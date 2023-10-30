Enerjisa Üretim, Çanakkale'deki Bal Ormanı İçin Destek Sağladı

Sabancı Cumhuriyet Seferberliği kapsamında Çanakkale Arıcılar Birliği ile ortak çalışma yürüten Enerjisa Üretim, Çanakkale'deki bal ormanı için ekipman ve fidan desteği sağladı. Enerjisa Üretim, lavanta ve biberiye ekimi gerçekleştirerek arıcılara kovan ve malzeme desteği sağladı. Proje kapsamında toplam 21 bal ormanı oluşturulması hedefleniyor.

Enerjisa Üretim, ağaçlandırma çalışmaları ile orman varlığına katkı sağlamaya devam ediyor. Türkiye'nin lider özel sektör elektrik üretim şirketlerinden Enerjisa Üretim, bu kapsamda Sabancı Cumhuriyet Seferberliği kapsamında Çanakkale'de fidan dikimi gerçekleştirdi. Enerjisa Üretim'in, 2022 yılında oluşturulan 2 bal ormanına ek 2023 yılının sonuna kadar toplam 5 bal ormanı için fidan desteğini tamamlamayı hedeflediği bildirildi. Proje kapsamında isale hattından su havuzuna, yol yapımından arı sağım makinasına kadar arıcıların ihtiyaç duyduğu altyapıya destek veren Enerjisa Üretim, arıcılara toplam 150 adet, 2 katlı, 5 çerçeveli yerli arı kovanı bağışladı. Bal ormanlarından Çanakkale Arıcılar Birliğine üye 650 arıcının yanı sıra çevre illerdeki 350 gezgin arıcı ile ailelerin faydalanması amaçlanıyor. En az 10 bin kovan arı sağımı ile 100 ton bal sağımı gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Enerjisa Üretim Sürdürülebilirlik Mentoru Mehmet Evren Eynehan, "Bugün Enerjisa Üretim ve Akçansa çalışan ve ailelerinden oluşan gönüllülerle birlikte Sabancı Cumhuriyet Seferberliği kapsamında bir araya geldik. Çanakkale Enerjisa Üretim olarak hali hazırda santralimizin bulunduğu ve yatırımlarımızın olduğu önemli bir şehir. Faaliyet gösterdiğimiz diğer şehirlerde olduğu gibi Çanakkale'de de topluma ve çevreye katkı sağlayacak çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda bölgedeki biyoçeşitliliğe katkı sağlayacak bal ormanı için fidan dikimini tamamladık. Proje kapsamında lavanta yolunu oluştururken, bölgedeki arıcılara gaz maskesi ve arıcı maskesi dağıtımını da gerçekleştirdik" dedi.

Enerjisa Üretim, proje kapsamında Çanakkale'de toplam 21 adet bal ormanını tamamlamayı hedefliyor.