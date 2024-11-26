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Enerji Bakanı Bayraktar: ABD'nin yaptırımlarından Türkiye için muafiyet istiyoruz

Enerji Bakanı Bayraktar: ABD'nin yaptırımlarından Türkiye için muafiyet istiyoruz
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD'nin Rusya'nın uluslararası finans sistemini kullanmasını engellemek amacıyla Gazprombank'a yönelik uyguladığı yaptırımların Türkiye'yi de etkileyeceğini belirterek, "Geçmişte bir dönem İran yaptırımları oldu. Orada doğal gazda bir muafiyet vardı. Kışa girerken benzer şeyi burada da Amerika'dan istiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı öncesi gazetecilere açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Beyaz Saray'ın Gazprombank'a yönelik aldığı yaptırım kararına ilişkin, "Yaptırımlar Türkiye'yi etkiler. Para ödeyemeyiz, para ödeyemezsek malı alamayız. Dışişleri Bakanlığı görüşüyor" dedi.

"SANAYİNİN GAZA İHTİYACI VAR"

Bayraktar, Türkiye'nin kışa girerken arz güvenliği açısından gaza ihtiyacı olduğunu dile getirerek, "Sanayinin gaza ihtiyacı var. Dolayısıyla arz güvenliği kapsamında bizim (Rus gazı) buna ihtiyacımız var. Geçmişte bir dönem İran yaptırımları oldu. Orada doğal gazda bir muafiyet vardı. Benzer şeyi burada da Amerika'dan istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"AMBARGOLARIN KONMASI 1 GECEDE, KALKMASI İSE UZUN SÜRÜYOR"

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'a yetkiyi devretmesine yaklaşık 1,5 ay kala böyle bir kararı almasına ilişkin Bayraktar, "İşin kötü tarafı bu ambargoların konması 1 gecede, kalkması biraz uzun sürebilir." ifadesini kullandı.

"OLAY BIDEN İLE TRUMP ARASINDA BENİ HİÇ İLGİLENDİRMİYOR"

Bakan Bayraktar, Türkiye için enerji arz güvenliğinin önemli olduğuna dikkati çekerek, "Eğer böyle bir muafiyet Türkiye'ye verilmezse, bu direkt Türkiye'yi etkiler. Burada Rusya falan hedef değil, direkt Türkiye hedef demektir." diye konuştu.

Biden yönetiminin yönetimden çekilmeden önce Trump'a kötü bir tablo bırakmak istediği yönündeki iddiaları değerlendiren Bayraktar, "Onların kendi arasında, beni hiç ilgilendirmiyor. Benim ülkeme gaz getirmem lazım" dedi.

Kaynak: AA / Fuat Kabakcı - Ekonomi
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