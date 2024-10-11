Edirne'de Saraçlar Caddesi Sağlıklaştırma Projesi Devam Ediyor

Edirne'de, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Edirne Valiliğince yürütülen Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamında kentin merkezi konumundaki Saraçlar Caddesi'nde çalışmalar sürüyor.

Kentin en işlek caddesi Saraçlar'ın tarihi dokusunu koruma amacıyla Edirne Valiliği Özel İdaresince hazırlanan kapsamlı proje çerçevesinde çalışmalar yapılıyor.

Proje kapsamında, yapıların cephelerine sonradan eklenen kaplamalar kaldırılacak, pencere doğramaları yenilenecek ve eski dükkan doğramaları ahşapla değiştirilecek. Tabelalar belli bir düzende asılacak. Sokakta görsel kirlilik oluşturan klima, anten ve elektrik kabloları gibi unsurlar, çatıya veya arka cepheye taşınacak.

Caddenin bağlantısı konumundaki Çilingirler ve Balıkpazarı caddelerinin de elden geçeceği projenin yaklaşık iki yılda tamamlanması öngörülüyor.

Esnaf ve vatandaşlar projeden memnun

Saraçlar Caddesi esnafından Mustafa Kaya, AA muhabirine, proje tamamlandığında caddenin güzelleşeceğini söyledi.

Caddede bir düzensizlik olduğunu belirten Kaya, "Proje tamamlanana kadar biraz sıkıntı yaşayacağız ama tamamlanınca çok güzel olacak. Özellikle tabelalarda düzensizlik vardı. Projeyle Saraçlar'a yeni bir görünüm gelecek." dedi.

Vatandaşlardan Doğa Erkol da Edirneliler olarak projenin tamamlanmasını heyecanla beklediklerini dile getirdi.

Saraçlar'ın kentin kalbi ve ticaret merkezi niteliğinde olduğunu anlatan Erkol, "Saraçlar'ın uzun süredir bir güncellemeye ihtiyacı vardı. Başka şehirlerin ana caddelerine imreniyorduk. Edirne Valisi Yunus Sezer'in talimatıyla çalışmalar başladı, projenin tamamlanmasını heyecanla bekliyoruz." diye konuştu.