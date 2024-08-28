EKK Toplantısında Dezenflasyon Süreci ve Büyüme Kompozisyonu Değerlendirildi

EKONOMİ Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısının ardından, "Bu yıl haziran ayında başlayan dezenflasyon süreci devam etmektedir. Büyüme kompozisyonunda dengelenme sürmektedir. İhracat ve turizm gelirimiz artmakta, cari işlemler açığı öngörülenden çok daha hızlı şekilde düşmektedir" açıklaması yapıldı.

EKK, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Orta Vadeli Program'ın (OVP) açıklanmasından bu yana geçen bir yıllık süre zarfında elde edilen kazanımların değerlendirildiği belirtildi. Uzun bir süredir hazırlıkları devam eden ve gelecek hafta açıklanması planlanan 2025-2027 dönemini kapsayacak OVP'ye ilişkin hazırlık çalışmalarının katılımcı bir anlayış ve ekip ruhu içinde geçen yıl olduğu gibi bu sene de devam edildiğine vurgu yapılarak, "OVP hazırlık sürecinde özel sektör, sivil toplum ve meslek kuruluşları, akademi dünyası dahil ilgili paydaşlarla görüşülmüş; ayrıca bakanlıklarımız da kendi alanlarında ilgili kuruluşlarla istişarelerde bulunmuştur. Bugün yapılan EKK toplantısında son aşamaya gelen OVP çalışmaları kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır" denildi.

'MAKRO FİNANSAL İSTİKRARIMIZ GÜÇLENMEKTEDİR'

OVP'nin olumlu sonuçlarının pek çok alanda alınmaya başlandığı ifade edilerek, "Bu kapsamda; bu yıl haziran ayında başlayan dezenflasyon süreci devam etmektedir. Büyüme kompozisyonunda dengelenme sürmektedir. İhracat ve turizm gelirimiz artmakta, cari işlemler açığı öngörülenden çok daha hızlı şekilde düşmektedir. İstihdamımız artmaya devam ederken, işsizlik oranı tek haneli seviyelerde seyretmektedir. İyileşen uluslararası rezervler ve düşen kredi risk primi ile beraber makrofinansal istikrarımız güçlenmektedir. Yüksek miktardaki deprem harcamalarına rağmen, bütçe açığı öngörülenden daha düşük seviyede gerçekleşmektedir. Programımızın oluşturduğu güven ortamı ile beraber, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının not artırımı sürmektedir" ifadelerine yer verildi.

'BÜTÇE BÜYÜKLÜKLERİ DEĞERLENDİRİLDİ'

Bugün gerçekleştirilen toplantıda, 2025- 2027 dönemini kapsayacak OVP çalışmalarındaki son durum ele alındığı belirtilerek, "Eylül ayının ilk haftasında açıklanması planlanan OVP'nin temel politika hedefleri görüşülerek, küresel ve yurt içi ekonomideki gelişmeler ışığında oluşturulan güncel makroekonomik tahminler ile bütçe büyüklükleri değerlendirilmiştir. Kamu kesimi ve özel sektör için öngörülebilirliği güçlendirmesini hedeflediğimiz OVP'de yer alacak kurala dayalı ekonomi politikaları koordinasyon ve uyum içerisinde uygulanacaktır. Enflasyonda belirgin bir iyileşme ile kalıcı fiyat istikrarını sağlayacak, mali disiplini güçlendirecek, finansal istikrarı sürdürecek, halkımızın refahını ve satın alma gücünü yükseltecek, aktif sanayi politikalarına destek olacak ilave politikalar görüşülmüştür. Ekonomideki kazanımlarımızı kalıcı hale getirmek üzere; afetlerle mücadeleden yeşil ve dijital dönüşüme, enflasyonla mücadele ve finansal istikrardan kamu maliyesine, iş ve yatırım ortamından yüksek katma değerli üretim ve ihracata, enerjiden ulaştırmaya, eğitimden sağlığa, iş gücü piyasasından sosyal güvenlik ve sosyal yardımlara tüm öncelikli yapısal reform alanları ele alınmıştır. Temel hedefimiz, ülkemizin dinamik ekonomisi, genç nüfusu, nitelikli iş gücü, güvenilir iş ve yatırım ortamı, yenilikçilik ve girişimcilik ekosistemi, altyapı ve teknoloji yatırımlarıyla elde ettiği konumunu daha da pekiştirmektir. Hazırladığımız OVP ile bu hedefe ulaşacak politikaları ve atılacak adımları takvimlendirerek güçlü bir irade ile hayata geçireceğiz" denildi.