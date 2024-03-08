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Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Rifat Hisarcıklıoğlu ile görüştü

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Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Ankara temasları çerçevesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Mehmet Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir araya geldi. Alan, Elazığ'ın yatırım, istihdam ve icraatının artırılması amacıyla çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Ankara temasları çerçevesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Mehmet Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir araya geldi.

Elazığ'ın, yatırım, istihdam ve icraatının artırılması ve ülke ekonomisine daha çok katkı sunması amacıyla çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdüren Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, yatırımcıların problemlerini üst makamlara taşımaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde kente gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan'a Elazığ iş dünyasının taleplerini ileten Başkan Alan, Ankara temasları çerçevesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Mehmet Rifat Hisarcıklıoğlu ile görüştü.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Baloğlu ve Elazığ TSO üyesi Muhammet Ali Akdağ'ın da hazır bulunduğu görüşmede Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Hisarcıklıoğlu'na Elazığ'ın yatırımcılarının yaşadıkları problemleri aktaran Başkan Alan, konuyla ilgili şu açıklamada bulundu:

"Şehrimizin başta ekonomi olmak üzere her alanda kalkınmasına yönelik sorunlarımızı her fırsat ve platformda dile getiriyor ve çözüm önerilerimizi sunuyoruz. Bu kapsamda ilimizi ziyaret eden Bakanlarımıza beklenti ve taleplerimizi sunduk. Ankara ziyaretlerimiz kapsamında da başta bakanlarımız olmak üzere genelde Elazığ'ın, özelde ise Ticaret ve Sanayi Odamızın her zaman yanında durmuş, ilimizin sorun ve sıkıntılarını çözme noktasında kararlı bir duruş sergilemiş Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret ettik. Elazığ'ın yatırım ve istihdamını istişare ettiğimiz toplantı oldukça verimli geçti. Yakın ilgileri ve şehrimize gösterdikleri duyarlıktan dolayı TOBB Başkanımız Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ediyorum." - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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