Ege ve Akdeniz'i birbirine bağlayan Honaz Tüneli açılıyor! 45 dakikalık yol 10 dakikaya inecek

Ege ile Akdeniz bölgelerindeki çok sayıda kenti birbirine bağlayan, Denizli'deki çevre yolu projesinin en zor etabı olan Honaz Tüneli bugün açılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yapacağı tünel, 45 dakika süren şehir geçişini 10 dakikaya indirecek. Ankara'dan, İzmir'den Antalya'ya gidecek olan araçlar, şehir merkezine girmek zorunda kalmayacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri yatırımları olmak üzere toplam 232 tesisin açılışını gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli'nin trafik yoğunluğunu büyük ölçüde rahatlatacak Honaz Tüneli ve Çevre Yolu'nun da açılış kurdelesini kesecek.

Projenin hizmete açılmasıyla İzmir, Aydın ve Pamukkale ile Uşak ve Ankara güzergahından Antalya ve Muğla istikametine gidecek araçlar Denizli şehir merkezine girmek zorunda kalmayacak.

ZAMANDAN VE YAKITTAN BÜYÜK TASARRUF

Ege ve Akdeniz'i birbirine bağlayan Honaz Tüneli ve Çevre Yolu ile seyahat süresi 45 dakikadan 10 dakikaya inecek. Ege'nin en büyüklerinden biri olan 2 bin 640 metrelik tünel ve 32 kilometrelik çevre yolu zamandan ve yakıttan büyük tasarruf sağlayacak.

"GÜZARGAHIMIZ TAM 14 KİLOMETRE KISALIYOR"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu dün akşam tünelin girişinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Honaz Tüneli'nin 2 bin 640 metre uzunluğunda olduğunu hatırlatarak, "Denizli'nin şehir içerisindeki trafik sıkışıklığını önemli derecede azaltacak, Denizli'ye nefes aldıracak çok önemli bir proje olarak yarın itibarıyla tarihe geçecek. Projemiz 28 kilometrelik bir yolu, tam 14 kilometreye indiriyor. Yani güzergahımızı tam 14 kilometre kısaltıyor. Ankara'dan, İzmir'den Antalya'ya gidecek olan bütün araçlar, daha önce şehir merkezindeki trafiği sıkıştırıyorlardı ama yarından itibaren çevre yoluyla bu ortadan kalkmış olacak. Projemiz sayesinde azalan zaman, azalan yakıt tasarruflarıyla birlikte toplamda tam yıllık 800 milyon liralık bir tasarruf sağlayacağız. Ayrıca çevresel faydalar bakımından baktığımızda da tam 28 bin ton karbon emisyonuna da çevresel fayda sağlayacağız" ifadelerini kullandı.