Gaziantep'te 'Ekonomiye Yön Verenler' zirvesi düzenlendi

İhlas Medya Grubu bünyesinde bulunan Türkiye'de İş Dünyası dergisinin öncülüğünde "Ekonomiye Yön Verenler" buluşması Gaziantep'te iş dünyasını bir araya getirdi.

İhlas Medya Grubu bünyesindeki Türkiye'de İş Dünyası dergisinin öncülüğünde organize edilen "Ekonomiye Yön Verenler" buluşması bu kez Gaziantep'te gerçekleştirildi. Gaziantep Divan Otel'de düzenlenen etkinliğe, İhlas Medya Grup Başkan Yardımcısı Tuba Gençay, TGRT Haber Ekonomi Müdürü, Türkiye'de İş Dünyası Genel Yayın Yönetmeni ve Türkiye gazetesi ekonomi yazarı Celal Toprak, İhlas Medya Reklam Grup Başkan Yardımcısı Hayriye Can Öksüm, Türk işadamı, ihracat yöneticisi ve mevcut Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Fikret Kileci, Armor Katılım Sigorta ve Reasürans Brokerliği Genel Müdürü Serdar Polat, Mutlu Makarnacılık Yönetim Kurulu Üyesi Ali Erkut Göymen, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Gaziantep Şube Başkanı Mustafa Güneş ve bölgedeki iş insanları ile davetliler katıldı. Etkinliğin moderatörlüğünü yapan TGRT Haber Ekonomi Müdürü, Türkiye'de İş Dünyası Genel Yayın Yönetmeni ve Türkiye Gazetesi ekonomi yazarı Celal Toprak, amaçlarının farklı şehirlerde ekonomiye yön veren isimleri bir araya getirerek bilgi ve deneyim paylaşımını artırmak olduğunu söyledi.

"Türkiye İş Dünyası Dergisi'nin "Ekonomiye Yön Verenler Zirvesi" kapsamında bugün Gaziantep'teyiz"

Programda konuşan Armor Katılım Sigorta ve Reasürans Brokerliği Genel Müdürü Serdar Polat, "Türkiye İş Dünyası Dergisi'nin "Ekonomiye Yön Verenler Zirvesi" kapsamında bugün Gaziantep'teyiz. Davetli iş insanlarımızla birlikte ekonomi ve sigortacılığın ekonomiye etkileri üzerine sohbet edeceğiz. Sigortacılığın ekonomi üzerindeki katkılarını anlattıktan sonra, katılımcıların kendi sektörleri ve faaliyet alanlarıyla ilgili sigortacılık konusundaki sorularını dinleyerek çözüm önerilerimizi paylaşacağız. Bu etkinliğin beşincisini gerçekleştiriyoruz. Daha önce İstanbul'da birkaç kez düzenledik, son olarak Mardin'deydik. Şimdi Gaziantep'teyiz ve önümüzdeki dönemde farklı şehirlerde de programlarımız devam edecek. Sigortacılık ekonominin can damarlarından biridir. Ekonominin dayanıklı ve sürdürülebilir olması için sigortacılığın önemi büyüktür. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerin yanı sıra Anadolu'nun sanayi ve ticarette lokomotif konumundaki şehirlerinde de sigortacılığın önemini anlatmaya çalışıyor, bunu sürdürüyoruz" dedi.

"Ekonomi söz konusu olduğunda farklı kesimlerin görüşlerini dinlemek ve değerlendirmek istiyoruz"

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Gaziantep Şube Başkanı Mustafa Güneş, "Ekonomi söz konusu olduğunda farklı kesimlerin görüşlerini dinlemek ve değerlendirmek istiyoruz. Türkiye ekonomisi uzun süredir yeni bir ekonomi politikası çerçevesinde yönetiliyor. Umudumuz yüksek. Gaziantep özelinde işler daha olumlu bir seyir izliyor. Ekonomide planlandığı gibi iyileşmelerin yaşanması ve istikrarın güçlenmesi yönündeki beklentilerimiz olumlu. İş dünyasını en çok etkileyen konulardan biri olan faiz oranlarında da önümüzdeki süreçte düşüş yaşanmasını umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Hem bölgemizin hem de Türkiye'nin ekonomik yapısına ilişkin değerli değerlendirmeler yapılacak"

Mutlu Makarnacılık Yönetim Kurulu Üyesi Ali Erkut Göymen, "Bugün buraya bir akademisyen olarak değil, bir sanayici ve üretici olarak katılıyorum. Bu organizasyonu düzenleyen Celal Bey'e özellikle teşekkür ediyorum. Hem bölgemizin hem de Türkiye'nin ekonomik yapısına ilişkin değerli değerlendirmeler yapılacak. Bu bilgiler, sektörlerimizin geleceğini daha sağlıklı değerlendirmemize katkı sağlayacak" ifadelerine yer verdi.

"Değişime ayak uyduramayanlar ise rekabetin dışında kalacaktır"

Türk iş insanı, ihracat yöneticisi ve mevcut Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Fikret Kileci, "Yeni dünya düzenine ve değişen ekonomik dinamiklere uyum sağlamak zorundayız. Bunun yolu daha analitik düşünmekten, çevreye duyarlı üretim yapmaktan ve kaynakları verimli kullanmaktan geçiyor. Üretirken doğayı korumalı, eski alışkanlıklarımızı gözden geçirmeli ve değişime ayak uydurmalıyız. Bu uzun bir süreçtir. Yeni dünya şartlarına uyum sağlayanlar ayakta kalacak ve yoluna devam edecektir. Değişime ayak uyduramayanlar ise rekabetin dışında kalacaktır" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı