Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, SAHA 2026'yı ziyaret etti Açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin savunma sanayisi ve enerjideki bağımsızlık hedefine dikkati çekerek, "Aynı hedef için çalışıyoruz. Türkiye, özellikle savunma sanayisi ve enerji sektöründeki dışa bağımlılığını bitirdiği anda çok daha büyük ve güçlü bir ülke haline gelecek." dedi.

Bakan Bayraktar, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen "SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı"nı ziyaret etti.

Baykar standını ziyaret eden Bayraktar, SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar ile görüştü.

ASELSAN'ın fuardaki standını ziyaret eden Bayraktar'a ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, savunma sanayisi ürünleri hakkında bilgi verdi ve kamikaze otonom su altı aracı KILIÇ'ı tanıttı.

Bayraktar, STM standını da ziyaret ederek STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz'den yürütülen projelere ilişkin bilgi aldı.

Bakan Bayraktar'a ayrıca Pavo Group Üst Yöneticisi (CEO) Bilal Yıldız, şirketin geliştirdiği teknoloji ve çözümleri anlattı.

Ziyareti sırasında SAHA 2026'ya ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Bayraktar, Türkiye'nin enerji ve savunma sanayisindeki dışa bağımlılığı bitirme hedefine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Savunma sanayimiz, çok büyük oranda bunu başarmış. Bunu görmek, bizim için bir iftihar vesilesi. Dolayısıyla bu, ülkemizin geldiği nokta açısından fevkalade önemli. ?Bugün de buradaki çalışmaları yerinde görelim istedik çünkü aynı hedef için çalışıyoruz. Türkiye, özellikle savunma sanayisinde ve enerji sektöründeki dışa bağımlılığını bitirdiği anda çok daha büyük ve güçlü bir ülke haline gelecek. Burada her geçen gün teknolojinin geliştiğini, ürünlerin farklılaştığını ve bunların milli imkanlarla yapıldığını görmek, hepimiz için bir iftihar vesilesi."

Bayraktar, Azerbaycanlı basın mensubunun iki ülke arasındaki enerji işbirliğine yönelik sorusu üzerine, "Avrupa'nın enerji arz güvenliğinde, özellikle doğal gazda çok önemli işler yapıyoruz. Bakü-Tiflis-Ceyhan'dan bugün dünya petrol sektörüne çok önemli bir katkı sağlamış oluyoruz. Dolayısıyla Azerbaycan ile örnek bir enerji işbirliğimiz var ve bu, sadece Türkiye-Azerbaycan arasında değil tüm bölgeye ve aslında küresel petrol ve doğal gaz piyasalarına katkı sağlayan, hem enerji arzı yönüyle hem de fiyatlar açısından çok önemli işbirliğimiz var. İnşallah buna devam edeceğiz." diye konuştu.