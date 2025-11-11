Enerjisa Enerji'nin, Ankara, Zonguldak, Kastamonu ve İstanbul'da yatırımları sürüyor

Türkiye'nin enerji dönüşümüne öncülük eden Enerjisa Enerji, dağıtım firmaları Ayedaş, Başkent EDAŞ ve Toroslar EDAŞ ile Ankara, Kastamonu, Zonguldak ve İstanbul'un Anadolu yakasında bakım ve onarım çalışmalarını hayata geçirirken, enerjinin geleceğine yönelik yatırımlarını sürdürüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ayedaş, yılın ilk 9 ayında Türkiye'nin ekonomik, kültürel ve tarihi merkezini oluşturan ve 5,5 milyon aboneye hizmet verdiği İstanbul Anadolu Yakasında yaklaşık 2 milyar 82 milyon lirayı aşan yatırımı hayata geçirirken, bakım ve onarım çalışmalarıyla şehrin enerji altyapısını güçlendirmeye devam etti.

Daha aydınlık bir İstanbul hedefi doğrultusunda, mevsimsel ve iklim şartlarının etkilerini en aza indirmek için Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinde toplamda 19 bin 288 aydınlatma armatürünün bakımı tamamlandı. Bunun yanı sıra, 1144 pano, 50 trafo ve 2 bin 361 dağıtım merkezinin kontrol ve yenileme çalışmaları yapılarak enerji altyapısı güçlendirildi. Aynı dönemde 1949 kilometrelik hattın bakımı gerçekleştirilerek sürdürülebilir enerji dağıtımına katkı sağlandı.

Şehrin büyüyen enerji ihtiyaçları doğrultusunda yatırım hedefleri belirleyen Ayedaş, kıtaları birleştiren şehir olan İstanbul'da kesintisiz ve kaliteli enerji sunmak amacıyla 737 bin kilometrelik yeni kablo döşemesi, 1194 armatür ve 680 aydınlatma direği montajı tamamlandı. Ayrıca 551 pano ve 97 trafo merkezi kurarak altyapısını daha da güçlendirdi.

Türkiye'de ilk kez devreye alınan Temas Gerilimi Tespit Teknolojisi, Ayedaş ve ABD merkezli Osmose Utilities Services Inc. işbirliğiyle İstanbul Anadolu Yakası'nda sahada uygulanmaya başladı. Şehir altyapısında can güvenliğini tehdit edebilecek gizli elektrik kaçaklarını yüksek hassasiyetle tespit eden bu yenilikçi sistem kapsamında, özel donanımlı Osmose aracıyla yürütülen taramalarda şu ana kadar 1500 kilometreden fazla yol kat edildi. Yüksek hassasiyetli sensörler ve mobil tarama sistemleriyle donatılmış araç sayesinde, elektrik altyapısında oluşabilecek temas gerilimleri tehlikeye dönüşmeden önce tespit edilerek ilgili noktalara noktasal müdahale imkanı sağlanıyor.

Ankara'da 3 milyar 485 milyon liralık yatıırım

Başkent EDAŞ ise yılın ilk 9 ayında Ankara'da kesintisiz ve kaliteli enerji için yaklaşık 3 milyar 485 milyon liralık yatırımı hayata geçirdi. Bakım, onarım ve yatırım çalışmalarına hız veren şirket, Türkiye'nin başkenti ve nüfus bakımından en büyük ikinci şehri olan Ankara'da yenilikçi teknolojilerini de faaliyetlerine entegre etmeyi sürdürdü.

Şirket, 3 milyon 276 binden fazla aboneye kesintisiz ve kaliteli enerji hizmeti verme hedefi doğrultusunda, mevsimsel ve coğrafi şartların olumsuz etkilerini en aza indirmek için Akyurt, Altındağ, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Pursaklar, Şereflikoçhisar ve Sincan ilçelerinde bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40'lık artışla 13 bin 845 armatür, 7 bin 331 kilometrelik kablo, 92 trafo merkezi, 1115 adet dağıtım merkezi ve 181 elektrik dağıtım panosunun bakımlarını tamamladı. Ayrıca yeni yatırımlar kapsamında aynı dönemde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14'lük artışla 840 kilometrelik kablo hattı, yüzde 7 artışla138 trafo ile 1988 armatür ve 352 elektrik dağıtım panosu tesis ederek enerji altyapısını güçlendirdi.

Kastamonu'da 397 milyon lira yatırım

Başkent EDAŞ 400 bine yakın nüfusa sahip Kastamonu'da kaliteli ve sürdürülebilir enerji için çalışmalarını sürdürmek ocak-eylül döneminde 397 milyon lira yatırımı hayata geçirdi. Şirket yılın ilk 9 ayında Kastamonu'da 322 binden fazla müşterisine daha güvenilir ve kesintisiz enerji sunma hedefiyle 4 bin 954 trafo ve 22 bin 77 kilometrelik enerji hattında kesintisiz ve kaliteli enerji için çalışmalarını sürdürdü.

Şirket bu kapsamda Merkez, Devrekani, Seydiler, Ağlı, Araç, İhsangazi, Çatalzeytin, Bozkurt, İnebolu, Abana, Doğanyurt, Taşköprü, Hanönü, Tosya, Cide, Şenpazar, Azdavay, Pınarbaşı, Daday ve Küre ilçelerinde bakım, onarım ve yatırım çalışmalarına hız verdi.

Bu çerçevede yılın ilk 9 ayında 13 bin 115 aydınlatma armatürü, 3 bin 582 kilometrelik kablo, 37 elektrik dağıtım panosu,149 trafo merkezi 20 dağıtım merkezinin bakımları gerçekleştirildi. Şirket ayrıca 46 kilometrelik kablo hattı, 17 elektrik dağıtım panosu, 20 trafo merkezi ve 548 yeni aydınlatma armatürünün montajını tamamlayarak altyapıyı güçlendirdi.

Zonguldak'ta 344 milyon lira yatırım

Başkent EDAŞ, zorlu coğrafi yapısı, madencilik sektörü, deniz ticareti ve 600 bine yakın nüfusu ile Batı Karadeniz'de öne çıkan Zonguldak'ta ise yılın ilk 9 ayında 344 milyon liralık yatırımı hayata geçirdi. Enerji arz güvenliğini sağlamak amacıyla faaliyetlerini kararlılıkla sürdüren şirket, Zonguldak'ta bakım ve onarım faaliyetlerine de hız verdi.

Şirket, Zonguldak'ta 425 bini aşkın müşterisine daha güvenilir ve kesintisiz enerji sunma hedefiyle yılın ilk 9 ayında 3 bin 776 trafo ve 16 bin 819 kilometrelik enerji hattında bakım, onarım ve yatırım çalışmalarını sürdürürken, Merkez, Kozlu, Kilimli, Devrek, Alaplı, Gökçebey, Çaycuma ve Ereğli ilçelerinde 9 bin 645 yeni aydınlatma armatürü, 1131 kilometrelik enerji nakil hattı, 29 elektrik dağıtım panosu ve 95 trafo merkezinin bakımlarını gerçekleştirdi. Yeni yatırımlar kapsamında 104 kilometrelik kablo döşemesi, 996 yeni aydınlatma armatürü, 48 elektrik dağıtım panosu ve 9 trafonun montajı tamamlanarak altyapı güçlendirildi.