Ege'nin narenciye merkezinde Akdeniz Meyve Sineği tuzakları dağıtıldı

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin ' Akdeniz Meyve Sineğine Karşı Biyoteknik Mücadelenin Yaygınlaştırılması Projesi' ve 'İyi Tarım Uygulamaları Projesi' çerçevesinde 5 bin Akdeniz Meyve Sineği tuzağı Ege'nin narenciye merkezi Muğla'nın Ortaca ilçesinde gerçekleştirilen tören ile narenciye üreticilerine dağıtıldı.

Ortaca Kaymakamı Meral Uçar ve Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak da Akdeniz Meyve Sineği Tuzak Dağıtım Törenine katıldı. Etkinlik çerçevesinde üreticilerin sorunları da masaya yatırıldı. İhracatçıların taleplerini aktarmak ve sorunlarına çözüm bulmak amacıyla Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret eden Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri Türkmen Türkmenoğlu, Murat Ödül, Mehmet Kırıcı, Martin Sanford, Hüseyin Vural Güleç, Sadık Demircan, Makbule Çiftçi, Vildan Akgedik, Kenan Unat, Tolga Selim Kağan Yönetim Kurulu Toplantısı'nı da Muğla'da gerçekleştirdi.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Akdeniz Meyve Sineğine Karşı Biyoteknik Mücadelenin Yaygınlaştırılması Projesinin iki yıldır Muğla'da yürütüldüğünü söyledi. Uçak, "Öncelikle geçtiğimiz bir yıl boyunca biyoteknik mücadele konusunda gösterdikleri hassasiyet ve yoğun emekleri için Tarım ve Orman İl Müdürümüz Barış Saylak'a, değerli ilçe müdürlerimize, kaymakamlarımıza, belediye başkanlarımıza, bölge vekillerimize, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki teknik personele, Ege İhracatçı Birlikleri personelimize ve tabii ki üreticilerimize ve ihracatçılarımıza teşekkür ediyorum. Kalıntısız ve Kaliteli üretim şu anda yaş meyve sebze sektöründe gündemimizin en önemli iki maddesi durumunda. Kalıntı sorununu da biyoteknik mücadele yöntemleri ile aşacağımıza inanıyoruz. Bu sene bölgedeki üreticilerimizin kullanımına sunmak adına İl Müdürlüğümüze 5.000 adet Akdeniz Meyve Sineği tuzaklarından tahsis ettik" dedi.

Türkiye narenciye üretiminde dünya sıralamasında 8.sırada, ihracatında da 4.sırada

Başkan Uçak, "Özellikle mevsim normallerinin üzerinde seyreden bu hava şartlarında sinek popülasyonunda artış görülüyor ve bu tuzakları kullanmamızın önemi kat ve kat artıyor. Bunun dışında Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği olarak 3 yıldır üretim bölgelerinden numuneler alarak akredite laboratuvarlarda analize alıyoruz. Bu bölgeye de ayrı bir önem verdiğimizi belirtmek istiyorum. Bu yıl da sezon öncesi analizlerimizi yaptırarak İl müdürlüğümüz ile koordineli bir şekilde çalışmak istiyoruz. Özellikle portakal ve limonda Muğla ilimiz Türkiye üretiminde ön sıralarda yer alıyor. Ülkemiz de narenciye üretiminde dünya sıralamasında 8.sırada, ihracatında da 4.sırada bulunuyor. Bu yerimizi korumak ve daha iyi noktalara gelmek için Avrupa, Rusya gibi ülkelerin sıfır toleransının olduğu Akdeniz Meyve Sineğine karşı topyekün mücadele vermemiz gerekiyor. Eylül ayında limon ile başlayacak olan narenciye sezonumuzun bereketli ve hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

İklim krizi ve sürdürülebilir üretim için bütün üreticiler güçlerini birleştirmek zorunda

Sürdürülebilir tarım ve güvenilir gıda arzına dikkati çeken Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak ise "360 bin ton narenciye üreten hinterlanttayız. Zararlılarla mücadele kolay değil. Firmalarımız hassasiyet gösteriyor. Kalıntısız ilaç kullanmadan narenciyeyi koruyarak güvenilir şekilde ihraç etmek, üzerimize düşeni yapmak zorundayız. İklim krizi ve sürdürülebilir üretim için bütün üreticiler güçlerini birleştirmek zorunda" açıklamasında bulundu. - İZMİR