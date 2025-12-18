Manisa'da firmalara e-ihracatla küresel pazarlara açılma anlatıldı

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda e-ihracatın sunduğu fırsatlar, dijital platformlar üzerinden yurt dışı pazarlara erişim yöntemleri ve lojistik süreçlerin ihracattaki önemi ele alındı.

Manisa TSO tarafından, üyelerin e-ihracat alanındaki bilgi ve farkındalığını artırmak amacıyla oda Hizmet Binası'nda "Alibaba.com ile E- İhracat Tanıtım Toplantısı" düzenlendi. Gerçekleştirilen toplantı, Manisa iş dünyasından temsilcilerin katılımıyla gerçekleşti. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, "Küresel ticaretin geçirdiği dönüşüm sürecinde, e-ihracat artık firmalarımız için alternatif bir kanal değil; sürdürülebilir büyümenin ve uluslararası rekabet gücünün temel unsurlarından biri haline gelmiştir. Özellikle üretim kapasitesi ve ihracat potansiyeli yüksek olan Manisa'mız için dijital ticaret platformları, firmalarımızın dünya pazarlarına daha hızlı ve daha etkin şekilde ulaşmalarına imkan tanımaktadır. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası olarak öncelikli hedeflerimizden biri; üyelerimizin yeni pazarlara erişimini kolaylaştırmak, ihracat yetkinliklerini geliştirmek ve küresel ticaret ekosistemine entegrasyonlarını güçlendirmektir. Bu doğrultuda, üyelerimizi e-ihracat konusunda doğru bilgi ve güvenilir iş ortaklarıyla buluşturmayı son derece önemsiyoruz. Alibaba.com Türkiye temsilcilerinden Tradefi ve Horoz Lojistik iş birliğiyle düzenlediğimiz bu toplantıda; e-ihracat ile yurtdışı pazarlara giriş yöntemleri, Alibaba.com'un sunduğu fırsatlar ve lojistik süreçlerin e-ihracattaki kritik rolü kapsamlı şekilde ele alındı. İnanıyorum ki bugün edineceğiniz bilgiler, firmalarımızın e-ihracat yolculuğunda somut adımlar atmasına ve uluslararası pazarlarda daha güçlü şekilde yer almasına önemli katkılar sağlayacaktır" dedi.

Toplantıda, Horoz Lojistik Dış Ticaret Grup Müdürü Erdi Danışman, katılımcılara yönelik kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda, firmaların e-ihracat yoluyla yurt dışı pazarlara giriş yöntemleri, dijital ticaretin sunduğu fırsatlar ve Alibaba.com platformunun firmalara sağladığı avantajlar detaylı şekilde ele alındı.

Erdi Danışman sunumunda; e-ihracatın özellikle KOBİ'ler için sunduğu düşük maliyetli ve hızlı büyüme imkanlarına dikkat çekerek, firmaların geleneksel ihracat modellerine kıyasla dijital platformlar üzerinden daha geniş pazarlara erişebildiğini ifade etti. Alibaba.com'un global alıcı ağı, güvenli ödeme altyapısı ve dijital pazarlama imkanlarının, firmaların uluslararası rekabet gücünü artırdığı vurgulandı.

Ayrıca e-ihracat süreçlerinde lojistiğin önemine değinen Danışman, Horoz Lojistik'in sunduğu uluslararası taşımacılık, depolama ve dağıtım çözümleri hakkında katılımcılara bilgi verdi. Yurt dışı pazarlara açılmak isteyen firmalar için doğru lojistik planlamasının ihracat başarısında kritik rol oynadığı ifade edildi.

Toplantı boyunca katılımcılar, e-ihracata başlama süreci, operasyonel aşamalar ve karşılaşılabilecek zorluklar hakkında bilgi edinme imkanı buldu. Programın sonunda gerçekleştirilen soru-cevap bölümünde ise firmaların e-ihracata ilişkin merak ettikleri konular yanıtlandı.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerinin ihracat kapasitelerini artırmaya, dijital ticaret ve e-ihracat alanındaki gelişmeleri yakından takip etmelerine yönelik bilgilendirici toplantı ve etkinliklerini önümüzdeki dönemde de sürdürmeye devam edecek. - MANİSA