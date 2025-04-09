Elektriğe yeni zam tartışmasına Bakan Bayraktar'dan net cevap

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektriğe yeni zam düşünmediklerini açıkladı. Elektrik fiyatlarına yeni zam gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik fiyatlarına yeni zam düşünmediklerini açıkladı.

"DESTEĞİMİZ SÜRECEK"

Bayraktar şöyle konuştu: Elektrikle alakalı devletin desteği uzun zamandır var ve devam ediyoruz. Elektrik faturalarının yüzde 60'ını devletimiz karşıladı. Maliyetin çok altında. Yapılan destek miktarında bir düzenleme. Faturaların yüzde 50'sini karşılamaya devam ediyoruz. Maliyetleri yansıtmış değiliz devlet desteklerine devam edeceğiz. Desteklerin ihtiyaç sahipleri için de düzenleme yapılmıştı. Elektriğe yeni zamma yönelik planımız yok.

Nisan ayında elektrikte konut abonelerine yüzde 25, kamu ve özel hizmetlere yüzde 15, sanayiye yüzde 10 ve tarımsal faaliyetlere yüzde 12,4 oranında zam gelmişti. Doğalgazda ise mesken abonelerine artış yapılmamıştı.

ELEKTRİK FATURALARINDA DEVLET DESTEĞİ FATURAYA YANSITILDI

Elektrik faturalarında yeni dönem ile birlikte, devletin sağladığı destek miktarı abonelere mesaj veya fatura üzerinde ayrıca gösterilmeye başlandı. Son değişiklik faturalara yansıdı. Abonelere gönderilen mesajlarda devlet desteği miktarının yazıldığı görüldü.