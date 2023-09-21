Enerji sektörü 16. EIF Gaziantep Güneş Enerji Fuarı'nda buluştu

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Global Enerji Derneği iş birliğinde düzenlenen 16. EIF Gaziantep Güneş Enerji Kongresi ve Fuarı'nın açılışı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan ve il protokolünün katılımıyla gerçekleştirildi.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Global Enerji Derneği iş birliğinde düzenlenen 16. EIF Gaziantep Güneş Enerji Kongresi ve Fuarı'nın açılışı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan ve il protokolünün katılımıyla gerçekleştirildi.

Kamu ve özel iştiraklerden, yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren firmalardan ve özellikle ulusal ve uluslararası ticaret heyetlerinden yoğun katılım ile gerçekleşen, Güneş enerjisi teknolojilerindeki son gelişmeler ve yeniliklerin yer aldığı fuarın açılı törenine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Milletvekilleri Derya Bakbak, Bünyamin Bozgeyik, İrfan Çelikaslan, Hasan Öztürkmen, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Türkiye Büyükelçisi Saeed Thani Al Dhaheri, Dışişleri Bakanlığı Gaziantep Temsilcisi Büyükelçi Çağrı Sakar, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, Gaziantep Ticaret Odası Meclis Başkanı M. Hilmi Temur, Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Domino Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dilek kurum müdürleri, STK yetkilileri, sanayiciler ve davetliler katıldı.

Türkiye'nin sanayi ve ticaret alanındaki yüksek başarısı ve ihracata olumlu katkısı ile ekonomideki "güneş"i olan Gaziantep 16. EIF Gaziantep Güneş Enerji Fuarı'na ev sahipliği yaptı.

Fuarın açılışındaki konuşmasına güneş enerjisi sektörünün sorunlarının çözümü için çaba sarf edeceklerini vurgulayarak, başlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, enerji depolamalı güneş enerjisi santrali lisans başvurularına kapasitenin 11 katı başvuru geldiğini hatırlatarak sektöre yeni kapasite ilan edeceklerini söyledi.

Tancan, özellikle enerji depolamalı güneş enerjisi santrali lisans başvurularına kapasitenin 11 katı başvuru geldiğini belirterek, "Kontrol edilebilen bir enerji kaynağı değil, değişken bir enerji kaynağı. Bu, şebeke yönetimini biraz sorunlu hale getiriyor. Bu ayıbını ortadan kaldırmaya yönelik Bakanlığımız depolamalı güneş enerjisi başvurularının yolunu açtı. Bu konuda da neredeyse şebekeye bağlanabilecek oranın neredeyse on katı, on bir katı civarında sektörümüz tarafından başvuru yapıldı. Bu başvurular bağlantı imkanları çerçevesinde karşılanabildiği ölçüde karşılanacak. Bağlantı kapasitelerinin bu şekilde karşılanmasından sonra yeniden ne kadar bir bağlantı kapasitesi açıklanabilir, ve bunun doğru yatırımcılarla buluşması için ne tür düzenlemeler yapılmalı da öyle ilan edilmeli üzerinde şu anda EPDK ve Bakanlığımız birlikte çalışıyoruz. Yeni kapasite ilanlarımızı bu koşullarımızı oluşturduktan sonra ilan edeceğiz" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin toplam elektrik kurulu gücünün 2023 yılı Temmuz sonu itibariyle 105 bin 135 MW'a ulaştığını ve bunun yaklaşık kurulu gücün yüzde 55'ine tekabül eden 57 bin 689 MW'ının yenilenebilir kaynaklardan oluştuğunu ifade eden Tancan, elektrik üretiminde de yenilenebilir kaynakların payının yüzde 42'ye çıktığını belirtti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yaşanan deprem felaketine değinerek, "Güvenli şehir olmamız için güvenli enerjiyi, enerji güvenliğini temin etmemiz, kendi kendimize yetmemiz gerektiğini gördük. En büyük kara depremi felaketinden çıktık ama artık iyileşme sürecine girdik. Güvenli şehir olmamız için güvenli enerjiyi, enerji güvenliğini temin etmemiz, kendi kendimize yetmemiz gerektiğini gördük. Derhal 'yeşil sanayi' olmak zorundayız. 'Yeşil ekonomi' ve 'yeşil sanayide' herkesin, önce kendi fabrikasını yeşile döndürmesinin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Yerel güçte ekonomi, doğal afetlere hazırlık ve burada üniversite sanayi işbirliği önemli. Hocalarımız burada. Hocalarımızla birlikte teoriyi pratikle birleştirip oradan gelen bilimsel akılla yolumuzu aydınlatmak bizim en büyük gücümüz oldu. 2011 yılında iklim master planı yaptık. Planla şehrin toprağının, suyunun nasıl kirlendiğini ve önleyici tedbirin nasıl alınacağını belirledik. Yenilenebilir Enerji İzleme Merkezi kurduk. Biz artık hidrojenli otobüse geçmek zorundayız. Dün genel sekreterliğimizin başkanlığında Güney Kore, Japonya, Almanya ile çalıştık. Hidrojenli otobüse geçebilir miyiz diye bakanlarımızla konuştuk. Yerli ve milli TOGG'unu üreten bu ülke hidrojenli otobüse geçmek zorunda. Köln Belediyesi'ne gittik, 200 hidrojenli otobüse geçmiş. Geçen hafta Duisburg belediye başkanı buradaydı, 100 hidrojenli otobüse geçmiş. Hidrojenin en önemli özelliği depolanabiliyor. Bu o kadar önemli ki. bunu bir an önce hayata geçirmemiz ve ulaşımdaki karbondioksit salımını azaltmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de üretim kadar kaynakların verimli kullanılmasının da sürdürülebilirlik açısından büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

Artan enerji talebi karşısında iklim ve çevresel risk faktörleri dikkate alındığında yenilenebilir enerji kaynaklarının hem enerji ihtiyacının karşılanması hem de çevre dostu olması dolayısıyla öne çıktığını kaydeden Ünverdi, "Ülkemiz yenilenebilir enerji kaynakları olan hidroenerji, jeotermal, güneş ve rüzgar enerjisi potansiyeli bakımından oldukça zengin ve şanslı bir ülkedir. Türkiye konumu itibari ile özellikle güneş enerjisini kullanmak için son derece elverişli bir coğrafyaya sahiptir" dedi.

Küresel ısınma ve iklim değişikliği karşısında yeşil dönüşümün de sürdürülebilir sanayi ve ihracat için bir zorunluluk haline geldiğini kaydeden Ünverdi, "Bu doğrultuda, 16. EIF Güneş Enerji Fuarı'nı şehrimizde düzenlemekten büyük heyecan duyuyoruz. Ülkemizden ve başka ülkelerden katılımla sektörün tüm tarafları bugün buradalar. Güneş enerjisi teknolojilerindeki son gelişmeler ve yenilikler, enerji verimliliği konusunda pratik bilgiler ve çözümler, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir enerji kaynakları hakkında yürütülen çalışmalar ve güneş enerji santralleri hakkındaki her şey bu fuarda yer alıyor" ifadelerini kullandı.

Yürütülecek yeni çalışmalarla, enerji konusunda dışarıya bağımlılığı azaltmanın en büyük hedef olması gerektiğinin altını çizen Ünverdi, "Maliyetlerimizde en büyük gider ve cari açığımızdaki temel etken olan enerji açığımızı yenilenebilir enerji kaynakları ile ne kadar azaltabilirsek ülke kalkınmasına da o oranda katkıda bulunmuş oluruz. Tabi burada enerjiyi depolama konusu da büyük önem taşıyor ve bu alandaki çalışmalarımızı artırmalıyız. Sanayideki sürdürülebilirliğimiz enerjideki sürdürülebilirliğimize bağlıdır. Bu alanda önemli bir kilometre taşı olacak olan fuarımızın düzenlenmesinde iş birliklerinden dolayı Global Enerji Derneği'ne, desteklerinden dolayı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na ve Sayın Bakan Yardımcımız Abdullah Tancan'a, Domino Fuarcılık'a, fuarımıza katılım sağlayan tüm kurumlarımıza ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

16. EIF Güneş Enerji Kongresi ve Fuarı'nda GSO standı açtıklarını aktaran Ünverdi, "Stant ziyaretçilerimize enerji verimliliği ve yeşil dönüşüm alanlarında Odamız ve iştiraklerimiz tarafından yürütülen projeler ve faaliyetler anlatacağız. Enerji tasarrufu, yeşil dönüşümün yol haritası ve karbon ayak izini azaltan çevre dostu çözümleri dinlemek, bu noktada atılabilecek adımları değerlendirmek için herkesi standımıza bekliyoruz" şeklinde konuştu.

16. EIF Güneş Enerji Kongresi ve Fuarında oturum başkanlığını GSO Yönetim kurulu Başkanı Adnan Ünverdi'nin yaptığı, "Gaziantepli Yatırımcılar Özel Oturumu Paneli" de gerçekleştirildi. Panelde konuşmacılar yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik yatırımları ve güneş enerjisi ile ilgili yol haritaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Gaziantep Sanayi Odası tarafından açılan stantta ise yeşil dönüşüm ve yenilenebilir enerji konusu başta olmak üzere yürütülen projeler hakkında ziyaretçilere bilgi paylaşımında bulunuluyor. - GAZİANTEP