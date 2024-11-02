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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Kahramanmaraş'ta ziyaretlerde bulundu Açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Kahramanmaraş'ta ziyaretlerde bulundu Açıklaması
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kahramanmaraş'ta Valilik ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kahramanmaraş'ta Valilik ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Vali Mükerrem Ünlüer tarafından Valilik girişinde karşılanan Bakan Bayraktar, Şeref Defteri'ni imzaladı.

Ünlüer'den deprem sonrası kentte yürütülen projelerle ilgili bilgi alan Bayraktar, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine geçti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ile görüşen Bayraktar, daha sonra AK Parti Kahramanmaraş İl Gençlik Kolları Başkanlığı devir teslim törenine katıldı.

Burada konuşan Bakan Bayraktar, Kahramanmaraş'ın 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerden en fazla etkilenen illerin başında yer aldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her kabine toplantısında en önemli vurgusunun deprem bölgesi olduğunu dile getiren Bayraktar, hükümetin birinci önceliğinin depremden etkilenen illerde hayatın normalleşmesi, ticari, sosyal ve içtimai hayatın normale dönmesi olduğuna işaret etti.

Bayraktar, şöyle konuştu:

"Depremlerden en çok etkilenen illerin başında gelen Kahramanmaraş'ın da bu anlamda depremin etkilerinden hızlı bir şekilde sıyrılması ve tekrar Türkiye'nin adeta üretim üssü olan, sadece tekstil, sanayi değil aynı zamanda enerji üretim üssü olan bu şehrin eskisinden çok daha güçlü bir hale gelmesi, altyapısının güçlenmesi, adeta yeniden inşası için de, ihyası için de büyük bir gayretin içerisindeyiz. Burada bulunmamız burada daha yoğunluklu bir şekilde çalışmaların içerisinde olmamız da önem arz ediyor.

Kahramanmaraş Türkiye'nin enerji üretim üssü, çünkü burada yaklaşık 5 bin megavatlık tesislerimiz var. Bunların bir kısmı lisanslı ama bir kısmı işte sanayicilerimizin kendi kesimleri için kurduğu 600'ün üzerinde tesis var. Kahramanmaraş'ın çok ciddi bir potansiyeli var. Hem hidrolik kaynaklar anlamında hem kömür anlamında. Ciddi bir elektrik üretimini, kömürden sağlıyoruz. Dolayısıyla bütün bunları düşündüğümüz zaman Türkiye'nin enerjisine enerji katan bir şehir burası. Aynı zamanda büyük bir istihdamı, üretimi, ihracat kabiliyeti olan. İnşallah bu özelliklerini dönüştürerek daha güçlü hale getirebilecek, daha farklı kabiliyetleri de mutlaka kazanabilecek bir şehir. Böyle bir potansiyeli var."

Depremden hemen birkaç gün sonra başka bir ülkenin Dışişleri Bakanı ile kente geldiğini anlatan Bayraktar, geçen sürede çok ciddi ilerlemeler kaydedildiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla geçtiğimiz günlerde 23-24 bin civarında konutun teslim töreninin düzenlendiğini anımsattı.

Şehrin sorunlarına hakim olduklarını aktaran Bayraktar, özellikle kendi alanları olan elektrik ve doğal gaz altyapısının yenilenmesinin önem arz ettiğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından, AK Parti Kahramanmaraş İl Gençlik Kolları Başkanlığına atanan Furkan Ünaldı, görevi Feyzullah Eren Aşçı'dan devraldı.

Bakan Bayraktar ve beraberindekiler daha sonra TOKİ konutları, Kışlaköy ve Çöllolar kömür sahaları ve Afşin-Elbistan A Termik Santrali'nde incelemelerde bulunmak üzere Afşin ilçesine hareket etti.

Kaynak: AA / İzzet Mazı - Ekonomi
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