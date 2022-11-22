Dünyanın en büyük 5'inci barajı Yusufeli, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle açılıyor

Türkiye ekonomisine yıllık 5 milyar lira gelir sağlaması beklenen Yusufeli Barajı, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle açılacak. Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise 5'inci büyük barajı olan Yusufeli Barajı'nın, su tutup elektrik üretimine başlaması Mayıs ayında gerçekleşecek.

Artvin'de Çoruh Nehri üzerine inşa edilen, Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 5'inci en yüksek barajı olup, yıllık 1,9 milyar kilovatsaatlik elektrik üretimiyle ekonomiye 5 milyar liralık katkıda bulunacak Yusufeli Barajı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle su tutmaya başlayarak hizmete girecek.

ERDOĞAN YERLEŞİM ALANINI DA HİZMETE ALACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilçenin taşındığı, 10 milyon metreküp dolgu yapılarak elde edilen 1,5 milyon metrekare alanda inşa edilen, kamu binalarının taşındığı, konutlar ile yöre mimarili 'villa tipi' köy evlerinin yükseldiği yerleşim alanını da hizmete alıp, 3 bin 205 konutu hak sahiplerine teslim edecek.

DÜNYANIN 5'İNCİ EN BÜYÜK BARAJI

Artvin'in Yusufeli ilçesinde, yapımı tamamlanan baraj ve yeni yerleşim alanının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bugün hizmete alınacağı resmi açılış töreninin heyecanı yaşanıyor. Türkiye sınırlarında 410 kilometrelik uzunluğa sahip, Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden Çoruh'un üzerine Yusufeli Barajı ile Hidroelektrik Santrali (HES) projelendirildi. Temeli 26 Şubat 2013'te atılan, 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 5'inci en yüksek barajı Yusufeli Barajı inşası tamamlandı. Baraj inşaatı ve ilçe merkezi ile köylerdeki 5 bin konut, 270 iş yeri ve 9 bin 430 dönüm tarım arazisi, sular altında kalacak.

YILLIK 5 MİLYAR LİRA GELİR HEDEFLENİYOR

Üretilen enerji ile ülke ekonomisine yıllık 5 milyar lira gelir sağlanması hedeflenirken, rezervuarında 2 milyar 130 milyon metreküp su depolama hacmine sahip Yusufeli Barajı; Çoruh Nehri üzerinde kurulu Muratlı, Borçka, Deriner ve Artvin barajlarına hem su kaynağı olacak hem de nehrin getireceği rüsubatı önemli ölçüde tutarak taşkın riskini azaltacak.

KAMU BİNALARI KAPANDI

Baraj inşaatıyla merkez ve 7 köyün sular altında kalacağı Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim yerinde, 3 ayrı bölgede 10 etap halinde sürdürülen altyapı ve üstyapı ile bina ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlanan etaplar, taşınmaya hazır hale getirildi. İlçede taşınan kamu kurumlarının kapısına da kilit vuruldu. Anıların sular altında kalacağı ilçede bölge halkı, sevinç ve hüznü bir arada yaşıyor. İlçede projesiyle birlikte yapılan 69,2 kilometrelik yeni kara yolu ağını tüneller, köprüler ve viyadükler oluşturdu. Toplam 39 tünel, 19 da köprü bulunan yeni yol ağında 'Şilenkar', 'Tekkale', 'Baraj' ve 'Yusufeli Merkez' viyadükleri de inşa edildi.

BİNE YAKIN AĞAÇ TAŞINDI

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından baraj inşası nedeniyle su altında kalacak alanlardan 5 bin 844 zeytin, dut, ceviz ve nar gibi boylu meyve ağacı, transplantasyon (ağaç nakli) metoduyla ağaç söküm makinesiyle bulunduğu yerden alınarak Yusufeli ilçesinin kurulduğu yeni yerleşim yerindeki 300 dönümlük alana taşındı. Ayrıca bölgeye 76 bin 788 ağaç ve fidan dikildi. Erozyona karşı da 480 dönüm alanda yürütülen taş kordon teras, galvanizli kafes tel teras ve örme çit teras çalışmaları bu yıl içinde tamamlanacak. Sular altında kalacak ilçede, mezarlar da yeni yerleşim alanlarına nakledildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN RESMİ AÇILIŞI YAPACAK

Çoruh Nehri üzerinde 2012 yılında inşasına başlanılan Yusufeli Barajı; yıllık ortalama 1,9 milyar kilovatsaatlik elektrik üretimiyle ekonomiye 5 milyar liralık katkıda bulunacak. 2 milyar 130 milyon metreküp su depolama hacmine sahip Yusufeli Barajı'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle su tutmaya başlamasıyla ilçe merkezi ve 7 köy sular altında kalacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, katılacağı törende baraj suları altında kalacak ilçenin taşındığı, 10 milyon metreküp dolgu yapılarak elde edilen 1,5 milyon metrekare alanda inşa edilen, kamu binalarının taşındığı, konutlar ile yöre mimarili 'villa tipi' köy evlerinin yükseldiği yeni yerleşim alanını da hizmete alıp, 3 bin 205 konutu hak sahiplerine teslim edecek. Açılışa hazır hale gelen etaplarda bir taraftan taşınma işlemlerinin sürdüğü yeni yerleşim yerlerinde çevre düzenleme çalışmaları ile birlikte eksikler tamamlanmaya çalışıyor.