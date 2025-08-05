Enerji Bakanı Bayraktar, Dört Ülkenin Büyükelçilerini Kabul Etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Güney Kore, Cezayir, Ukrayna ve Yemen'in Ankara büyükelçilerini ayrı ayrı kabul etti.

Bayraktar, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Jeong Yeondoo, Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Boumediene Guennad, Ukrayna'ın Ankara Büyükelçisi Nariman Celalov, ve Yemen'in Ankara Büyükelçisi Mohamed Turiq'i Bakanlık'ta ayrı ayrı kabul ettiğini açıkladı.

Bayraktar, görüşmelere ilişkin "Enerji alanında mevcut iş birliklerimizi, hem ülkelerimizde hem de üçüncü ülkelerde olası yatırım fırsatlarını ele aldık." ifadelerini kullandı.