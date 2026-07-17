Elder, küresel enerji ittifakı UNEZA'ya üye oldu

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder), net sıfır hedeflerine ulaşılması ve küresel enerji dönüşümünün hızlandırılması amacıyla öncü kuruluşları bir araya getiren Utilities for Net Zero Alliance (UNEZA) üyesi oldu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, bu üyelikle Elder, yaklaşık 52 milyon aboneye hizmet veren ve doğrudan 67 bini aşkın çalışanıyla faaliyet gösteren Türkiye'deki 21 elektrik dağıtım şirketini ittifakın uluslararası iş birliği platformunda temsil edecek.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında kurulan UNEZA, elektrik ve enerji hizmetleri alanında faaliyet gösteren kuruluşları bir araya getiriyor.

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Üst Düzey Şampiyonlarının rehberliğinde çalışan ittifak, elektrifikasyonun yaygınlaştırılması, yenilenebilir kaynakların sisteme entegrasyonu, şebekelerin güçlendirilmesi ve temiz enerji yatırımlarının hızlandırılmasına odaklanıyor.

Şebekeler enerji dönüşümünün merkezinde

Açıklamada görüşlerine yer verilen Elder Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, söz konusu üyeliğin Türkiye elektrik dağıtım sektörünün enerji dönüşümündeki stratejik rolünün uluslararası alanda daha güçlü biçimde anlatılmasına imkan sağlayacağını belirtti.

Türkiye'nin 81 iline yayılan geniş bir dağıtım altyapısına, önemli bir yatırım kapasitesine ve uzun yıllara dayanan işletme tecrübesine sahip olduğunu ifade eden Erdoğan, "Türkiye elektrik dağıtım sektörünün birikimini küresel enerji gündemine taşıyacağız. UNEZA üyeliğini yalnızca uluslararası bir oluşuma katılım olarak görmüyoruz. Bu adımı, sektörümüzün küresel enerji gündemine bilgi, deneyim ve çözüm üretme kapasitesiyle dahil olması bakımından önemli buluyoruz. Sahadaki tecrübemizi UNEZA çalışmalarına aktarırken uluslararası iyi uygulamaların, yenilikçi teknolojilerin ve yeni politika yaklaşımlarının ülkemize kazandırılması için de bu platformdan etkin biçimde yararlanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, enerji dönüşümünün yalnızca yeni üretim kapasitesi kurulmasından ibaret olmadığını, yenilenebilir enerji kaynakları, dağıtık üretim, elektrikli araçlar ve depolama sistemlerindeki gelişmelerin elektrik şebekelerinin işlevini yeniden şekillendirdiğini belirtti.

Elektrik şebekelerinin artık yalnızca enerjiyi tüketiciye ulaştıran altyapılar olmadığını kaydeden Erdoğan, "Elektrik şebekeleri üretimin, tüketimin, depolamanın ve yeni teknolojilerin birlikte yönetildiği dinamik bir ekosistem haline geliyor. Enerji dönüşümünün başarısı, güçlü, dijital, esnek ve iklim koşullarına dirençli şebekelerin geliştirilmesine bağlı." ifadelerini kullandı.

Elektriğin binalar, ulaşım ve sanayide kullanım alanlarının genişlediğini belirten Erdoğan, dağıtım şebekelerinin kapasitesinin, esnekliğinin ve dayanıklılığının artırılmasının giderek daha kritik hale geldiğini vurguladı.

Erdoğan, UNEZA üyeliğiyle Türkiye elektrik dağıtım sektörünün yatırım, dijitalleşme, akıllı şebekeler, enerji verimliliği, dağıtık enerji kaynakları, elektrikli araçlar, depolama ve iklim dayanıklılığı alanlarındaki çalışmalarını uluslararası platformlara taşıyacaklarını kaydetti.

"COP31 sürecine sektörümüzün birikimiyle destek vereceğiz"

Türkiye'de düzenlenecek COP31'e uzanan sürecin elektrik dağıtım sektörü açısından önemli fırsatlar barındırdığına işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"COP31'de elektrik dağıtım şebekelerinin enerji dönüşümünün temel unsurlarından biri olarak güçlü biçimde ele alınmasını önemsiyoruz. UNEZA çatısı altında geliştirilecek iş birliklerinin Türkiye'nin COP31 vizyonuna ve enerji sistemimizin geleceğine değer katacağına inanıyoruz. Elektrik dağıtım şirketlerini temsilen geleceğin şebekelerini bugünden inşa etmek, yenilenebilir kaynakların sisteme güvenli entegrasyonunu sağlamak ve ülkemizin enerji ve iklim hedeflerini desteklemek için çalışmayı sürdüreceğiz."