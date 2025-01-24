Edirne'de Örtü Altı Üretim Alanları İki Yılda Yüzde 116 Artış Gösterdi

Edirne'de, devlet destekli projelerle örtü altı üretim alanları 2 yılda 46 bin metrekareden 100 bin metrekareye yükseltildi.

Edirne Valiliği himayesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hayata geçirilen "Örtü Altı Üretim Alanlarının Artırılması" projeleri kapsamında ilk olarak 2023 yılında yüzde 75 hibe desteğiyle 40 seranın kurulumu yapıldı.

Örtü altı üretim yapanların teşvik edilmesi ve atıl seraların üretime kazandırılması amacıyla yapılan çalışmalar geçen yılda devam etti.

Bu kapsamda hazırlanan projeyle yüzde 75'i İl Özel İdaresi finansman desteğiyle, her biri 256 metrekare olan 30 seranın daha kurulumu tamamlanarak üreticilere teslim edildi.

Atıl seraların yenilenmesi ve verimliliğin artırılması amacıyla Uzunköprü'deki 20 sera da revize edilerek üretime kazandırıldı.

Devlet destekli yapılan çalışmalar sayesinde 2023 yılında 46 bin 261 metrekare olan sera alanı 2024 sonunda 100 bin metrekareye yükseltilmiş oldu.

Üreticiler memnun

Üretici Celal Zülf (35), AA muhabirine Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yaklaşık 10 yıldır örtü altı üretim yaptığını söyledi.

Devlet desteğiyle aktif sera sayısını artırdığını anlatan Zülf, "11 tane kurulu seram var, yaklaşık 3 bin metrekare kapalı alanda üretim yapıyoruz. Kurulmayı bekleyen seralarımız var. Devletin de desteğiyle sürekli büyümeyi amaçlıyoruz." dedi.

Zülf, seraların artmasıyla daha çok ürün hasat edebildiklerini ve desteklerden memnun olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Seralar için naylon çok önemli bir maliyet kalemidir. Yaklaşık 3 yılda bir değişmesi gerekiyor. Günümüz maliyetlerini düşününce her yıl bir hasadı naylona ayırıyorduk. Verilen destek sayesinde naylona ayıracağımız parayı üretimi artırmaya ayırıyoruz. Böylelikle kazancımız katlanıyor. Devletimiz bize destek verdikçe daha çok ürün üretiyoruz."

Zülf, genç üreticilere devlet destekli projelerden faydalanmalarını ve üretime katılmaları tavsiyesinde bulundu.

"Yüzde 75 hibe desteğiyle seramız kuruldu"

Devlet desteğiyle sera kuran ve sebze yetiştirmeye başlayan Nurcan Koka ise üretim yapmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Ürettiği sebzeleri pazarda kendisinin sattığını ve aile ekonomisine katkıda bulunduğunu anlatan Koka, "Destekler kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurdum. Oradan bir devlet desteği geldi. Yüzde 75 hibe desteğiyle seramız kuruldu. Marul, yeşil soğan ve dere otu gibi yeşillikler üretiyorum. Benim için çok güzel bir uğraş. Bazı zorlukları var ama zevkle yapıyorum." diye konuştu.

Koka, toprakla uğraşmanın çok güzel olduğunu ve üretim yapmak isteyen herkesin tarımsal destek projelerine başvurması gerektiğini dile getirdi.