Ekim 2025 Konut Piyasası Raporu: Kiralık Fiyatlarda Düşüş Devam Ediyor

Güncelleme:
Sahibinden.com ve Bahçeşehir Üniversitesi BETAM işbirliğiyle hazırlanan rapora göre, Türkiye genelinde konut kiraları Ekim 2025'te geçen yıla göre yüzde 3,1 düşüş gösterdi. Üç büyükşehirde de azalan kiralık fiyat endeksi dikkat çekiyor.

Sahibinden.com, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) işbirliğiyle hazırladığı "sahibindex Kiralık ve Satılık Konut Piyasası Görünümü" raporunun ekim ayı sonuçlarını paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamada paylaşılan rapora göre, Türkiye genelinde reel kira endeksindeki düşüş Ekim 2025'te belirgin şekilde devam etti.

Reel kira fiyatları, aylık bazda 170,2'ye gerilerken, önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,1 düşüş kaydedildi. Üç büyükşehirde de azalan reel kiralık fiyat endeksi, İstanbul'da 184, Ankara'da 253,1, İzmir'de ise 198,3 oldu.

Kiralık konut talep göstergesindeki ağustos ayı itibarıyla başlayan mevsimsel etkilerden kaynaklı düşüş seyrini sürdüren endeks, ekimde bir önceki aya göre yüzde 16,5 düşüşle 181,7 seviyesine geriledi. Endeks, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla ise yüzde 4 artış gösterdi.

Reel satılık konut fiyat endeksi de ekimde düşüş seyrini sürdürdü ve önceki aya göre 0,2 puan azalarak 153,7 oldu.

Satılık konutlarda yıllık reel fiyat değişimi, 2024'ün başından bu yana azalıyor. Ekimde yıllık fiyat değişimi oranı, geçen aya kıyasla 0,5 puan artış gösterse de yıllık bazda eksi 3,3 ile negatif bölgede kalmayı sürdürdü.

Geçen ay düşüş yaşayan konut talep endeksi, Ekim 2025'te aylık bazda yüzde 5,2 artış gösterirken, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,8 daha yüksek ölçüldü.

Konut piyasasında canlılık ölçütlerinden biri olan ve satılık konut ilanlarının ne kadar süre yayında kaldığını gösteren kapatılan ilan yaşı ise geçen aya kıyasla Türkiye genelinde ve üç büyük ilde düştü. Kapatılan ilan yaşı ülke genelinde 59,6 gün, İstanbul'da 60,5 gün, Ankara'da 43,3 gün ve İzmir'de 72,1 gün olarak hesaplandı.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
