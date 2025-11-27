'Dünyada 5 kıtada 5G deneyimine sahip ülkemizdeki tek operatörüz'

Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, "Dünyada 5 kıtada 5G deneyimine sahip ülkemizdeki tek operatör olarak bu teknolojiye dünden hazırız. Farklı pazarlarda elde edilen deneyim bize çok değerli içgörüler sağlıyor. Müşteri kullanım alışkanlıkları, en çok ilgi gören 5G servisleri, cihaz penetrasyonu gibi konularda gerçek veriye sahibiz" dedi.

Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) özel açıklamalarda bulundu. Aksoy, yeni mali yıl sonuçları, 5G çalışmaları, 5G'nin kullanıcılara ve kurumlara etkisini ve e-atık projesine dair değerlendirmelerde bulundu.

Yeni mali yıl sonuçlarını değerlendiren Engin Aksoy, " Şirket olarak, Türkiye'nin ve sektörümüzün geleceğine duyduğumuz güvenle yatırımlarımıza devam ediyoruz. Nisan-Eylül 2025 arası dönemi kapsayan mali yıl sonuçlarımıza göre, servis gelirlerimiz 64,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Mobil abone sayımız 25,5 milyon, sabit genişbant abone sayımız 1,4 milyon oldu. Faturalı abone sayımız ise 21,3 milyona yükseldi. Vodafone Yanımda ve Online Self Servis gibi dijital kanallarımızı kullanan aylık aktif müşteri sayımız 17,8 milyon olurken, bu müşterilerimizin aylık toplam etkileşimi 430 milyona ulaştı. Mali yılımızda müşterilerimizin toplam mobil data kullanımı 2.721 petabyte olarak gerçekleşti. Bu dönemde dijital servisler alanında da gelişmeye devam ettik. Yeni nesil mobil finans çözümümüz Vodafone Pay'in ürünlerini kullanan toplam kullanıcı sayısı 9,6 milyona ulaştı. Bine yakın farklı işlem yapabilen kişisel dijital asistanımız TOBi'nin aylık tekil kullanıcı sayısı 7,6 milyona yükselirken, aylık sohbet sayısı 24,3 milyon oldu. Ayrıca, şirket olarak, son 5 yıldır sektörümüzde müşteri kayıp (churn) oranı en iyi operatör durumundayız. Müşterilerimizin bizimle daha uzun süre kaldığını gösteren bu önemli bir veri, müşteri bağlılığı ve memnuniyeti konusunda uzun zamandır yürüttüğümüz odaklı çalışmaların başarısını yansıtıyor" şeklinde konuştu.

"Dünyada 5 kıtada 5G deneyimine sahip ülkemizdeki tek operatör olarak bu teknolojiye dünden hazırız"

1 Nisan 2026 itibarıyla kullanıma sunulacak 5G ile ilgili yaptıkları çalışmaları anlatan Aksoy, "Dünyada 5 kıtada 5G deneyimine sahip ülkemizdeki tek operatör olarak bu teknolojiye dünden hazırız. Farklı pazarlarda elde edilen deneyim bize çok değerli içgörüler sağlıyor. Müşteri kullanım alışkanlıkları, en çok ilgi gören 5G servisleri, cihaz penetrasyonu gibi konularda gerçek veriye sahibiz. Bilgi havuzumuz çok geniş. Farklı ülkelerde farklı deneyimleri, teknolojileri bu havuzda biriktiriyoruz. Dünyanın dört bir yanında hizmet veren Vodafone şirketleri bu havuzdan yararlanıyor. Bu global deneyimimizi bugüne kadar olduğu gibi 5G teknolojisinde de ülkemize taşıyoruz" dedi.

"5G daha yüksek veri hızları, yüksek cihaz yoğunluğu kapasitesi ve ultra düşük gecikme süresi sunuyor"

5G teknolojisinin getireceği avantajlara değinen Aksoy, "5G, kullanıcı deneyimi açısından 4.5G'ye göre daha etkin alternatifler sunan bir teknoloji. 5G ile daha fazla cihaz aynı anda bağlanabilecek, gecikme süreleri minimuma inecek, eskiden dakikalar süren bir indirme, artık saniyeler içinde tamamlanabilecek. 5G önceki teknolojilere göre daha yüksek veri hızları, yüksek cihaz yoğunluğu kapasitesi ve ultra düşük gecikme süresi sunuyor. Kurumlar için de 5G ile birlikte yepyeni fırsatlar ortaya çıkacak. Gerçek zamanlı veri toplama, otomasyon ve uzaktan izleme, artırılmış ve sanal gerçeklikle kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimleri 5G ile mümkün hale gelecek. Dünyadaki örneklere baktığımızda, 5G teknolojileri fabrikalarda, mağazalarda, ulaşım altyapısında, limanlarda uygulanıyor; verimlilik artışı, maliyet tasarrufu gibi operasyonel faydalarla beraber kullanıcı deneyimini iyileştiriyor" diye konuştu.

"Dünya İçin Lazım projesinde 3,5 ton e-atık toplandı, hedefimiz, bir yılda 15 ton elektronik atığı geri dönüştürmek"

Çevre konusundaki faaliyetlere ilişkin bilgi veren Aksoy, "Vodafone olarak, gezegenimizi korumak ve toplumun iyiliği için çalışmak en önemli amaçlarımız arasında. Elektronik atıklar da bu çerçevede önem verdiğimiz bir konu başlığı. E-atıklar geri dönüştürülmediği durumlarda, içerdikleri zararlı kimyasallar ve ağır metaller dünyamızı kirletirken; toplum sağlığı için de tehdit oluşturuyor. Halbuki bir gün lazım olur diye çekmecelerimizde duran elektronik atıkları geri dönüştürerek ciddi çevresel ve sosyal kazanımlar sağlamak mümkün. Bu düşünceyle WWF Türkiye ve Habitat Derneği iş birliğinde hayata geçirdiğimiz "Dünya İçin Lazım" projesiyle amacımız, e-atıkları geri dönüştürerek doğamıza sıfır atık katkısında bulunmak ve verdiğimiz doğa eğitimleri ile doğa bilinci gelişen bir topluluğun oluşmasını sağlamak. Bu toplulukların da gelecekte doğa bilinci olan ve bu bilinci etrafa yayan elçiler yetiştirmesini sağlamak en büyük hayalimiz. Proje kapsamında, Türkiye genelinde 7-14 yaş arasındaki çocuklara doğa eğitimi veriyoruz. Sürdürülebilirlik, iklim değişikliği, doğa koruma, geri dönüşüm, e-atıklar başlıklarında eğitim içerikleri geliştirdik. Yıl boyunca eğitim alan çocuklar arasından doğa elçileri seçeceğiz. Çevrelerinde dönüşümü tetikleyecek olan bu elçiler, daha sürdürülebilir ve yeşil bir toplum için doğa odaklı sorunlara dikkat çekecek ve teknolojiyi kullanarak çözümler geliştirecek.

Müşterimiz olsun olmasın herkes, elektronik atıklarını mağazalarımıza getirerek geri dönüşüme bağışlayabiliyor. Tek yapmaları gereken elektronik atıklarını kendilerine en yakın e-atık toplayan mağazamıza getirmek. Vodafone'lular ise online kanallarımızdan ya da mağazalarımızdan e-atıklarını dönüştürebiliyor. Online kanalı kullanmak isteyenler, Yanımda uygulaması üzerinden e-atık başvuru formunu dolduruyor. Dilerlerse, mağazalarımızdan da aynı başvuru sürecini gerçekleştirebiliyorlar. Sonrasında, e-atıklarını mağazalarımızda bulunan kutulara atarak kampanyaya katılabiliyorlar. Teslim ettikleri e- atıklar için müşterilerimize 5 gün geçerli 5 GB mobil internet hediye ediyoruz.

"Dünya İçin Lazım" projesini başarıyla sürdürüyoruz. Toplumdan ve paydaşlarımızdan büyük ilgi gören projeyle, e-atıkları geri dönüştürerek hem doğanın korunmasını hem de doğa bilinci yüksek, sorumlu nesillerin yetişmesini hedefliyoruz. Projede bugüne kadar 3,5 ton e-atık toplandı. Proje kapsamında verilen doğa eğitimi içerikleriyle şu ana kadar 32 bini aşkın kişiye ulaşıldı. Projeye destek veren gönüllü sayısı ise 176 oldu. Hedefimiz, bir yılda 15 ton elektronik atığı geri dönüştürmek ve doğa eğitimi içiriklerimiz ile 60 bin kişiye ulaşmak" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL