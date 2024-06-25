Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan Tasarruf ve Verimlilik Paketi Açıklaması

Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan (EKK) yapılan açıklamada, "Uygulamaya aldığımız kamuda tasarruf ve verimlilik paketiyle daha da güçlendireceğimiz mali disiplin, dezenflasyon sürecine destek olmaya devam edecektir" denildi.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu 2024 yılı beşinci toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplandı. Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada, Ekonomi programının ilk yılını geride bırakırken, şu ana kadar elde edilen kazanımların doğru yolda ilerlendiğini gösterildiği belirtildi. Bu süreçte daha dengeli bir büyümeye doğru yol alırken istihdam tarihi yüksek seviyelere ulaşmış, işsizlik oranı düşmeye devam ederek tek haneli seviyelerde seyrettiği bildirildi. Cari açık önemli ölçüde azalırken, rezervlerin güçlenmiş ve ülke risk primin önemli gerileme yaşandığı vurgulanan açıklamada, "Kalıcı refah artışına ulaşmak ve yatırım ortamını daha da iyileştirmek için fiyat istikrarını sağlamak temel önceliğimizdir. Haziran ayı ile birlikte dezenflasyon süreci başlayacak ve yılın ikinci yarısında yıllık enflasyon hızla gerileyecektir. Piyasadaki enflasyon beklentileri de bunu teyit eder niteliktedir. Uygulamaya aldığımız kamuda tasarruf ve verimlilik paketiyle daha da güçlendireceğimiz mali disiplin, dezenflasyon sürecine destek olmaya devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

On İkinci Kalkınma Planı'nın odağında yer alan yeşil ve dijital dönüşüm çalışmalarımızı hızlandırıldığı belirtilen açıklamada, "İkiz dönüşümü sağlamak amacıyla yeni sanayi politikalarını hayata geçiriyoruz. Nitelikli yatırımlara ve yüksek teknoloji ürün ihracatına sağladığımız desteklerle katma değerli üretimi ve verimliliği artırmayı sürdüreceğiz" denildi.

Bugünkü toplantıda ele alınan konular ise şu şekilde sıralandı:

"Uluslararası rekabet gücümüzün korunması ve güçlendirilmesi amacıyla kurulacak Ulusal Emisyon Ticaret Sistemi ve Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması kapsamında sanayide yeşil dönüşümü gerçekleştirmeye yönelik yürütülen çalışmalar istişare edilmiştir. Katma değeri yüksek, ihracat potansiyelimizi artıracak ve cari işlemler dengesinde sürdürebilir iyileşmeyi sağlayacak yatırımlara yönelik olarak yeniden yapılandırılan Yatırım Taahhütlü Avans Kredileri (YTAK)'nde durum değerlendirmesi yapılmıştır. Aktif sanayi politikalarımızın önemli bir bileşeni olan YTAK süreçlerinin hızlandırılması kararlaştırılmıştır. İstihdam teşviklerine yönelik etki analizi çalışması Kurul üyeleriyle paylaşılmıştır. Önümüzdeki dönemde teşviklerin gözden geçirilerek sistemin etkinliğinin artırılmasına yönelik atılması gereken adımlar ele alınmıştır. TCMB öncülüğünde yürütülen 'Dijital Türk Lirası Projesi' ile bankalara verilmesi öngörülen 'Toplumsal Yatırım Notu' çalışmalarında gelinen son durum gözden geçirilmiştir." - ANKARA