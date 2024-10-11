Üye Girişi
Haberler

Edirne'de Saraçlar Caddesi Sağlıklaştırma Projesi Devam Ediyor

Edirne'de Saraçlar Caddesi Sağlıklaştırma Projesi Devam Ediyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Edirne Valiliği'nin yürüttüğü Sokak Sağlıklaştırma Projesi çerçevesinde, Saraçlar Caddesi'ndeki çalışmalara devam ediliyor. Proje ile caddenin tarihi dokusunu korumak ve estetik bir görünüm kazandırmak hedefleniyor.

Edirne'de, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Edirne Valiliğince yürütülen Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamında kentin merkezi konumundaki Saraçlar Caddesi'nde çalışmalar sürüyor.

Kentin en işlek caddesi Saraçlar'ın tarihi dokusunu koruma amacıyla Edirne Valiliği Özel İdaresince hazırlanan kapsamlı proje çerçevesinde çalışmalar yapılıyor.

Proje kapsamında, yapıların cephelerine sonradan eklenen kaplamalar kaldırılacak, pencere doğramaları yenilenecek ve eski dükkan doğramaları ahşapla değiştirilecek. Tabelalar belli bir düzende asılacak. Sokakta görsel kirlilik oluşturan klima, anten ve elektrik kabloları gibi unsurlar, çatıya veya arka cepheye taşınacak.

Caddenin bağlantısı konumundaki Çilingirler ve Balıkpazarı caddelerinin de elden geçeceği projenin yaklaşık iki yılda tamamlanması öngörülüyor.

Esnaf ve vatandaşlar projeden memnun

Saraçlar Caddesi esnafından Mustafa Kaya, AA muhabirine, proje tamamlandığında caddenin güzelleşeceğini söyledi.

Caddede bir düzensizlik olduğunu belirten Kaya, "Proje tamamlanana kadar biraz sıkıntı yaşayacağız ama tamamlanınca çok güzel olacak. Özellikle tabelalarda düzensizlik vardı. Projeyle Saraçlar'a yeni bir görünüm gelecek." dedi.

Vatandaşlardan Doğa Erkol da Edirneliler olarak projenin tamamlanmasını heyecanla beklediklerini dile getirdi.

Saraçlar'ın kentin kalbi ve ticaret merkezi niteliğinde olduğunu anlatan Erkol, "Saraçlar'ın uzun süredir bir güncellemeye ihtiyacı vardı. Başka şehirlerin ana caddelerine imreniyorduk. Edirne Valisi Yunus Sezer'in talimatıyla çalışmalar başladı, projenin tamamlanmasını heyecanla bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Ekonomi

Kültür Ve Turizm Bakanlığı Saraçlar Caddesi Edirne Valiliği Yerel Haberler Ekonomi Turizm edirne Yaşam

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı

 Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf'un İstanbul'daki bazı şubeleri boş kaldı

Suçu bakanlığa atmaya çalışan ünlü firma vatandaşı ikna edemedi

 Bartın açıklarında 4.8'lik deprem

Bartın'da korkutan deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
Azerbaycan parası, Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

Azerbaycan parası, Türk Lirası karşısında rekor tazeledi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BESYO SONUÇLARI AÇIKLANDI: BESYO yerleştirme sonuçları açıklandı mı? BESYO sonuçlarına nereden bakılır? SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI: 36 bin personel alımı ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanlığa personel alım başvuru şartları nelerdir? A Milli Takım muhtemel 11'i! Türkiye- Karadağ maçı 11'leri BİM AKTÜEL KATALOĞU 11 EKİM Bim'de hangi aktüel ürünler var? 11 Ekim Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek? Az önce deprem mi oldu? 11 Ekim Amasra'da deprem kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Fenerbahçe stat ismi değişti mi? Ülker Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu yeni ismi ne olacak? 11 Ekim ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 11 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? Masterchef 11 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Köfteci Yusuf domuz eti olayı komplo mu? Köfteci Yusuf'a çökme olayı nedir? Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi? SON DAKİKA: 11 EKİM BARTIN'DA DEPREM Mİ OLDU? 11 Ekim Bartın'da deprem nerede oldu, şiddeti kaç?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.