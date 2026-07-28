Karaağaç acı biberi hasadı başladı

Edirne'nin tescilli lezzeti Karaağaç acı biberinin hasadına başlandı. İşçilerin 35 derece sıcaklıkta 9/8'lik ezgiler eşliğindeki hasat mesaisinde renkli görüntüler oluştu.

Edirne'nin meşhur lezzeti tava ciğerin yol arkadaşı yöreye özgü tescilli Karaağaç acı biberi için hasat mesaisi başladı. Yunanistan sınırındaki Karaağaç Mahallesi'nde yetiştirilen biberleri toplamak için tarlalara giren işçiler, 35 derece sıcağa aldırmadan gün boyu 'acı' mesaisine devam ediyor. 9/8'lik ezgiler eşliğinde yapılan hasat mesaisinde renkli görüntüler oluştu.

Hasada katılan Edirne Valisi Yunus Sezer, üreticiler ve işçilerle bir araya geldi. Karaağaç acı biberinin tava ciğerle adını duyurduğunu ancak bütün ulusal marketlerde satılarak geniş kitlelere ulaştığını söyleyen Vali Sezer, bunun devam etmesini arzu ettiklerini belirtti. Karaağaç acı biberinin lezzetiyle, bulunduğu iklim özelliğiyle, ata tohumu olması ve zorlu yetiştirme süreciyle kendine has bir ürün olduğunu aktaran Sezer, üreticilerin ısrarla bunun üzerinde durduğunu ve son yıllarda talebe yetişemediklerini ifade etti.

"Bu biberi asıl kıymetli kılan kimyasal kullanılmadan doğal yollarla yetişmesi"

Kurutulmuş kırmızı Karaağaç acı biberinin de tava ciğerin yanında ikram edildiğini ve artık ulusal marketlerden de yoğun bir talep olduğunu vurgulayan Sezer, ekiliş alanlarını arttırmak için çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti. Ata tohumunun yüzyıllardır devam eden ve bugüne kadar gelen bir tohum olduğunu ifade eden Sezer, bu biberi asıl kıymetli kılanın kimyasal kullanılmadan doğal yollarla yetişmesi olduğunu aktardı.

Biberlerin ekimini 6 Mayıs'ta yaptıklarını ve ilk hasada başladıklarını söyleyen üretici Tunahan Ule ise, "100 kişiyle güzel bir atmosfer var. Biber topluyoruz. 110 dekar alanda acı biber ekiyoruz ata tohumu. Bu yıl 250 tona yakın bir verim almayı bekliyoruz. Güzel bir sene geçiriyoruz. Geçen yıl çok sıcaktı. Ürünü strese sokmuştu. Ama bu sene güzel gidiyor. 32-33 derece tam biberin istediği dereceler" dedi.

Biber toplayan işçilerden Arzu Katırcı, sıcak havanın kendilerini zorladığını ancak ona rağmen kendi yöntemleriyle şemsiyeyle çözüm bularak acı biberin sofralara gelmesi için emek verdiklerini belirtti.

Aysun Doksat ise acısıyla meşhur olan biberi 40 derece sıcak havada eğlenerek topladıklarını söylerken, Binnaz Örs ise sıcak havaya rağmen tava ciğerin yanında ikram edilen acı biberi eğlenerek müzikler eşliğinde topladıklarını belirtti.

Kentin meşhur lezzeti tava ciğerin yanında ikram edilen ve vazgeçilmezlerden birisi olan Karaağaç acı biberi toplandıktan sonra iplere dizilip, yaklaşık bir ay gölgede kurutulacak. Adını yetiştirildiği mahalleden alan Karaağaç acı biberinin bu yıl 150 dekarda ekimi yapıldı. Hasat sonunda yaklaşık 250 ton ürün alınması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı