Haberler

Manisa'da firmalara e-ihracatla küresel pazarlara açılma anlatıldı

Manisa'da firmalara e-ihracatla küresel pazarlara açılma anlatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen toplantıda, e-ihracatın sunduğu fırsatlar, dijital platformlar ve lojistik süreçlerin önemi detaylı bir şekilde ele alındı. Katılımcılar, yurt dışı pazarlara erişim yöntemleri ve e-ihracat süreçleri hakkında bilgi aldı.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda e-ihracatın sunduğu fırsatlar, dijital platformlar üzerinden yurt dışı pazarlara erişim yöntemleri ve lojistik süreçlerin ihracattaki önemi ele alındı.

Manisa TSO tarafından, üyelerin e-ihracat alanındaki bilgi ve farkındalığını artırmak amacıyla oda Hizmet Binası'nda "Alibaba.com ile E- İhracat Tanıtım Toplantısı" düzenlendi. Gerçekleştirilen toplantı, Manisa iş dünyasından temsilcilerin katılımıyla gerçekleşti. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, "Küresel ticaretin geçirdiği dönüşüm sürecinde, e-ihracat artık firmalarımız için alternatif bir kanal değil; sürdürülebilir büyümenin ve uluslararası rekabet gücünün temel unsurlarından biri haline gelmiştir. Özellikle üretim kapasitesi ve ihracat potansiyeli yüksek olan Manisa'mız için dijital ticaret platformları, firmalarımızın dünya pazarlarına daha hızlı ve daha etkin şekilde ulaşmalarına imkan tanımaktadır. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası olarak öncelikli hedeflerimizden biri; üyelerimizin yeni pazarlara erişimini kolaylaştırmak, ihracat yetkinliklerini geliştirmek ve küresel ticaret ekosistemine entegrasyonlarını güçlendirmektir. Bu doğrultuda, üyelerimizi e-ihracat konusunda doğru bilgi ve güvenilir iş ortaklarıyla buluşturmayı son derece önemsiyoruz. Alibaba.com Türkiye temsilcilerinden Tradefi ve Horoz Lojistik iş birliğiyle düzenlediğimiz bu toplantıda; e-ihracat ile yurtdışı pazarlara giriş yöntemleri, Alibaba.com'un sunduğu fırsatlar ve lojistik süreçlerin e-ihracattaki kritik rolü kapsamlı şekilde ele alındı. İnanıyorum ki bugün edineceğiniz bilgiler, firmalarımızın e-ihracat yolculuğunda somut adımlar atmasına ve uluslararası pazarlarda daha güçlü şekilde yer almasına önemli katkılar sağlayacaktır" dedi.

Toplantıda, Horoz Lojistik Dış Ticaret Grup Müdürü Erdi Danışman, katılımcılara yönelik kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda, firmaların e-ihracat yoluyla yurt dışı pazarlara giriş yöntemleri, dijital ticaretin sunduğu fırsatlar ve Alibaba.com platformunun firmalara sağladığı avantajlar detaylı şekilde ele alındı.

Erdi Danışman sunumunda; e-ihracatın özellikle KOBİ'ler için sunduğu düşük maliyetli ve hızlı büyüme imkanlarına dikkat çekerek, firmaların geleneksel ihracat modellerine kıyasla dijital platformlar üzerinden daha geniş pazarlara erişebildiğini ifade etti. Alibaba.com'un global alıcı ağı, güvenli ödeme altyapısı ve dijital pazarlama imkanlarının, firmaların uluslararası rekabet gücünü artırdığı vurgulandı.

Ayrıca e-ihracat süreçlerinde lojistiğin önemine değinen Danışman, Horoz Lojistik'in sunduğu uluslararası taşımacılık, depolama ve dağıtım çözümleri hakkında katılımcılara bilgi verdi. Yurt dışı pazarlara açılmak isteyen firmalar için doğru lojistik planlamasının ihracat başarısında kritik rol oynadığı ifade edildi.

Toplantı boyunca katılımcılar, e-ihracata başlama süreci, operasyonel aşamalar ve karşılaşılabilecek zorluklar hakkında bilgi edinme imkanı buldu. Programın sonunda gerçekleştirilen soru-cevap bölümünde ise firmaların e-ihracata ilişkin merak ettikleri konular yanıtlandı.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerinin ihracat kapasitelerini artırmaya, dijital ticaret ve e-ihracat alanındaki gelişmeleri yakından takip etmelerine yönelik bilgilendirici toplantı ve etkinliklerini önümüzdeki dönemde de sürdürmeye devam edecek. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MSB'den vurularak düşürülen İHA'ya ilişkin açıklama: Uygun yerde kontrollü müdahaleyle düşürüldü

Düşürülen İHA, Ankara'ya kadar nasıl geldi? MSB'den yanıt var
Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu

Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu
Yüzlerini eşarpla gizleyen anne-kız, girdikleri evlerden altın ve ziynet eşyası çaldı

Anne ve 18 yaşındaki kızının yaptığı rezilliğe bakar mısınız
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
MSB'den vurularak düşürülen İHA'ya ilişkin açıklama: Uygun yerde kontrollü müdahaleyle düşürüldü

Düşürülen İHA, Ankara'ya kadar nasıl geldi? MSB'den yanıt var
TÜRK-İŞ Başkanı ile görüşen Bakan Işıkhan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı

Sürpriz görüşme sonrası bakandan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Tayland savaş uçakları, Kamboçya'ya bomba yağdırdı

"Bu bir savaş değil çatışma" tartışması sürerken, korkulan oldu
Damat cinayetinde babaya kan donduran telefon: Oğlunu öldürdüm, gel cenazeni götür

Damat cinayetinde kan donduran telefon: Oğlunu öldürdüm, gel al
Bu aracı hatırladınız mı? Malum kişi satışa çıkardı, işte istediği fiyat

Bu aracı hatırladınız mı? Malum kişi ilana koydu, işte istediği para
Fenerbahçe, 27 yaşındaki yıldızın menajeriyle görüştü

Fenerbahçe, 27 yaşındaki yıldızın menajeriyle görüştü
Herkes ekran başına! Galatasaray-RAMS Başakşehir maçı bu akşam şifresiz kanalda

Galatasaray-RAMS Başakşehir maçı bu akşam şifresiz kanalda
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular için son gün

Milyonları ev sahibi yapacak projede başvurular için son gün
'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı

'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı
title