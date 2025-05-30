Elita Gıda ve Sunar Mısır, Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Arasında

Bitkisel sıvı yağ ve biyoendüstri alanlarında faaliyet gösteren Elita Gıda ile Sunar Mısır, Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında bu yıl da yer alarak üretim gücünü, ihracat kapasitesini ve sürdürülebilir büyümesini bir kez daha kanıtladı. Yatırımlarını çevresel duyarlılık, teknolojik dönüşüm ve küresel rekabetçilik odağında şekillendiren grubun, ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdürdüğü bildirildi.

"Tarladan sofraya üstün lezzet" anlayışıyla bitkisel sıvı yağ sektöründe öncü firma Elita Gıda ile ithal ikame ve yenilikçi ürünler üreten Sunar Mısır, Sunar Yatırım çatısı altında sanayinin en güçlü temsilcileri arasında yer almayı sürdürüyor. Sunar Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mustafa Nuri Çomu, 50 yılı aşan kurumsal birikime dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Yarım asrı geride bırakan birikimimizle bugün geldiğimiz noktada, Sunar Yatırım çatısı altındaki her bir şirket yatırım odağından sapmadan üretmeye, ihracat yapmaya ve yenilikçi çözümler geliştirmeye devam ediyor. 2024 yılında 60 milyon USD'nin üzerinde yatırım gerçekleştirdik. Çalışmak ve vatanımız için en iyisini üretmek, bizim sorumluluğumuz."

Güçlü yatırım stratejisiyle sürdürülebilir büyüme

Sunar Yatırım olarak gerçekleştirilen LİDAŞ yatırımlarının, güneş enerjisi santralleri (GES) ve kapasite artırımı projelerinin, grubun uzun vadeli büyüme stratejisinin temel taşlarını oluşturduğu kaydedildi. Bu yatırımlar sayesinde yalnızca üretim kapasitesi artmadığı, aynı zamanda enerji verimliliği sağlandığı, karbon ayak izinin azaltıldığı ve sektörün ihtiyaç duyduğu sürdürülebilir tedarik altyapısı güçlendirdiği aktarıldı.

Grubun yeni inşa ettiği un fabrikası, Sunar Un ve Sunar Yem şirketlerinin büyüme potansiyelini hızla yukarı taşıdığı da ifade edildi. Aynı zamanda Sunar NP tarafından geliştirilen mısır bazlı biyobozunur ürünler, özellikle gıda perakendesi ve havacılık gibi sektörlerde çevreci ambalaj çözümleri sunuyor. Plastik poşetlerin yerini alan bu torbalar, 180 gün içinde doğada tamamen çözünebiliyor. Bu çalışmalar, grubun çevreyle uyumlu üretim vizyonunun somut bir yansıması olarak dikkat çekiyor.

"Elita Gıda ve Sunar Mısır, hammaddelerini sürdürülebilir tarım yoluyla temin eden ilk ve tek şirketler arasında yer alıyor. Ar-Ge merkezimizde geliştirdiğimiz inovatif ürünler, bizi geleceğe hazırlıklı hale getiriyor" diyen Mustafa Nuri Çomu, bu yıl devreye alınan GMP (İyi Üretim Uygulamaları) tesisi sayesinde kalite standartlarını tıbbi kullanıma uygun seviyelere taşıdıklarını belirtti.

İhracatta küresel açılım

Yalnızca iç pazarda değil, küresel pazarlarda da Türk tarım sanayisinin gücünü temsil etmeye devam ettiğine dikkat çekilen Sunar Yatırımın, Elita Gıda, Sunar Mısır ve Sunar NP markalarıyla yurt dışı fuarlarda aktif olarak yer alarak, yeni iş birlikleriyle ihracat hacmini artırdığı vurgulandı.

Çomu "Hedefimiz; önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin ilk 100 sanayi kuruluşu arasında 3 şirketimizle yer almak. Sadece büyümekle kalmayıp, dış ticaret açığını kapatacak, ithalatı ikame edecek stratejik ürünler üretmeyi sürdüreceğiz"diyerek, küresel açılım stratejilerinin hem marka gücünü hem de ülke ekonomisine katkıyı artırdığına dikkat çekti.

Bu çalışmaların, Türkiye'nin dış ticaret dengesine ve ülke ekonomisine katkı sağladığı, grubun küresel rekabet gücünü de pekiştirdiğinin altı çizildi. - ADANA