akıncı Canbaz: Öğretmenlerin iyi oluşları eğitimde kritik bir fark oluşturuyor.

Öğretmen esenliğinin herkes için eşit, kapsayıcı ve nitelikli eğitimin olmazsa olmazı olduğunu ifade eden Öğretmen Ağı Eş Genel Koordinatörü Irmak Akıncı Canbaz, "Öğretmen Ağı'nın öğretmenlerle birlikte yürüdüğü 10 yıla yaklaşan yolculuğunda gördük ki eğitimin en önemli öznelerinden olan öğretmenlerin iyi oluşları eğitimde kritik bir fark oluşturuyor. Kendini güvende ve güçlü hisseden, yalnız değil, bir topluluğun parçası olarak desteklendiğini deneyimleyen öğretmenlerin sayısı ne kadar artarsa, güçlü bir eğitim sistemi için ihtiyaç duyduğumuz dönüşüme o kadar yaklaşırız diyoruz. Bu sebeple, öğretmen esenliği konusunu daha geniş çevrelerle konuşmak, önemine dair sesimizi yükseltmek bizler için çok önemli. Öğretmene Değer projesi ve Öğretmen Esenliği Zirvesi'ni hayata geçirirken katkı ve desteklerini esirgemeyen paydaşımız Enerjisa Enerji ile birlikte bu konudaki tartışmayı genişletmeye ve sözü büyütmeye fırsat bulabildiğimiz için çok mutluyuz." - İSTANBUL