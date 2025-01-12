Emlak Fırsatçılarına Tepki: Fiyat Artışları Etik Değil

Trabzon İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası Başkanı ve Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Taflan, devletin dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması için başlattığı çalışmayı bazılarının fırsata dönüştürmenin gayreti içinde olduğunu belirterek "Bu fırsatçıların emlak fiyatlarını yükseltmesi ne ahlaka ne vicdana ne de insanlığa sığar" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in önceki gün yaptığı "Dar gelirli vatandaşlarımızın ilk defa konut alacakların konuta erişimi bu dönemin en önemli önceliği. Hayat pahalılığının en önemli bileşeni kira, bu nedenle de bu alana büyük önem vereceğiz. Depremin etkisi azaldıkça kaynağın en büyük kısmını konut arzı kanalına yönlendireceğiz. Konut arzını artıracak bütün tedbirleri alacağız" açıklamasının ardından emlak satış portallarında fiyatların gün içinde hemen yukarı çekildiğine dikkat çeken Ayhan Taflan, duruma tepki gösterdi.

Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Taflan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konut almak isteyen vatandaşlara verdiği müjdeler sonrası ev almak isteyenlerin kendilerine başvurmaya başladığını ancak fırsatçılar hemen harekete geçerek Şimşek'in açıklamasının ardından art niyetli fırsatçı vicdansız kişilerin Türkiye genelinde ev fiyatlarını artırdığına dikkat çekti.

Taflan, "Bu fırsatçıların fiyatları yükseltmesi etik olmadığı gibi ne vicdana ne insanlığa sığar. Art niyetli kişilerin bu yaklaşımı konut almak isteyenlerin mağdur olmasına yol açmaktadır. Emlak portallarına baktığımız zaman gün içinde birkaç kez fiyatı yukarı çıkarak güncelleme yapanlar var. Düşünülen bu kampanya ile birlikte konut sektörünün hareketlenmesi beklenirken, fırsatçılar fiyatları adeta fiyat artış yarışına girdiler. Düşünülen bu kampanya bazı art niyetli konut sahipleri tarafından fırsatçılık olarak görüldü. Faizlerin düşmesi beklenirken, bunu fırsat bilerek beklenenden de yüksek bir artış gösterildiğinde dolayısıyla haksız ticari uygulamaya sebebiyet vermektedir. Gayrimenkul sahipleri artan fiyatlardan dolayı yeri geldi marketlere kızdı, yeri geldi kasaba, manava kızdı. Peki şimdi sormak lazım bu fırsatçılığı yapanlara gayrimenkul almak isteyenlerin kızmaya hakkı yok mu ' Herkes aynaya bakacak çuvaldızını ilk olarak kendisine batıracak. Bu şartlarda konut almak isteyenler veya yüksek kiralar karşısında kirada oturmak zorunda kalanlar ne yapsın parklarda sokaklarda mı yatsın kalksın, çadır mı kursunlar ' Gramajdan çalanda fiyatları arttıran bazı ev sahipleri de aynı zihniyettedir. Bizler faiz indirimi zor şartlarda konut almak isteyenlere can suyu olur diye düşünürken maalesef bazı art niyetli kişiler insanların canını almaya çalışıyorlar. Bu nedenle ev almak isteyen vatandaşlarımız almayı düşündükleri konutu almadan önce iyi bir fiyat araştırması yaparak alsınlar" dedi.

"Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü, konut kredisi faiz oranlarında düşüş olacağı yönündeki haberler üzerine, emlak ilan fiyatında fahiş artışına giden emlak işletmelerine 100 bin TL idari para cezası uygulamıştır ve uygulamaya da devam etmektedir" diyen Taflan "Ticaret Bakanlığı tarafından, ilan platformlarındaki fiyat değişimleri yakından takip edilmeye devam edilecek olup, düşünülen kredi faiz oranlarındaki kampanyayı fırsata çevirmeye çalışan ve ilan fiyatında fahiş artışa giden emlak işletmelerine bizlerinde desteklediği gibi gerekli idari cezaların uygulanmasına kararlılıkla devam edilecektir. Emlak ticareti faaliyetinde bulunan emlakçı esnafların ve sorumlu emlak danışmanlarının bu konuya dikkat etmeleri her daim tüketicinin yanında olmaları, bakanlığın ilk defa ve tek konut sahibi olacak vatandaşlara düşük faizli kredi sağlayacaklarını açıklamasının ardından fiyat artışlı isteyen mülk sahiplerine itibar etmemeleri, ilan fiyatlarının yükseltmemeleri gerekmektedir. Fiyat atışından dolayı bakanlıkça uygulanacak olan para cezasının sadece emlak şirketlerine değil aynı şekilde art niyetli olan mülk sahiplerine de uygulanması gerekmektedir" ifadelerini kullandı. - TRABZON