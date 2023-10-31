Edremit Belediyesi ve Balıkesir Üniversitesi Zeytincilik İçin İş Birliği Yapacak

Edremit Belediyesi ile Balıkesir Üniversitesi arasında yapılan iş birliği protokolü ile Edremit'te zeytincilik ve zeytinyağı üretimi geliştirilecek.

Türkiye'nin en önemli zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden Edremit'te zeytinciliğin daha da geliştirilmesi için Edremit Belediyesi ile Balıkesir Üniversitesi el ele verdi. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ve Balıkesir Üniversitesi Rektörü. Prof. Dr. Yücel Oğurlu iş birliği protokolü imzaladı.

Edremit Belediyesi ile Balıkesir Üniversitesi'ne bağlı Edremit Zeytincilik Enstitüsü ve Edremit Meslek Yüksekokulu arasında iş birliği protokolü imzalandı. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ile Balıkesir Üniversitesi Rektörü. Prof. Dr. Yücel Oğurlu'nun imza koyduğu iş birliği protokolü ile Edremit'te akademik düzeyde kalite standartlarına uygun zeytinyağı üretimi ile zeytinciliğin geliştirilmesi tanıtımının daha da etkili bir şekilde yapılması hedefleniyor.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, "Dünyanın en kaliteli zeytinyağlarının üretildiği, zeytinin Başkenti güzel Edremit'imiz de Balıkesir Üniversitemiz bünyesinde ki akademik çalışmaları büyük bir beğeni ile takip ediyoruz. Geçtiğimiz yıllarda Meslek Yüksekokulumuz yanındaki belediyemize ait zeytinliği akademik çalışmalarda uygulama eğitimine destek için üniversitemize tahsis etmiştik. Bugün de iş birliği protokolümüz ile desteğe devam ediyoruz. 60 binden fazla ağaç sayısı bölgenin en büyük üreticisi konumundaki Edremit Belediyesi olarak zeytinciliğe gelişimine ve üniversitemizin bu alandaki çalışmalarına destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Arslan, "Protokol kapsamında belediyemizin zeytinliklerinden temin ettiğimiz zeytinlerin bir kısmından akademik düzeyde kalite standartlarına uygun zeytinyağı üreterek Edremit'imizin zeytin ve zeytinyağının tanıtımına destek olacağız. Her yıl zeytincilik alanında tekniker yetiştiren Zeytincilik ve Zeytin İşletme Teknolojisi öğrencilerinin atölyelerinde uygulama yapabilecekleri ham dane zeytin ihtiyacını karşılamaya da katkıda bulunacağımız bu protokolde emeği geçen Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulu akademik kadrosuna teşekkür ederim" diye konuştu.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu da iş birliği ve destekleri için Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'a teşekkür etti. Uğurlu, "Bugün önemli bir protokole imza attık. Zeytincilikle ilgili öğrencilerimiz teoriyi burada öğreniyorlar, tesisimizde uygulamayı görüyorlar. Zeytinciliğin bölge için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Balıkesir denilince ilk akla gelenler, hayvancılıkla ve tarım ve turizmin yanında ilk akla gelen kuşkusuz zeytincilik. Türkiye'de merkez oluşturan bir alan burası. Dünya çapında zeytinciliğin geldiği noktanın farkında olarak Zeytincilik Araştırma Enstitümüz ve Edremit Meslek Yüksek Okulumuza daha çok değer veriyoruz. Öğrencilerimize eğitim anlamında da çok değerli olan ham madde desteğini yaptığımız protokolle Edremit Belediyesi'nden karşılamış olacağız. Sayın Başkan Arslan ve emeği geçenlere teşekkür etmek isteriz" dedi.

Rektör Oğurlu, zeytinciliğe yönelik çalışmalarla ilgili olarak şunları söyledi:

"Üniversite olarak asıl amacımız öğrencilerimizin uygulamayı görerek yetişmelerini sağlamak. ve çevreye de rehberlik sağlamak. Akademik ve bilimsel bazda üretim yaparak ortaya bir şeyler koymak değerli. Daha profesyonel seviyede nasıl ilerletiriz buna bakmak gerekiyor. Enstitümüzün Avrupa'dan 6 ülkeden zeytincilikle ilgili imzaladığı protokoller var. Edremit'te birkaç yıl içinde daha akademik daha bilimsel ama uygulamaya ve geçmiş birikmiş tecrübeye değer veren iyi uygulamaları hep birlikte göreceğiz" dedi.

Balıkesir Üniversitesi Edremit Zeytincilik Enstitüsü ve Edremit Meslek Yüksekokulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı ile Edremit Belediyesi İktisadi İşletmesi arasında yürütülecek iş birliği protokolü ile zeytincilik faaliyetleri konusunda iş birliği yapmak, bu sayede mülkiyeti belediyeye ait olan zeytinliklerden temin edilen zeytinlerin bir kısmından, akademik düzeyde kalite standartlarına uygun olarak üretilen, filtrelenen ve şişelenen yüksek kaliteli zeytinyağı üretimi sağlamak, bu sayede belediye bünyesinde üretilen zeytin ürünlerinin katma değerini artırarak Edremit'in zeytin ve zeytinyağının tanıtımına destek olmak, üniversite öğrencilerinin atölyelerde zeytinyağı üretiminde kullanılan makinelerde uygulama faaliyeti yapabilmeleri için gerekli olan ham dane zeytin ihtiyacını karşılamaya katkı sağlamak amaçlanıyor.