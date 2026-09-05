Bakan Bayraktar: Hakkari maden ve enerjide yıldız olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Terörsüz Türkiye, Türkiye Yüzyılı hakikaten insanımızı heyecanlandıran, Türkiye'deki 86 milyonu heyecanlandıran çok önemli gelişmeler. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, dünyanın ve bölgenin ateş çemberinden geçtiği bir dönemde Allah'ın izniyle bir olarak, birlik içerisinde bu hedeflere ulaşacağız. Daha güçlü, daha ekonomisi büyümüş bir Türkiye, ihracatı, istihdamı, üretimi artmış bir Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Programlara katılmak üzere Hakkari'ye gelen Bakan Bayraktar, öğretmenevinde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programına katıldı.

Ardından basın toplantısı düzenleyen Bayraktar, kentte bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Türkiye Yüzyılı vizyonunun en önemli projelerinden bir tanesinin Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge olduğunu belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla bu kapsamda da gelişmeleri, ilerlemeleri yerinde müşahede etmek açısından da bizim için önemli. Terörsüz Türkiye ve Bölge, ben inanıyorum ki bu bölgedeki birçok ilimizi, bütün illerimizi adeta yıldız gibi parlatacak. Çünkü her ilin kendine has çok önemli özellikleri var. Bunlar bu süre içerisinde geçtiğimiz 40 yılda, bu mücadeleyle geçen yıllarda maalesef gerçek potansiyeline kavuşamadığını görüyoruz. Biz her zaman şu örneği veriyoruz, özellikle Gabar'da terörden o bölgeyi arındırdıktan sonra oradaki petrol keşfi ve üretimiyle beraber adeta Gabar'ın ve tabii ki Şırnak'ın çehresi nasıl değiştiyse bu bölgedeki diğer illerimiz ve özellikle tabii Hakkari bizim açımızdan madende bir merkez haline inşallah gelecek. Çok önemli bir potansiyeli var."

"Maden çeşitliliğini ve zenginliğini ekonomimize katmamız gerekiyor"

Hakkari'yi yer altı kaynakları ve genç nüfusuyla parlayan bir yıldız haline getireceklerini ifade eden Bayraktar, "Türkiye'yi madende ve enerjide getirmek istediğimiz noktada Hakkari bizim en önemli itici güçlerimizden bir tanesini oluşturuyor. Biz madende hep şunu söylüyoruz, Türkiye maden zengini bir ülke. Maden çeşitliliğinde dünyada en önemli ülkelerden bir tanesi ve en önemli yerlerimizden bir tanesi de Hakkari. Dolayısıyla bu maden çeşitliliğini ve zenginliğini ekonomimize katmamız gerekiyor." dedi.

Bayraktar, şöyle devam etti:

"Bunu katarken tabii şunu göz ardı etmiyoruz. İki tane çok önemli kırmızı çizgimiz var. Bunlardan bir tanesi çevre. Yani biz çevreye rağmen değil, çevreyle birlikte bu madenciliği hayata geçirmek istiyoruz. İkinci ve eşzamanlı önemde gördüğümüz şey iş sağlığı ve güvenliği. Yani madenlerimizde kaza olmadan, herhangi bir iş sağlığı ve güvenliği ihlali olmadan da bu faaliyetleri gerçekleştirmek. ve bunların sonucunda da katma değerli bir madencilik yapmak. Yani "buradan madeni çıkaralım da efendim ham madde olarak satalım" değil, bunu bütün değer zincirinde entegre bir şekilde, madenden ara ürüne, uç ürüne, nihai ürüne çevirecek entegre tesislerle bunu yapabilmek ki gerçek değeri aslında o zaman oluşturmak mümkün olabilir. Dolayısıyla bu anlayışla yürüttüğümüz çalışmalarımızda önümüzdeki süreçte belki bazı illerimizi ve özellikle kritik ve stratejik madenlerde maden ihtisas şehirleri, maden ihtisas bölgeleriyle beraber bu hedeflediğimiz çalışmaları gerçekleştirmek istiyoruz."

"980'in üzerinde yerleşim yerinde doğal gaz var"

Hakkari'de enerji altyapısı ve dönüşlerin olduğu köylerde elektriğin ulaştırılması gibi konuların gündemlerinde yer aldığını ifade eden Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son 24 yılda Türkiye'ye kazandırdığı en önemli projelerden bir tanesinin de doğal gaz olduğunu vurguladı.

Doğal gaz ile ilgili eksik kalan beldelerde ve ilçelerde yoğun bir talebin olduğunu aktaran Bayraktar, "Malumunuz 2018 yılından itibaren Hakkari merkez doğal gaza kavuşmuş durumda. 2002 yılında Cumhurbaşkanımız ortaya "81 ile biz doğal gazı götüreceğiz" hedefi koydu ve hamdolsun bugün 81 ilimizde doğal gaz var. 980'in üzerinde yerleşim yerinde, ilçelerimizde ve beldelerimizde doğal gaz var. İnşallah şimdi gitmeyen yerlere de bu hizmeti götürüp, hakikaten oralarda da hem bir anlamda tersine göç olacak, öyle mi? Çünkü doğal gaz çok büyük bir rahatlık. Hanımefendiler daha iyi bilecektir bunun kıymetini. Dolayısıyla doğal gazın gitmediği hiçbir yer bırakmayacağız. Elbette ki coğrafya zorlu. Yani buralara gitmek öyle kolay değil ama şu anda işte 2018'de Hakkari merkez, 2024'te Yüksekova'yla başlayan çalışmalarımız inşallah Derecik'te, Çukurca'da, Şemdinli'de ve şimdi beldelerden de talepler var. Zaten o güzergahtaysa inşallah oralarda da yani Büyükçiftlik'te olsun, diğer yerlerde de inşallah bu hizmetleri vatandaşlarımıza götüreceğiz." diye konuştu.

"Hakkari tam bir çekim merkezi haline inşallah gelecek"

Bayraktar, maden ve petrol kaynaklarını, zenginliklerini, çıkarılan doğal gazdan elde edilen gelirleri de bir şekilde yine vatandaşa hizmet olarak döndürmeye gayret ettiklerinin altını çizerek, Hakkari'ye bu anlamda daha çok destek sağlayacaklarını aktardı.

Yapılacak çalışmalarla Hakkari'nin istihdam merkezi olacağını dile getiren Bayraktar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yani burada binlerce gencimize, o başta bahsettiğimiz bizim gücümüz olan genç kardeşlerimize istihdam kapısı olacak ve Hakkari tam bir çekim merkezi haline inşallah gelecek. Ülkemizin de ekonomisine, gücüne güç katmaya devam edecek. Ben ümit ediyorum bugünkü toplantılarımız Hakkari için, bizler için çok verimli olacak. Tabii burası özellikle bu maden anlamında daha da ileri gittiğinde, entegre tesisler buraya geldiğinde lojistik ağının da daha güçlü hale gelmesi gerekiyor. Özellikle demiryoluyla Van bağlantısı önem arz ediyor. Diğer yollarımızın daha güçlü hale gelmesi gerekiyor. Bunlarla ilgili de ilgili bütün bakan arkadaşlarımızı, ilgili kurumlarımızı da bilgilendireceğiz. Dolayısıyla ümit ediyorum güzel, faydalı, hayırlı bir ziyaret olur."

Bayraktar, "Terörsüz Türkiye, Türkiye Yüzyılı hakikaten insanımızı heyecanlandıran, Türkiye'deki 86 milyonu heyecanlandıran çok önemli gelişmeler. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, dünyanın ve bölgenin ateş çemberinden geçtiği bir dönemde Allah'ın izniyle bir olarak, birlik içerisinde bu hedeflere ulaşacağız. Daha güçlü, daha ekonomisi büyümüş bir Türkiye, ihracatı, istihdamı, üretimi artmış bir Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Programa, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya, belediye başkanları ve AK Parti teşkilat üyeleri katıldı.

Kaynak: AA