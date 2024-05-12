Elektrik fiyatları yarın için belirlendi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 695 lira, en düşük 979 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 42 artarak 1 milyar 185 milyon 948 bin 343 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 2 bin 695 lira, en düşük 06.00'da 979 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1881 lira 76 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1919 lira 19 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 266 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.