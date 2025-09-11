Emlak vergisindeki fahiş artışla ilgili gözler Meclis'e çevrildi

Bina rayiç bedellerindekiyüzde 500'e varan artışın ardından emlak vergisi de artacak. Büyükşehirlerde bazı bölgelerde artış yüzde 1400'e ulaşıyor. Rayiç bedellerindeki bu beklenmeyen artışa tepkiler yükselince hükümet fahiş artışların önüne geçmek için düzenleme yapma hazırlığında. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emlak vergisine ilişkin çalışmaların sürdüğünü, yeni düzenlemenin Meclis açıldığında gündeme geleceğini açıkladı.

Yılmaz, TRT Haber yayınında emlak vergisine yönelik yeni düzenleme çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu. "Bu konuda partimizin yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı, ilgili bakanlıklarımız, grubumuz, ortak bir çalışma sürdürüyorlar" diyen Yılmaz, şunları söyledi:

MECLİS AÇILDIĞINDA KANUNİ DÜZENLEME YAPILACAK

"Şöyle, bu konu esas itibarıyla yerel yönetimlerin konusu. Yani belediyelerin, yerel yönetimlerin belirlediği rakamlar bunlar. Ve biz de vatandaşlarımızın şikayetlerine tabii ki duyarsız kalamayız. Özellikle hem fahiş artışlar hem de çok birbirinden farklılaşan artışlar olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu konuda partimizin yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı, ilgili bakanlıklarımız, grubumuz, ortak bir çalışma sürdürüyorlar. Meclisimiz açıldığında bu kanuni düzenleme gerektiren bir şey. Meclisimiz açıldığında bu hazırlıklar meclisimizin takdirine gelecektir diye inanıyorum.

"YÜKSEK ARTIŞLARLA VATANDAŞIMIZA BİR MALİYET ÇIKARILMASI YANLIŞ"

Buradaki ana prensibimiz de şu: Tabii ki 4-5 yılda bir yapılıyor bu güncellemeler. Dolayısıyla bir miktar burada bir güncelleme olması normal. Yerel yönetimlerin finansmanının sürdürülebilirliği açısından da önemli ama bir taraftan da vatandaşımıza haksız, çok yüksek birtakım artışlarla vatandaşımıza bir maliyet çıkarılması da yanlış. İşte bu dengeyi bu düzenlemeyle sağlamayı öngörüyoruz. Daha hem yerel yönetimlerin mali sürdürülebilirliğini hem de vatandaşın haksız bir fiyatla karşılaşmamasını sağlayacak bir denge kurmaya çalışacağız."

YENİ FORMÜL: OTOMATİK DEĞERLEME

Yapılacak çalışmaya göre AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı, Yerel Yönetimler Başkanlığı ve Meclis Grubu konuyla ilgili alternatif formüller üzerinde çalışıyor. Masadaki seçenekler arasında, rayiç bedelin komisyonlarla belirlenmesi yerine, her yıl sabit oranlarla otomatik olarak güncellenmesi öne çıkıyor. Olağan piyasa şartlarında otomatik artış uygulanırken, olağanüstü dönemlerde ise komisyonların devreye girerek rayiç bedeli tespit etmesi planlanıyor.

ERDOĞAN TALİMATI VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili AK Parti MYK toplantısında talimat vermişti. AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir ise, gerçek piyasa şartlarını yansıtmayan artışlara izin vermeyeceklerini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde mağduriyetlerin önüne geçeceğiz. Vatandaşımıza yük değil, nefes aldıran bir belediyecilik anlayışındayız" dedi.