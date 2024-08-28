sahibinden.com CMO'su Nazım Erdoğan: 'Doğrulanmış ilan' düzenlemesi için teknik hazırlıklarımızı tamamlayacağız

sahibinden.com CMO'su Nazım Erdoğan, Ticaret Bakanlığınca 15 Eylül'den itibaren devreye alınacak "doğrulanmış ilan" düzenlemesine ilişkin bireysel ve kurumsal ilan verenlere yönelik teknik hazırlıklarını sürdürdüklerini belirterek, "Kullanıcılarımızın kolay bir geçiş süreci yaşaması için 15 Eylül'e kadar çalışmalarımızı tamamlayacağız." dedi.

Ticaret Bakanlığı, taşınmazların ticaretine ilişkin ilan platformlarındaki emlakçılara yönelik doğrulama yükümlülüğü getirerek Bakanlıkça oluşturulan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nin (EİDS) 2'inci fazının uygulamasının 15 Eylül itibarıyla devreye alınacağını duyurdu. "Doğrulanmış ilan" olarak bilinen düzenlemeyle, tüketici mağduriyetinin engellenmesi, sahte ilanlarla vatandaşların karşılaştığı fiyat manipülasyonlarının önüne geçilmesi öngörülüyor.

Konuyla ilgili, AA muhabirine açıklamalarda bulunan sahibinden.com CMO'su Nazım Erdoğan, yeni düzenlemenin geçiş dönemi için bireysel ve kurumsal ilan verenlere yönelik teknik hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi.

Daha önce, 1 Kasım 2023'teki EİDS düzenlemesinde de hazırlıklarını tamamlayarak değişikliği ilk uygulayan portal olduklarını ifade eden Erdoğan, sürece hakim olduklarını ve çalışmalarına devam ettiklerini anlattı.

Erdoğan, "Kullanıcılarımızın kolay bir geçiş süreci yaşaması için 15 Eylül'e kadar bu çalışmalarımızı tamamlayacağız. 1 Ocak'tan itibaren yetki belgesi olmayan gayrimenkul danışmanlarının ilan portallarını kullanması mümkün olmayacağından mutlaka belgelerini almaları gerekiyor. Henüz yetki belgesini almamış olan danışmanların zaman kaybetmeden bu belgelerini temin etmelerini bu vesile ile tekrar hatırlatmış olalım." ifadelerini kullandı.

Düzenlemenin başarıya ulaşması için dijital kanalların yanı sıra offline tüm kanalları da kapsamasının, mecralar arasında haksız rekabetin önüne geçilmesi açısından kritik önem taşıdığına işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu nedenle düzenlemeyle sadece ilan sitelerinin değil hem offline mecraların hem de sosyal medya platformlarındaki grupların ve hesapların da uyum sağlaması gerektiğini düşünüyoruz. Böylece düzenleme ile hedeflenen ortamının sağlanmasının mümkün olacağını düşünüyoruz. Aksi takdirde sadece belli mecralar uyum sağlarsa hem uyum sağlayan mecraların aleyhine bir durum oluşacaktır hem de ulaşılmak istenen amaç tam anlamıyla hasıl olmayacaktır."

"Sektörde denetim güçlenecek, mağduriyet azalacak"

Emlakjet Üst Yöneticisi (CEO) Tolga İdikat de 15 Eylül'de yürürlüğe girecek olan EİDS'nin emlak sektöründe ilan güvenilirliğini artırmak ve tüketiciyi korumak amacıyla birçok yeniliği içerdiğini aktardı.

İdikat, "Bu düzenlemeyle, artık emlak ilanları e-Devlet üzerinden doğrulanarak yayınlanabilecek. Düzenleme, ilanların tapu kayıtlarındaki bilgilerle eşleştirilmesini zorunlu kılarak ilanların doğruluğunu garanti altına alıyor. Ayrıca, sadece yetkilendirilmiş emlakçıların ilan verebilmesine izin verilecek, bu sayede sektörde denetim güçlenecek ve mağduriyet azalacak." diye konuştu.

İlanların doğrulanması için EİDS'in kullanılacağını ve tüm bilgilerin doğru ve güncel olmak zorunda olacağının bilgisini paylaşan İdikat, bu düzenlemenin sektörde şeffaflığı artırarak, tüketicilere daha güvenilir bir hizmet sunulacağının hedeflendiğini aktardı.

İdikat, "Bu düzenleme, konut alacak ve satacak kişilere e-Devlet üzerinden yetkilendirme, yetki belgesi, kişisel ilan verme ve ilanın yenilenmesi gibi yeni yükümlülükler getiriyor. Satıcılar, ilanlarında verdikleri bilgilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak zorunda. İlanlarını doğrulamak için gerekli belgeleri platformlara yüklemeleri gerekecek ve eksik veya yanlış bilgi vermenin hukuki sorumluluğunu taşıyacaklar." uyarısında bulundu.

Emlakjet olarak, EİDS'ye tam uyum sağlamak adına gerekli tüm altyapı çalışmalarını tamamladıklarının altını çizen İdikat, sözlerini şöyle tamamladı:

"Platformumuz, düzenlemedeki gereklilikleri karşılayacak şekilde güncellendi. Kullanıcılarımız, Emlakjet üzerinden ilan verirken veya ilanları incelerken daha güvenli ve hızlı bir deneyim yaşayacaklar. Ayrıca, yönetmelik yürürlüğe girmeden önce ve sonrasında hem emlak danışmanlarına hem de bireysel müşterilerimize detaylı bilgilendirmeler yapacağız. Amacımız, kullanıcılarımızın bu düzenlemenin tüm detaylarına hakim olmalarını sağlamak ve sektörde bu dönüşüme öncülük etmek."

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS)

Uygulamaya göre, konut satacak kişiler, e-Devlet üzerinde kendisine ait gayrimenkulü seçince açılacak pencereden emlakçısını yetkilendirecek. Söz konusu düzenlemenin uygulanmaya başlamasıyla, yetki belgesiz emlak işletmeleri ilan girişi yapamayacak.

Doğrulama yapılarak yayımlanan ilanlarda, "EİDS'den yetki doğrulamasının yapıldığı" yönünde bir logoya veya ibareye yer verilecek.

e-Devlet yetkilendirme ekranında taşınmaz sahibi tarafından verilen yetkinin iptali mümkün olacak, fakat yetkilendirmenin iptali halinde ilan otomatik olarak yayımdan kalkmayacak.

Yetkilendirme ekranında taşınmaz sahibi tarafından yapılacak yetkilendirmenin süresi asgari 3 ay olurken verilen yetkinin süresi taşınmaz sahibince aynı ekrandan uzatılabilecek.