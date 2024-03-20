Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Yerli ve yenilenebilir kaynaklar ekonomiyi güçlendirecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için yerli ve yenilenebilir kaynakları devreye almanın önem taşıdığını belirterek, "Bu hedefler doğrultusunda kendi enerjimizi, doğal gazımızı, petrolümüzü, kömür kaynaklarımızı ekonomiye kazandırabilirsek ekonomimiz de o nispette güçlenecek." dedi.

Bakan Bayraktar, Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nde muhtarlar ve sendika temsilcileriyle bir araya geldi.

Buradaki konuşmasında, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için yerli ve yenilenebilir kaynakları devreye almanın önemine dikkati çeken Bayraktar, şöyle devam etti:

"Bu hedefler doğrultusunda kendi enerjimizi, doğal gazımızı, petrolümüzü, kömür kaynaklarımızı ekonomiye kazandırabilirsek ekonomimiz de o nispette güçlenecek. Bunlardan biri Türkiye'nin mutlak suretle kendi yerli kaynaklarını ve yenilenebilir kaynaklarını devreye alması. Geçtiğimiz 20 yılda bu yolda çok büyük adımlar attık."

Bayraktar, Türkiye'nin 2022'den beri yürüttüğü her hane halkına doğal gaz ulaştırma hedefi doğrultusunda 81 ilin tamamında doğal gaz kullanılmaya başlandığını belirterek, "İlçelerimizin büyük kısmında doğal gaz var. 860 yerleşim yerine doğal gazı götürdük." değerlendirmesinde bulundu.

"Karadeniz'de keşif faaliyetlerini artıracağız"

Mevcut durumda 1,5 milyon haneye yakın evin doğal gaz ihtiyacının Karadeniz gazıyla karşılandığını belirten Bayraktar, "Oradaki ürettiğimiz gazı artırmayı hedefliyoruz. Onun için de arama faaliyetlerimize, bu anlamdaki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hedefimiz Türkiye'nin bu anlamda da dışa bağımlılığını bitirecek çalışmaları yapabilmek." değerlendirmesini yaptı.

Bayraktar, doğal gaz, petrol ve maden gelirleriyle gençlik ve aile fonu kurulması yönünde adımlar atıldığını vurgulayarak, "Bunun da mevzuat altyapısı yapıldı. Kanunu meclisimizden çıktı. Dolayısıyla bu zenginliklerimizi yani yer altındaki bütün zenginliklerimizi ekonomiye kazandırmak ve oradan elde edilen gelirleri de siz kıymetli vatandaşlarımızın hizmetine sunmak için çalışmalarımızı yürütüyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin enerji ve maden alanında dışa bağımlılıktan kurtulduğu zaman ekonominin çok daha güçlü olacağının altını çizen Bayraktar, "Milli gelirimiz bugün 12-13 bin dolarlarda, inşallah 20 bin dolarların üzerine çıkacak. Bu sayede çok daha güçlü, bölgesinde ses getiren bir ülke olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.