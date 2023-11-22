Enerji Bakanı Bayraktar, Irak Petrol Bakanı ile görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak'ta Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Eş Başkanı ve Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani ile bir araya geldi. Görüşmede enerji, ticaret, müteahhitlik, gümrük, ulaştırma gibi konular ele alındı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Irak'da Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Eş Başkanı ve Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani ile bir araya geldi.

Bakan Bayraktar, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Irak-Türkiye 19. Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'na katılmak üzere Bağdat'tayız. İlk olarak KEK Eş Başkanı ve Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani ile bir araya geldik. KEK gündeminde ele alınacak enerji, ticaret, müteahhitlik, gümrük, ulaştırma gibi birçok alandaki iş birliği konularını değerlendirdik" dedi.