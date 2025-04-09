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Elektriğe yeni zam tartışmasına Bakan Bayraktar'dan net cevap

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, kamuoyunda uzun süredir tartışılan ve vatandaşların merakla beklediği elektriğe zam konusunda açıklamada bulundu. Bayraktar, elektriğe yeni zam düşünmediklerini söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektriğe yeni zam düşünmediklerini açıkladı. Elektrik fiyatlarına yeni zam gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik fiyatlarına yeni zam düşünmediklerini açıkladı.

"DESTEĞİMİZ SÜRECEK"

Bayraktar şöyle konuştu: Elektrikle alakalı devletin desteği uzun zamandır var ve devam ediyoruz. Elektrik faturalarının yüzde 60'ını devletimiz karşıladı. Maliyetin çok altında. Yapılan destek miktarında bir düzenleme. Faturaların yüzde 50'sini karşılamaya devam ediyoruz. Maliyetleri yansıtmış değiliz devlet desteklerine devam edeceğiz. Desteklerin ihtiyaç sahipleri için de düzenleme yapılmıştı. Elektriğe yeni zamma yönelik planımız yok.

Nisan ayında elektrikte konut abonelerine yüzde 25, kamu ve özel hizmetlere yüzde 15, sanayiye yüzde 10 ve tarımsal faaliyetlere yüzde 12,4 oranında zam gelmişti. Doğalgazda ise mesken abonelerine artış yapılmamıştı.

ELEKTRİK FATURALARINDA DEVLET DESTEĞİ FATURAYA YANSITILDI

Elektrik faturalarında yeni dönem ile birlikte, devletin sağladığı destek miktarı abonelere mesaj veya fatura üzerinde ayrıca gösterilmeye başlandı. Son değişiklik faturalara yansıdı. Abonelere gönderilen mesajlarda devlet desteği miktarının yazıldığı görüldü.

Elektriğe yeni zam gelecek mi? Bakan Bayraktar net cevap verdi

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Elektriğe yeni zam tartışmasına Bakan Bayraktar'dan net cevap
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıJohn reese:

Sağol ya lutfettiniz.

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Haber YorumlarıOğuzhan Y:

Hiç mi düşünmez bu yöneticiler,bu millet neden desteğe muhtaç hala getirildi.Heem halkı muhtaç duruma düşürün sonrada destek veriyoruz diye övünün. Babanızın parasını mı veriyorsunuz.YEKDEM yüzünden bu haldeyiz. Adil bir şekilde gelen zamma razıyız,başkasına verdiğiniz teşvikleri bizden çıkarmaya kalkmayın.

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