Eksim Ventures, WASK'ı 'Turcorn' Adayı Olarak Destekliyor

Eksim Holding'in girişim sermayesi yatırım fonu Eksim Ventures'ın geçen yıl 600 bin dolar yatırımla desteklediği WASK, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Türkiye'nin yüksek değerli teknoloji girişimleri olarak tanımlan "Turcorn" adayları listesinde yer aldı.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Eksim Ventures enerji, gıda, fintek, biyoteknoloji, savunma sanayi gibi alanlarda sürdürülebilir büyüme potansiyeline sahip iş modellerine yatırım yaparak, girişimleri desteklemeye devam ediyor.

"Turcorn" adayları listesine giren ve 130'dan fazla ülkede 5 binin üzerinde kullanıcıya erişen WASK, yapay zeka destekli yazılımıyla web sitesi ve mobil uygulamalardaki ziyaretçilerin davranışlarını analiz ederek, kullanıcılarının daha düşük bütçelerle daha fazla potansiyel müşteriye ulaşmasını sağlıyor.

2017'de kurulan ve 2022'de merkezini ABD'ye taşıyan WASK, operasyonlarının önemli bir bölümünü Türkiye'de sürdürürken özellikle ABD, Kanada, Almanya, Fransa, Avustralya, Arjantin ve İspanya gibi ülkelerden ilgi görüyor.

Dijital reklam verenlerin Google ve Meta platformlarında yayınladığı kampanyaları, işletmenin hedeflerine göre otomatik optimize eden bir SaaS ürünü olarak öne çıkan WASK, markanın ihtiyaç duyduğu hedef kitleyi özel yazılımıyla nokta atışı tespit ediyor ve hedef tüketiciye direkt erişim olanağı sağlıyor.

Özellikle e-ticaret, sağlık, güzellik, turizm, perakende, emlak gibi direkt tüketiciye ulaşılması gereken sektörlere ve orta ölçekli işletmelere çözümler sunan girişim, bu sektörlerdeki işletmelerin hızla büyümelerine büyük katkı sunuyor.

Her WASK kullanıcısının, teknik bilgi ve beceriye ihtiyaç duymadan dijital reklamlardan daha fazla performans almasına imkan tanıması ise WASK'ı rakiplerinden ayrıştırıyor.

2021'de yatırımlarına başlayan Eksim Ventures, 2022'de 4, 2023'te ise 5 şirket ve 3 fona yatırım gerçekleştirdi.

Şirket bugüne kadar insan kaynakları yazılımı, pazaryeri uygulamaları, online terapi platformu, elektrikli araç şarj programı, açık bankacılık, otonom robot programları, sağlık uygulamaları ve pazarlama yazılımları gibi yenilikçi alanlarda çalışan girişimlere yatırım yaptı.

"Teknolojiyi ve insanı merkeze alan girişimlere yatırım yapıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eksim Ventures Yatırım Komitesi Üyesi Uğur Mutluhan Oruncak, 30 milyondan fazla reklam verenin bulunduğu dünyada dijital reklam için harcanan bütçelerin hızla arttığını belirterek, geçen yıl dijital reklamlar için globalde harcanan tutarın 1 trilyon dolarını aştığı bilgisini paylaştı.

Tutarın 650 milyar dolarının sadece ücretli reklamlar sektöründe olduğunu, önemli bir bölümünün ise Google ve Facebook reklamlarının oluşturduğunu aktaran Oruncak, "Büyüyen dijital reklam pazarında yatırım yaptığımız yerli girişim WASK, sunduğu çözümlerle tüm dünyanın ilgi odağı oldu. WASK'ın, hızla gelişen Türkiye dijital pazarlama sektörüne önemli katkılar sunacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Oruncak, teknolojiyi ve insanı merkeze alan yenilikçi girişimlere yatırım yaptıklarına dikkati çekerek, "2024'ün ilk 9 ayında, 3 yeni girişim yatırımının yanı sıra mevcut portföy şirketlerimizden 3'üne devam yatırımlarıyla toplamda 2 milyon doların üzerinde yatırım gerçekleştirdik. Toplam yatırım yaptığımız girişim sayısı 13'e ulaştı. Yıl sonuna kadar 15 yatırıma ulaşmayı hedefliyoruz" açıklamasını yaptı.

Yenilikçi girişimlere uçtan uca destek olduklarını kaydeden Oruncak, yatırım yaptıkları girişimlere yalnızca finansal destek sunmadıklarına, hem hukuki hem de finansal danışmanlık verip mentörlük süreçlerini yürüttüklerine işaret etti.

Oruncak, girişimlere ihtiyaç duydukları iş ağını kurup genişlemelerine ve yeni pazarlara açılmalarına yardımcı olduklarını belirterek, "Desteklediğimiz girişimlerin yeni yatırım turlarından daha yüksek değerlemelerle çıkmaları ve WASK örneğinde olduğu gibi bulundukları pazarlarda paylarını artırmaları bizi gururlandırıyor." değerlendirmesinde bulundu.???????