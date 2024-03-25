Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemeleri 2 Nisan ile 5 Nisan arasında hesaplarına yatırılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği tarihi verdi.

BAKAN IŞIKHAN TARİH VERDİ

Bakan Işıkhan "Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 2 Nisan ile 5 Nisan tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacaktır" açıklamasını yaptı.

AYLIKLARINI 17 VE 18'İNDE ALANLARA 2 NİSAN'DA ÖDEME YAPILACAK

4 (a) (SSK) kapsamında gelir ve aylık alanlardan ödeme günü ayın 17 ve 18'i olanlara 2 Nisan'da, 19, 20, 21, 22'si olanlara 3 Nisan'da, 23, 24, 25, 26'sı olanlara ise 4 Nisan tarihinde ödeme yapılacak.

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