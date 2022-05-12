El emeği ürünler burada satılacak

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde Kabadüz Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi için yaptırılan ahşap satış reyonu çok yakında hizmete giriyor.

Yeşildoğa Eylem Grubu Derneği tarafından 2022 yılı faaliyet programında yer alan Kabadüz Kadın Kooperatifi için yapılan ahşap satış reyonunda ilçedeki ev hanımlarının el emeği göz nuru ürünlerinin satışı yapılacak.

Kabadüz Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Rabia Aydın, çok mutlu olduklarını dile getirerek ev hanımlarının ürettiği her şeyin burada kazanca döneceğini aktardı.

Kabadüz Kadın Girişimi Kooperatifinin parmakla gösterilmesi için büyük gayret gösterdiklerinin altını çizen, "Annelerimizin, teyzelerimizin, bizlerin ürettiği pekmez, meyve ve sebze kuruları gibi daha birçok ürünü ekonomiye buradan kazandıracağız. Çok güzel işlere imza atacağımıza yürekten inanıyoruz" dedi.

Aydın, ahşap satış reyonunun yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ettiğinin sözlerine ekledi.

Yeşildoğa Eylem Grubu Derneği Müdürü Ümit Gündüz ise, "Yeşildoğa Eylem Grubu Derneğimiz tarafından 2022 yılı faaliyet programında yer alan Kabadüz Kadın Kooperatifi için ahşap satış reyonu yaptırdık. Kabadüz yöresinde ev hanımlarımızın yaptığı tüm ürünlerin burada sergilenmesi ve satışı gerçekleştirilecek. Amacımız bölge kadınlarımıza ekonomik ve sosyal anlamda destek olmaktır" diye konuştu. - ORDU

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi