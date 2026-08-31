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Enerji ve doğal gaz hatları için acele kamulaştırma kararı

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Niğde ve Konya'daki enerji iletim hatları ile Ankara ve Sakarya'daki doğal gaz dağıtım tesisleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Niğde ve Konya'da enerji iletim hatları, Ankara ve Sakarya'da doğal gaz dağıtım tesislerinin inşası kapsamında bazı taşınmazlara yönelik acele kamulaştırma kararı alındı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bağlantı anlaşmaları uyarınca tesis edilecek 154 kilovolt (kV) Tosçelik Niğde (Badak) GES TM-(Ereğli Konya TM-DDY Ulukışla TM) Enerji İletim Hattı Projesi ve 154 kV Tosçelik Niğde (Badak) GES TM-Sönmez GES TM Enerji İletim Hattı Projesi'nin ilgili güzergahlarındaki taşınmazların direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde kurulacak RMS-A doğal gaz dağıtım tesisinin yapımı amacıyla Karagedik Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 126419 ada, 8 parsel numaralı taşınmaz ile Sakarya'nın Erenler ilçesinde kurulacak doğal gaz dağıtım tesisinin yapımı amacıyla, Alancuma Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 831 ada, 43 parsel numaralı taşınmazın tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Kaynak: AA
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