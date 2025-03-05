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Emeklilerin gözü ikramiye zammında! 3 formül öne çıkıyor

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Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri için geri sayım başladı. 29 Mart'taki Ramazan bayramından önce ödenmesi beklenen emekli ikramiyeleri için zam oranları emekliler tarafından merak ediliyor. İkramiyeler geçtiğimiz yıl yüzde 50 oranında zamlanırken 3.000 liraya ulaşmıştı. Bu yıl ise 3 senaryo üzerinde duruluyor.

Ramazan Bayramı bu yıl 30 Mart'ta başlayacak. Bayram öncesinde emeklilerin ikramiye ödemeleri hesaplara yatırılacak. Geçtiğimiz yıl %50 zam yapılarak 3.000 liraya yükseltilen bayram ikramiyeleri, hem Ramazan hem de Kurban Bayramı'nda ödeniyor. Ocak ayında SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine yapılan zam %15.75 olarak belirlenirken, emekliler gözlerini ikramiyelerdeki olası artışa çevirdi. Önceki yıllarda ikramiyeler yılda bir kez zamlandığı için, bu yıl %15.75'ten daha yüksek bir artış olması bekleniyor.

"TOPLAM 7 BİN LİRAYA ULAŞABİLİR"

Emekli bayram ikramiyesiyle ilgili A Haber canlı yayınında konuşan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem "Biz bazı hesaplamalar yapmıştık, 3-4 formül de ortaya koyduk. Bir tanesi 6 aylık artış oranında artırılmasıydı yüzde 15, orada da işte 3400 lira civarında rakam çıkıyor, belki yukarı yuvarlanarak 3500 yapılır ve 7000 liraya toplamda ulaşır" dedi.

YÜZDE 50 FORMÜLÜ

Devamında Erdem "Onun dışında yıllık enflasyon oranında artırılması da söz konusu olabilir yüzde 44 - 45 civarında. Dolayısıyla orada da 4500 liraya yuvarlanarak toplam rakam yine 9 bin liraya çıkartılabilir" ifadelerini kullandı.

Erdem "Bir başka formül de geçen sene olduğu gibi yüzde 50 artırılması söz konusu olabilir. Burada da 4500 lira ortaya çıkıyor, toplamda da 9 bin lira. Şimdi bunlar minimum formüller, hükümet der ki ben daha çok yüksek vereceğim, yüksek bir noktaya getirilir ve daha yüksek bir rakam da verilebilir" şeklinde konuştu.

Erdem "Ama sürecin mutlaka açıklanıp yasal düzenleme yapılması lazım. Eğer yasal düzenleme yapılmazsa geçen seneki rakam ödenmek durumunda kalır. Ama bu ay emekliler ikramiye alacak" diye de ekledi.

"4 BİN OLUR DİYE DÜŞÜNÜYORUM, 10 MART'TA AÇIKLANIR"

TGRT Haber yayınında konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun ise "Bayram ikramiyelerine bir zam yapılırsa 4 bin lira civarında olur diye düşünüyoruz. Bayram ikramiyeleri 2018 yılında başladı. Asgari ücretin net rakamının yüzde 62'si şeklinde başladı. Yani şu anda 22 bin 104 lira oldu asgari ücret, bununla oranladığımız zaman 13 bin 850 lira civarında olması gerekiyor aslında. Çünkü 2018'de asgari ücret net 1603 liraydı ve 1000 lira olarak başlamıştı bayram ikramiyesi" dedi.

Devamında Erdursun "Bayram ikramiyesinin zaten amacı da düşük emekli aylıklarının bir miktarını telafi etmek için bayram ikramiyeleri başladı ama nasıl ki emekli aylıkları her ay her yıl değerini kaybettiyse işte yıllar içinde bayram ikramiyeleri de değerini kaybetti. Şu anda 3 bin lira. Artış yapılırsa ben 3500 - 4000 lira bandında bir bayram ikramiyesi olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Emekli bayram ikramiyesinin ne zaman açıklanacağı ve ne zaman hesaplara yatacağı ile ilgili olarak ise Erdursun "Mart ayının 10'una kadar açıklanır diye düşünüyorum. Mart ayının 10'una kadar açıklanır, işte bayramdan da bir hafta önce ödemeler yapılır. Bir hafta 10 gün önce de ödemeler yapılır" şeklinde konuştu.

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Emeklilerin gözü ikramiye zammında! 3 formül öne çıkıyor
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıMengele:

Cok büyük ikramiye aylardir dile getiriyorsunuz ödeyeceginiz ikramiye 100 dolar bile degil hani yillik gelir 25 bin dolar olmustu milletinen dalga gecmeyin bari ödemeyin istemiyoruz ssnki millet dilenci

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Haber YorumlarıDeniz Çelik:

Verecekleri üç kuruş para asıl siz abartmayın haber kanalı emekli öldü ruhuna Fatiha

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Haber YorumlarıTekin Avci:

3.4 bin şimdi 1 ramazan kolisi bile almıyor 1 emekli maaşı kurbanlık 1kocu alamaz ohh mis oldu verme boş ver akp deveye d8ken

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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Çoğu yerde 4 bin diye konuşuluyor.

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Haber YorumlarıBilal Ulusoy:

Nasıl bir haber. Yalan yanlış hep. Haberde SSK BağKur ve emekli sandığı emekçilerine yüzde 15.75 zam yapıldı ocakta diyorsunuz. Memur emekli leri 11.54 aldı milleti kandırmayın.

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

benim gözüm yok inşallah ikramiye ikibuçuk lira olur onlara oy veren emekliler bu parayla tuvalete bile gidemez

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Haber YorumlarıMr Camel:

Sistemde bozukluk vsr 50 bin 120 bin maaş alanlara ödeniyor bu maaş normal şartlarda en düşük alanlara verilse bir maaş da verilir herkese vermeyin amk adam 50 bin maaş alıyor ikramiye veriliyor

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Haber Yorumlarıismail Yasin:

akp emeklilerin düşmanı... O yüzden bizim ne gözümüz ne de kulağımız bu haber de değildir... Tek çözüm AKP gidecek emekliler kurtuluşa erecektir Allah'ın izniyle.. 23 yıl da emeklileri açlığa ve sefalete mahkum etti..

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Haber YorumlarıAslan Öztürk:

Ogün ü göremeyecek cok emekli var demesi.

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