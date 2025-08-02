Enerji Bakanı Bayraktar Kilis'te Ziyaretlerde Bulundu

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye-Suriye Doğal Gaz Boru Hattı'nın açılışı için Kilis'te çeşitli ziyaretlerde bulundu. Valilikte çocuklara oyuncak hediye eden Bakan Bayraktar, ardından AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kilis Valiliğini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Türkiye- Suriye Doğal Gaz Boru Hattı'nın açılışı için kente gelen Bakan Bayraktar, Valiliği ziyaretinde, kendisini çiçekle karşılayan çocuklara oyuncak hediye etti.

Vali Tahir Şahin'den kentteki yatırımlar hakkında bilgi alan Bakan Bayraktar'ın ziyareti basına kapalı gerçekleşti.

Bayraktar'a, ziyaretinde, Suriye Enerji Bakanı Muhammed El-Beşir, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov, Katar Kalkınma Fonu Başkanı Fahad Hamad Al-Sulaiti ile AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal eşlik etti.

Bakan Bayraktar, daha sonra AK Parti Kilis İl Başkanlığını ziyaret ederek, partililerle görüştü.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Ekonomi
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