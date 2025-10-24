Enerjisa Enerji 'Daha İyi Bir Gelecek Buluşmaları'nın ilkini Gaziantepli KOBİ'lerle gerçekleştirdi

'Herkes İçin Daha İyi Bir Delecek' vizyonuyla 2023 yılından bu yana verimlilik odaklı çalışmalar yürüten Enerjisa Enerji, Gaziantep Ticaret Odası ve IDEMA iş birliğiyle "Daha İyi Bir Gelecek Buluşmaları"nın ilkini Gaziantep'te gerçekleştirdi.

Gaziantepli KOBİ'lerin verimlilik ve dijital dönüşüm yolculuğuna ışık tutan etkinlikte; ekonomik verimlilikten etkili iletişime pek çok başlık ele alındı. KOBİ'lere yönelik yenilikçi dijital çözümler tanıtılırken, FutureBright araştırma şirketi tarafından hazırlanan "KOBİ'lerin Veri Analitiği Karnesi" raporu da ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı.

"Daha İyi Bir Gelecek" Platformu, Türkiye'nin ekonomik verimliliğine katkı sunmak amacıyla 2023 yılında Enerjisa Enerji tarafından kuruldu. Platform; kamu, akademi, iş dünyası, uluslararası kuruluşlar, sivil toplum ve sanat çevrelerinden paydaşları bir araya getirerek işletmelerin veriye dayalı karar alma mekanizmaları geliştirmelerine imkan tanıyor ve gelecek nesillere daha akıllı, yeşil bir dünya bırakmak için çalışıyor. Enerjisa Enerji, platformun tek özel sektör paydaşı olarak bu çok paydaşlı girişime liderlik ediyor.

Enerjisa Enerji, 2023 Temmuz ayında gerçekleştirdiği platform lansmanından bu yana verimlilik odaklı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Platformun ilk somut çıktıları olarak Türkiye genelinde işletmelerin mevcut verimlilik düzeyini ortaya koyan 'Türkiye Verim Araştırması Raporu' ve 'Türkiye Verim Haritası' yayımlanmıştı.

Daha iyi bir gelecek buluşmalarının ilk durağı: Gaziantep

Enerjisa Enerji liderliğindeki Daha İyi Bir Gelecek Platformu, işletmelerin verimliliğine katkı sunmak amacı ile yerel buluşmalarını da başlattı. İlk olarak Gaziantep'te kamu, akademi, sivil toplum, üniversite öğrencileri ve KOBİ temsilcilerinden oluşan 200'ü aşkın katılımcıyla ortak bir vizyon için buluştu. Etkinlikte KOBİ'lerin enerji ve operasyonel verimliliklerini artırmaya yönelik dijital araçlar, iyileştirme önerileri ve ücretsiz eğitim imkanları gibi platformun somut faydaları katılımcılarla paylaşıldı.

Alanında uzman isimler; işletmelerin ekonomik verimliliği, etkili iletişim yöntemleri ve enerji verimliliğine ilişkin güncel mevzuat gelişmeleri üzerine deneyim ve görüşlerini aktardı. Bu sayede katılımcı işletmeler, verimlilik odaklı dönüşüm için gereken bilgi birikimine ve ilham verici örneklere ilk elden ulaşma imkanı buldu.

Etkinliğin öne çıkan çıktılarından biri, "KOBİ'lerin Veri Analitiği Karnesi" raporunun lansmanı oldu. FutureBright tarafından hazırlanan bu kapsamlı rapor, KOBİ'lerin veri kullanımı konusundaki mevcut durumunu ve gelişime açık alanlarını ortaya koyarak işletmelere önemli içgörüler sunuyor.

"Verimliliği sürdürülebilir kılmanın yolu, veriye dayalı bir dönüşümden geçiyor."

Etkinliğin Enerjisa Enerji adına açılış konuşmasında etkinliğin vizyonundan bahseden Enerjisa Enerji Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yetkinlikler Bölüm Başkanı Ebru Taşcıoğlu, "Bugün Gaziantep'te daha iyi bir gelecek buluşmalarının ilk durağı Gaziantep Ticaret Odası'nın (GTO) ev sahipliğinde hem iş ortaklarıyla hem de kamu paydaşlarıyla hem de Gaziantep'in dört bir tarafından gelen işletmelerimizle beraberiz. 3 yıl önce başlayan bir yolculuk. Bugün de burada KOBİ'ler için veri analitiği karnesini hep beraber konuşuyoruz, tartışıyoruz hatta beraber deneyimliyoruz. Verimliliğin sadece ekonomiyle, üretimle ilgili olmadığını aslında bütünsel ekonominin, kalkınmanın ana kolaylaştırıcısı insan odağını ve bunu da yaparken beraber yol almanın kıymetini burada hep beraber paydaşlarımızla tartışıyoruz konuşuyoruz. Tüm işletmelerin yaşadığı bir sürü problem var. bunları gidermekte de en önemli şey şu anda nerede olduklarını verim alanlarında, kaynak verimliliğinde, süreç verimliliğinde, enerji verimliliğinde şu anki durumlarının skorunu, tablosunu görebilmeleri onların eksiklerini tamamlayabilme, daha iyi olabilme yolculuğunda onlara çok büyük bir güç katacak. Aslında biraz kendi öz değerlendirmelerine ulaşma fırsatı vermeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

"Gaziantep'ten yükselecek bu vizyonun, tüm Türkiye'ye ilham olacağına yürekten inanıyorum"

Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, büyümenin anahtarının kaynakları tüketmekte değil, kaynakları akıllıca yönetmekte olduğunu ifade ederek, "Gaziantep Ticaret Odası (GTO) birlikte proje ortakları olarak sürekli yol almaktan mutluluk duyduğu Enerjisa, İhtiyaç Haritası ve IDEMA ile bir güzel projeye daha imza atıyoruz. Bizim İhtiyaç Haritasıyla ve Enerjisa ile proje başlangıcımız dünyanın en uzun 1 buçuk dakikasıyla başlar. bitmeyen 90 saniyeyle depremin yaralarını ihtiyaç haritası ile birlikte sarmaya başladık. Dar günümüzde hep yanımızdalardı. Enerjisa da bizim bu şehirdeki en büyük paydaşlarımızdan bir tanesi. IDEMA ile yapmış olduğumuz projeler birlikte ortak çalışma kültürünün yüksek olduğu kurum olmak kaydıyla bizde her zaman için yer bulmuştur. Şehir içi güzel faaliyetler yapıyoruz Gaziantep için ülkemiz için. Artık günümüzde enerji verimliliği büyük ihtiyaç. Çünkü küresel ısınmayla birlikte başlayan kuraklık, yağışların azalması, elektrik üretiminin artık farklı mecralarda yenilenebilir enerji alanına kaymasını gerektiriyor. Bu da bizde enerji verimliliği ihtiyacını doğuruyor. Bundan dolayı birlikte yol almaktan büyük keyif aldığımız Enerjisa, IDEMA, İhtiyaç Haritası'na teşekkür ediyoruz" dedi.

Gaziantep'in yüzyılı aşkın süredir üretmeyi bilen, ürettiğini dünyayla paylaşan bir şehir olduğunu fakat bu kültürü artık bir adım öteye taşımak istediklerini vurgulayan Yıldırım, "Daha akıllı, daha verimli, daha sürdürülebilir bir üretim modeline geçmenin zamanı geldi. Çünkü artık geleceği şekillendiren şey sadece sermaye değil! Geleceği şekillendiren bilgi, veri ve iş birliği. Bilgiyi veriye, veriyi farkındalığa, farkındalığı da eyleme dönüştürebildiğimiz ölçüde güçlü olabiliriz. Bugün burada olmamıza vesile olan 'Daha İyi Bir Gelecek Platformu' tam da bu anlayışın güzel bir örneği. Enerjisa'nın öncülüğünde, IDEMA'nın katkılarıyla yürütülen bu değerli platformla biz geçmişte de birlikte çalıştık. 'Herkes İçin Daha İyi Bir Gelecek!' hayallerine ortak olduk. Anlamlı iş birlikleri için tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.