Üye Girişi
Haberler
Oyuncu Halit Ergenç ve Dolunay Soysert ifadeye çağrıldı

Ayşe Barım'ın gözaltına alınması sonrası iki ünlü ifadeye çağrıldı
78 canımıza mezar olan oteldeki 8 ihmal

Şimdi hesap zamanı! İşte 78 canımızı hayattan koparan 8 ihmal
Grand Kartal Otel'de camdan sarkıtılan o çarşafın hikayesi

Grand Kartal Otel'de camdan sarkıtılan o çarşafın inanılmaz hikayesi
Donald Trump'ın bir sözüyle altın uçuşa geçti

Bir sözüyle altın uçuşa geçti

Edirne'de Örtü Altı Üretim Alanları İki Yılda Yüzde 116 Artış Gösterdi

Edirne'de Örtü Altı Üretim Alanları İki Yılda Yüzde 116 Artış Gösterdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de devlet destekli projelerle örtü altı üretim alanları 46 bin metrekareden 100 bin metrekareye yükseldi. Yüzde 75 hibe desteği ile seraların kurulumu teşvik ediliyor.

Edirne'de, devlet destekli projelerle örtü altı üretim alanları 2 yılda 46 bin metrekareden 100 bin metrekareye yükseltildi.

Edirne Valiliği himayesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hayata geçirilen "Örtü Altı Üretim Alanlarının Artırılması" projeleri kapsamında ilk olarak 2023 yılında yüzde 75 hibe desteğiyle 40 seranın kurulumu yapıldı.

Örtü altı üretim yapanların teşvik edilmesi ve atıl seraların üretime kazandırılması amacıyla yapılan çalışmalar geçen yılda devam etti.

Bu kapsamda hazırlanan projeyle yüzde 75'i İl Özel İdaresi finansman desteğiyle, her biri 256 metrekare olan 30 seranın daha kurulumu tamamlanarak üreticilere teslim edildi.

Atıl seraların yenilenmesi ve verimliliğin artırılması amacıyla Uzunköprü'deki 20 sera da revize edilerek üretime kazandırıldı.

Devlet destekli yapılan çalışmalar sayesinde 2023 yılında 46 bin 261 metrekare olan sera alanı 2024 sonunda 100 bin metrekareye yükseltilmiş oldu.

Üreticiler memnun

Üretici Celal Zülf (35), AA muhabirine Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yaklaşık 10 yıldır örtü altı üretim yaptığını söyledi.

Devlet desteğiyle aktif sera sayısını artırdığını anlatan Zülf, "11 tane kurulu seram var, yaklaşık 3 bin metrekare kapalı alanda üretim yapıyoruz. Kurulmayı bekleyen seralarımız var. Devletin de desteğiyle sürekli büyümeyi amaçlıyoruz." dedi.

Zülf, seraların artmasıyla daha çok ürün hasat edebildiklerini ve desteklerden memnun olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Seralar için naylon çok önemli bir maliyet kalemidir. Yaklaşık 3 yılda bir değişmesi gerekiyor. Günümüz maliyetlerini düşününce her yıl bir hasadı naylona ayırıyorduk. Verilen destek sayesinde naylona ayıracağımız parayı üretimi artırmaya ayırıyoruz. Böylelikle kazancımız katlanıyor. Devletimiz bize destek verdikçe daha çok ürün üretiyoruz."

Zülf, genç üreticilere devlet destekli projelerden faydalanmalarını ve üretime katılmaları tavsiyesinde bulundu.

"Yüzde 75 hibe desteğiyle seramız kuruldu"

Devlet desteğiyle sera kuran ve sebze yetiştirmeye başlayan Nurcan Koka ise üretim yapmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Ürettiği sebzeleri pazarda kendisinin sattığını ve aile ekonomisine katkıda bulunduğunu anlatan Koka, "Destekler kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurdum. Oradan bir devlet desteği geldi. Yüzde 75 hibe desteğiyle seramız kuruldu. Marul, yeşil soğan ve dere otu gibi yeşillikler üretiyorum. Benim için çok güzel bir uğraş. Bazı zorlukları var ama zevkle yapıyorum." diye konuştu.

Koka, toprakla uğraşmanın çok güzel olduğunu ve üretim yapmak isteyen herkesin tarımsal destek projelerine başvurması gerektiğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Ekonomi
img

2 gündür her yerde aranıyordu! Ormanda cansız bedeni bulundu
img

Gazeteci Deniz Arman hayatını kaybetti
img

Zuhal Topal'ın eşinden Fransa'da kayak oteli paylaşımı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazeteci Deniz Arman hayatını kaybetti

Gazeteci Deniz Arman hayatını kaybetti
Halil Konakcı, Ümit Özdağ'ın tutuklanması sonrası yaptığı yorumla tepki çekti

Ümit Özdağ'ın tutuklanması sonrası yaptığı yorumla tepki çekti
Usta sanatçı Genco Erkal'ın mezarının içler acısı hali sevenlerini kahretti

Öldü, unutuldu! Usta sanatçının mezarının hali içler acısı
Birbiriyle yakınlaşan gençler bir kadın tarafından uyarılınca ortalık karıştı

Yakınlaşan gençleri uyaran kadının sözleri ortalığı karıştırdı
Para havalesi ve faturalarda yeni uygulama devreye girdi

Para havalesi ve faturalarda yeni uygulama devreye girdi
İngiltere'e gündem Altay! Kurtardığı pozisyonu bütün ülke konuşuyor

Türk yıldıza gol izni vermedi, İngilizlerin ağzı açık kaldı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.