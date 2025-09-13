Enerji Bakanı Bayraktar, Denizli Organize Sanayi Bölgesi'ni Ziyaret Etti

Denizli'ye bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, kentteki programı kapsamında Denizli Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti. DOSTEK Koleji Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda sanayicilerle bir araya gelen Bakan Alparslan Bayraktar, Denizli OSB'nin hayata geçirdiği örnek projelerden ve sürdürülebilir üretim vizyonundan övgüyle söz etti.

Toplantıya Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör, Denizli İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Uğurlu, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Çalışkan, Bölge Müdürü Ahmet Taş, Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, DSO Başkan Yardımcısı Mehmet Serter, sanayiciler, okul yönetimi, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

"Denizli OSB, Türkiye'nin önemli bir üretim üssü"

Toplantının açılış konuşmasını yapan Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Uğurlu, bölgenin sanayi potansiyelini ve gelecek vizyonunu anlattı. Başkan Vekili Osman Uğurlu, "Denizli Organize Sanayi Bölgemiz, 5,6 milyon metrekarelik alanı, 217 firması ve 30 bini aşkın çalışanıyla ülkemizin en önemli üretim merkezlerinden biridir. Yıllık yaklaşık 490 bin MWh elektrik tüketimi, 45 milyon m doğalgaz kullanımı ve 77 MW çatı tipi güneş enerjisi üretim tesisiyle güçlü bir sanayi altyapısına sahiptir. Bu ölçek, bölgemizin üretim kapasitesini ve yıllık 1 milyar doları aşan ihracat hacmiyle hem bölge hem de ülke ekonomisine sağladığı katkıyı açıkça ortaya koymaktadır" dedi.

Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesinin en önemli yatırımlardan biri olduğunu vurgulayan Başkan Vekili Osman Uğurlu, "Kendi enerjimizi üretmeyi hedefleyen bu proje, sanayicilerimizin maliyetlerini azaltırken yeşil dönüşüme somut katkı sağlamakta ve karbon ayak izimizi düşürmektedir" ifadelerini kullandı.

Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Uğurlu ayrıca, Dünya Bankası finansmanlı Organize Sanayi Bölgeleri Kredisi ile hayata geçirilecek olan 30.000 m/gün kapasiteli Atıksu Arıtma Tesisi ve ardından başlayacak Arıtılmış Atıksuyun Geri Kazanımı Projesi ile çevreye duyarlı üretim vizyonunu daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti. Ayrıca altyapı çalışmaları, Denizli OSB Teknopark projesi, eğitim ve sosyal donatı alanlarının yanı sıra Toplu Konut Projesi ile de bölgenin geleceğin rekabet koşullarına hazırlandığını söyledi.

"Sanayicilerimizin çatısı boş kalmamalı"

Başkan Vekili Osman Uğurlu konuşmasının sonunda; "Denizli OSB sanayicileri olarak uluslararası pazarlarda rekabet gücümüzü artırmak ve yeşil dönüşümü gerçekleştirebilmek adına, hali hazırda kapasitesi tamamen kullanılan toplam 77 mw'lik TEİAŞ bağlantı gücümüzün artırılması ve sanayicimizin hiçbir çatısının boş kalmaması için desteğinizi istirham ediyoruz" diyerek sanayicilerin taleplerini dile getirdi.

Bakan Alparslan Bayraktar'dan Denizli OSB ve DOSTEK Koleji'ne övgü

Denizli OSB'nin çalışmalarını takdirle karşıladığını ifade eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise şunları söyledi:

"Denizli Organize Sanayi Bölgesi, yalnızca üretim kapasitesiyle değil; çevre hassasiyeti, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik vizyonuyla da örnek bir organize sanayi bölgesi. Güneş Enerjisi Santrali projesi ve atıksu yönetimi konusundaki yatırımlarınız, Türkiye'nin yeşil sanayi dönüşümüne katkı sağlayan önemli adımlardır. Bu tür projeler, ekonomik kalkınma ile çevresel sorumluluğun nasıl bir arada yürütülebileceğinin en somut göstergesidir. Bakanlık olarak, sanayicilerimizin rekabet gücünü artıracak her türlü enerji altyapı çalışmasına destek vermeye devam edeceğiz. Denizli OSB'nin bu alandaki öncü yaklaşımı, diğer organize sanayi bölgelerine de ilham olacaktır" dedi.

TEKNOFEST Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda 4 farklı kategoride derece elde eden DOSTEK Koleji'ni tebrik eden Bakan Alparslan Bayraktar öğrencilere başarılarının devamını diledi.

Açılış konuşmalarının ardından Başkan Vekili Osman Uğurlu'nun moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde Bakan Alparslan Bayraktar sanayicilerin sorularını yanıtladı, taleplerini dinledi. - DENİZLİ