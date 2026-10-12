Ege su ürünleri ihracatı ilk 9 ayda 1 milyar 222 milyon dolara ulaştı

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, 2026 yılının ilk 9 ayında ihracatını yüzde 15 artırarak 1 milyar 509 milyon dolara yükseltirken, Muğla'nın önemli üretim alanlarından biri olan su ürünleri sektörü de ihracattaki güçlü konumunu korudu.

Eylül ayında 193 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Birlik, Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde ilk kez ayın ihracat şampiyonu oldu. Muğla'nın kıyı ilçelerinde özellikle Bodrum ve Milas bölgesinde önemli bir ekonomik faaliyet olan su ürünleri yetiştiriciliği, bölgenin ihracat potansiyeline katkı sağlamayı sürdürüyor. Levrek, çipura ve Türk somonu gibi ürünler, Türkiye'nin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünde öne çıkarken, Ege Bölgesi ihracatında da belirleyici rol oynuyor.

Su ürünleri ihracatı 1,2 milyar doları aştı

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği verilerine göre, 2026 yılının ocak-eylül döneminde su ürünleri ihracatı 1 milyar 222 milyon dolara ulaştı. Su ürünleri, Birliğin toplam ihracatının yüzde 81'ini oluşturdu.

Aynı dönemde levrek ihracatı yüzde 25 artışla 531 milyon dolara yükselirken, çipura ihracatı 390 milyon dolar oldu. Türk somonu ihracatı ise yüzde 24 artışla 216 milyon dolara ulaştı. Türkiye'nin toplam levrek ihracatının yüzde 89'unun, çipura ihracatının ise yüzde 86'sının Egeli ihracatçılar tarafından gerçekleştirilmesi, bölgenin sektördeki ağırlığını ortaya koydu.

İhracatta Rusya ilk sırada

Ege Bölgesi'nden yapılan su ürünleri ihracatında 182 milyon dolarla Rusya Federasyonu ilk sırada yer aldı. Rusya'yı 179 milyon dolarla Yunanistan ve 175 milyon dolarla İtalya takip etti.

Muğla ekonomisine katkı sağlıyor

Muğla'da özellikle Milas ve Bodrum çevresinde gerçekleştirilen su ürünleri yetiştiriciliği, üretim ve ihracat açısından önem taşıyor. Levrek ve çipura başta olmak üzere yetiştirilen su ürünleri, bölgedeki ekonomik faaliyetlere ve istihdama katkı sağlıyor.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Ufuk Atakan Demir, sektörün 2001 yılında 50 milyon dolar olan ihracatının bugün 2 milyar doların üzerine çıktığını belirterek, "Hedefimiz zirveye çıkmakla yetinmeyip zirveye demir atmak" ifadelerini kullandı. Demir, Demir, "2001 yılında 50 milyon dolarlık ihracatla Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde son sırada yer alan su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörümüz, bugün 2 milyar doların üzerinde ihracat hacmine ulaşan bir yapıya kavuştu. 2001 yılında Ege İhracatçı Birlikleri'nin toplam ihracatında yüzde 1,8 pay alıyorken günümüzde yüzde 15,3'e ulaştık. Bu başarı, üretim gücümüzün, ihracatçılarımızın girişimciliğinin ve uluslararası pazarlardaki rekabetçiliğimizin sonucu. Eylül ayında elde ettiğimiz liderlik önemli bir kilometre taşı. Ancak hedefimiz zirveye çıkmakla yetinmeyip zirveye demir atmak. Bu başarıya katkı sağlayan tüm ihracatçılarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı