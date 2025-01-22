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Emlakçılardan yeni tartışma başlatacak itiraz

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Ticaret Bakanı'nın emlak işletmelerine kesilen cezaları haksız bulan Antalya Emlakçılar Odası Başkanı İsmail Çağlar, fiyat artışlarının ev sahiplerinden kaynaklandığını savunarak, cezaların onlara uygulanması gerektiğini ifade etti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın, ilan fiyatlarında fahiş artış yaptığı gerekçesiyle emlak işletmelerine ceza uygulandığını açıklamasının ardından Antalya Emlakçılar Odası Başkanı İsmail Çağlar, cezaların haksız yere emlakçılara kesildiğini iddia etti. Çağlar, fiyat artışlarının asıl sorumlusunun ev sahipleri olduğunu belirterek, "Ceza kesilecekse, ev sahiplerine kesilmeli" dedi.

Emlakçılar Odası Başkanı'ndan Ceza İtirazı: Asıl Sorumlu Ev Sahibidir

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ilan fiyatlarında fahiş artış yaptığı tespit edilen bin 12 emlak işletmesine toplamda 101 milyon 200 bin TL idari para cezası uygulandığını duyurmasının ardından, Antalya Emlakçılar İş Takipçileri ve Oto Galericiler Esnaf Odası Başkanı İsmail Çağlar'dan dikkat çeken bir tepki geldi. Çağlar, fahiş fiyat artışlarının asıl sorumlusunun ev sahipleri olduğunu belirterek, cezaların ev sahiplerine kesilmesi gerektiğini savundu.

"NİHAİ KARARI EV SAHİPLERİ VERİR"

İsmail Çağlar, emlakçıların ilan fiyatları üzerinde herhangi bir inisiyatifi olmadığını vurgulayarak, şu açıklamayı yaptı: "Biz emlak danışmanları, ev sahiplerinin talimatları doğrultusunda hareket etmek zorundayız. Ev sahibinin belirlediği fiyatın üzerine ya da altına bir şey koymamız mümkün değil. Emlakçılar aynı zamanda eksperlik yapar; bir evin piyasa değerini araştırıp ev sahibine bildirir. Ancak nihai kararı ev sahipleri verir. Bu nedenle, fiyat artışlarından bizleri sorumlu tutarak ceza kesilmesi haksızlık."
Fahiş fiyat artışlarıyla ilgili mutlaka bir denetleme yapılması gerektiğini belirten Antalya Emlakçılar Odası Başkanı Çağlar, cezaların sorumlu taraflara uygulanmasının daha adil olacağını söyledi. Çağlar, " Eğer suçumuz varsa ceza kesilsin, kesilmesin demiyoruz. Fakat suçumuz varsa suç oranına göre ceza kessinler. Burada bizim fiyat artışıyla alakalı hiçbir suçumuz yok. Bizi resmen günah keçisi ilan ettiler. İlan sitelerine koyduğumuz ilanlar ev sahipleri dedikten sonra koyuluyor. Kesilecekse ceza ev sahiplerine kesilmeli" dedi.

Emlakçılar Odası Başkanı'ndan Ceza İtirazı: Asıl Sorumlu Ev Sahibidir

"EV SAHİPLERİ DEDİKODULARLA BİLE FİYAT ARTIRIYOR"

Ev sahiplerinin, ekonomideki spekülatif gelişmelere dayanarak fiyat artırdığına dikkat çeken Çağlar, yakın zamanda banka kredileriyle ilgili çıkan dedikoduların bile fiyatların artmasına neden olduğunu belirtti. Çağlar, "Bir söylenti çıktı; banka kredileri düşecek denildi. Hemen ardından ev sahipleri fiyat artırmaya başladı. Bu durum tamamen onların inisiyatifinde. Bizim bu artışlarla hiçbir ilgimiz yok. Hatta maaş zamları gibi ekonomik gelişmeler de kira fiyatlarını tetikliyor. Memur maaşlarına zam haberlerinden sonra bile ev sahipleri yüzde 50'ye varan oranlarda kira artışı yaptı" ifadelerini kullandı.

Emlakçılar Odası Başkanı'ndan Ceza İtirazı: Asıl Sorumlu Ev Sahibidir

ANTALYA'DAKİ KONUT SORUNU

Antalya'da konut fiyatlarının yüksekliğine de değinen Çağlar, şehirdeki yoğun göç ve inşaat sektörünün yavaşlamasının kira ve satış fiyatlarını artırdığını ifade ederek, şu ifadelere yer verdi: "Antalya, dünyanın her yerinden göç alıyor. Bu durum kiralık ev bulmayı zorlaştırıyor. Şu anda şehirde en düşük kira bedeli 12-13 bin TL civarında. Bölgeye ve denize yakınlığa göre bu rakamlar daha da artıyor."

"ŞU AN KONUT ALIMI İÇİN UYGUN BİR ZAMAN"

Vatandaşları konut alımı konusunda uyaran Çağlar, ev fiyatlarının ilerleyen günlerde daha da artabileceğini dile getirdi. Çağlar, konuşmasını şu şekilde tamamladı: "Faiz oranları biraz daha düşerse, ev fiyatlarında tekrar bir yükseliş yaşanabilir. Ancak enflasyona göre baktığımızda ev fiyatlarının aslında yüksek olmadığını görüyoruz. Düşük faiz oranları, fiyat artışlarını tetikleyen en büyük nedenlerden biri. Bu nedenle şu an konut alımı için uygun bir zaman."

Emlakçılardan yeni tartışma başlatacak itiraz
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıFırat Çiçek:

1 evi 100 tane emlakçı paylaşıyor. sektör ü sarmış sarmalamışlar. Bu tarz durumlara dikkat edilmeli. ayrıca ev sahipleri dedikoduya bile yükseltiyor diyor haklı. çünkü aç gözlüler

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Haber Yorumlarıahmet ali:

sen ev sahibine bile sormadan kirayı, fiyatı arttır sonra ev sahibine piyasa canlanıyo rakamı çıkardım de şimdide ev sahibi bilir biz onun dediğinden çıkamayız de. Ev sahibi sana zırt pırt fiyat arttır ilanda diye talimatmı veriyor. bırakın bu işleri piyasa sizin elinizde dönüyor.

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Haber Yorumlarıhasan Alibeyoğlu:

devlet bu emlakçılara ne yapıyorsa az bile yapıyor. antalya 15 yıl önce ucuz ve yaşanabilir bir yerken, binlerce emlakçı türedi. her sokakta onlarca emlak dükkanı var, yüzde sekseni illegal ve ayaklı emlakçı, bir kuruş vergi yok, SGK yok, sosyal imkan yok, hiç bir belgesi olmayan onbinlerce emlakçı adında insan var, antalya'da elı boş olsun, memur olsun herkes emlakçıyım diye koşturuyor. dairenin satışınıda ev sahibine en yüksek rakamı vaadeden alabiliyor. doğal olarak aşorı bir artış oldu. birde parası olan elı boş yada fırsatçılar türedi, kendi sattığım evi, içine allahın kulu girmeden 4 sefer sattılar. 200binden 3 milyona çıktı fiyatı ve ev 2020den beri hala boş ve hala satılık. birileri bu ülkeye benzin döktü ve bunlara emlakçılar çanak tuttu. kimse kendini savunmasın, antalyayı 15 yılda bina çöplüğüne çeviren ve bu çöpten bir tl bile vergi ödemeden kazanç sağlayanlar işte bu emlakçı tayfası.

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Haber YorumlarıMehmet emin Bakan:

Yalan söylüyorlar. Tamamen emlakçının suçu. Tek çözüm emlakçılar ilan başına sabit ücret almaları. 15000tl’ye verdiği ilanda 15000tl Komisyon alıyorsa 20.000TL’ye verdiği evde de 20.000TL komisyon alıyorsa tabii ki de ilanı 20.000TL vermeyi tercih eder.

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Haber YorumlarıAbdullah Ağaç.:

Ucuz kredi var ev sahipleri sonra ahlakliyim der hakkımız helal değildir bunlara

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Haber YorumlarıEmrah Güneş:

madem oyle siz emlakcilar da ev sahibine bu kanunsuz fahis kira bedeli biz bu evi kira olarak gösteremeyiz fiyatı fazla deyin kabul etmezse evi kiralama görevini ustlenmeyin

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Haber Yorumlarımuratemre yılmaz:

Suç sorun emlakcilarda..Piyasayı onlar yükseltiyor..Ben kendi evimi kiraya verecektim 13 bin lira istedim..Abi ben 20 bin liraya veririm dedi emlakçının biri..Bu bir gercek örnektir..Bence emlakcilik meslek değildir,derhal yasaklanmalı..Herkes evini kendisi satmali yada kiraya vermeli..

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