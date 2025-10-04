'Dünya İçin Lazım Greenfest' yaklaşık 900 gönüllü ve çocuğun katılımıyla gerçekleşti

Vodafone, WWF- Türkiye ve Habitat Derneği işbirliğiyle hayata geçirilen "Dünya İçin Lazım" projesi kapsamında düzenlenen "Dünya İçin Lazım-GreenFest" etkinliği yaklaşık 900 gönüllü ve çocuğun katılımıyla gerçekleşti. Çocuklarda sürdürülebilirlik farkındalığı oluşturmak amacıyla festival kapsamında "Dünyanın Bir Çağrısı Var!" temalı resim yarışmasının finali de düzenlendi.

Vodafone, WWF- Türkiye ve Habitat Derneği ortaklığında elektronik atıkların geri dönüşümünü teşvik ederken, sürdürülebilirlik farkındalığına sahip elçiler yetiştirmek amacıyla hayata geçirilen "Dünya İçin Lazım" projesi kapsamında özel bir festival düzenlendi. İstanbul'da gerçekleştirilen "Dünya İçin Lazım - GreenFest" etkinliğine civar okullardan ve farklı illerden yaklaşık 900 gönüllü ve çocuk katıldı. Vodafone Gönüllüleri'nin de çocuklarda doğa bilincinin ve elektronik atık farkındalığının artırılmasına yönelik düzenlenen çeşitli atölyelerde aktif görev aldığı festivalde, "Dünyanın Bir Çağrısı Var!" temalı resim yarışması finali de gerçekleşti. Festivalde Ceyda Düvenci ve kurucu ortağı olduğu Taş Kağıt Makas Atölyesi de "Doğal Boya ile Renklendirme Atölyesi" ile çocuklarla buluştu.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, şunları söyledi: "Her ne kadar birçok ülkede mevzuata dayalı çeşitli toplama sistemleri mevcut olsa da, geri dönüştürülebilen e-atık miktarı üretilen toplamın çok altında kalıyor. E-atıkların geri dönüşümünü teşvik etmeye ve farkındalık oluşturmaya devam etmemiz gerekiyor. Bu inançla başlattığımız 'Dünya İçin Lazım' projesinde amacımız; e-atıkları dönüştürerek doğamızın korunmasına katkıda bulunmak, e-atık dönüşümü sayesinde doğa bilinci gelişen bir topluluğun oluşmasını sağlamak, sürdürülebilirlik eğitimleriyle bu toplulukları geliştirerek büyütmek. Projemizin bir parçası olarak düzenlediğimiz 'Dünya İçin Lazım - GreenFest' etkinliğinde de amacımız çocuklarda doğa ve e-atık bilincinin artırılmasıydı. Yaklaşık 900 gönüllü ve çocuğun katılımıyla renkli bir festival gerçekleştirdik. Festivalde emeği geçen tüm paydaşlarımıza, değerli jüri üyelerimize, gönüllülerimize ve katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz. Daha sürdürülebilir bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz."

WWF-Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Gül Gürsoy şöyle konuştu: "'Dünya için Lazım' projesiyle bir yandan e- atıkların geri dönüştürülmesiyle doğanın korunması, bir yandan da doğa bilinci yüksek nesiller için bir araya geldik. WWF-Türkiye olarak, çocukları, gençleri yalnızca yarınların garantisi olarak değil, bugünden doğayla bağ kurması gereken bireyler olarak görüyoruz. Onların doğayla kurduğu ilişkinin geleceğimizin yanı sıra bugünü de dönüştürme gücüne sahip olduğunu biliyoruz. Bu nedenle, eğitimin ve doğa koruma bilgisinin çocuklara ulaşması önceliklerimizin başında yer alıyor. İşin aslı, çocuklara doğa koruma bilgisi taşımak bizim için sadece bir eğitim meselesi de değil; çocukların yaşamla kurdukları bağı güçlendirme yolu. 'Dünyanın Bir Çağrısı Var' resim yarışması ve GreenFest kapsamında düzenlenen etkinlik ve atölyelerin de gösterdiği gibi çocuklarımıza doğayı tanıma, anlama ve değer verme imkanı sunduğumuzda hem bugünü hem de geleceği birlikte koruyabileceğiz."

Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu ise şunları ifade etti: "'Dünya İçin Lazım' projesi ile çocukların doğa, sürdürülebilirlik ve gelecek konularında farkındalık kazanmalarını hedefliyoruz. Onları bu yolculuğun merkezine alırken, aynı zamanda eğitmenleri ve ebeveynleri de sürece dahil ederek kalıcı bir etki oluşturuyoruz. GreenFest ise bu ortak geleceğe olan inancımızın güçlü bir yansıması. Hep birlikte, dünya için sorumluluk almaya ve daha sürdürülebilir bir yarın için çalışmaya devam edeceğiz."

Resim yarışmasına 39 şehirden 372 başvuru alındı

Festival kapsamında düzenlenen resim yarışmasına 39 şehirden 372 başvuru alındı. Finalde Hatay, Şanlıurfa, Şırnak, Bursa ve İstanbul'dan ilkokul ve ortaokul öğrencilerine ait toplam 6 eser değerlendirildi. İş, sanat ve sürdürülebilirlik dünyasından seçili isimlerin yer aldığı jüri tarafından yapılan değerlendirmede, eserler, izleyicide bıraktığı duygu, genel etki ve bütünlüğü, hayal dünyasının zenginliği, farklı ögelerin kullanımı, kompozisyon ve düzen, renk uyumu ve estetik, mesajın netliği, çevresel/sosyal etki, özgünlük, farklı fikirlerin kullanımı, çizim ve yöntem kalitesi, malzeme kullanımı gibi kriterler göz önüne alınarak puanlandı. Değerlendirme sonucu 6 kategoride ödül kupaları verildi. Buna göre, 7-10 yaş grubunda "Dünyanın Sesi" kategorisinde "Dünya Senin Elinde" temalı eseriyle Öykü Mercan Keskin, "Hayal Gücü Kahramanı" kategorisinde "Kalbinde Umut Taşıyan Dünya" temalı eseriyle Zeynep Erva Kılıç, "Renklerin Büyüsü" kategorisinde "Güzel Bir Dünya İçin Sürdürülebilir Çevre" temalı eseriyle Asya Alyanak; 11-14 yaş grubunda ise "Dünyaya Mesaj" kategorisinde "Sessiz Çığlık" temalı eseriyle Kayla Şahin, "Özgün Bakış" kategorisinde "Geleceğe Bir Dünya Bırakalım" temalı eseriyle Melis Ada Uyanık, "Sanatsal Ustalık" kategorisinde "Yeşilin Nefesi" temalı eseriyle Meva Nil Biçen ödüle layık görüldü. Her kategoride ödül sahiplerine 30 bin TL'lik teknoloji hediye çeki de sunuldu.

Farklı konularda atölyeler düzenlendi

Festivalin ikinci yarısında ise E-Atık Sanatı, E-Atık Dedektifleri (İnceleme ve Tanıma), Biyoçeşitlilik, Tohum Topu Yapım, Geri Dönüştürülmüş Kağıt, Doğa ve Canlılar Keşfi, Bez Çanta Tasarlama, Dans, Yüz Boyama Alanı, Doğa Dostlarının Sesi Alanı gibi birbirinden ilginç konularda atölyeler düzenlendi. 7-14 yaş arası çocuk ve gençlerin katılımıyla gerçekleşen atölyelerde katılımcılara doğayla ilgili temel kavramlar deneyimletilerek hem eğitici hem de eğlendirici bir ortam sunuldu.

Projeye herkes dahil olabiliyor

"Dünya İçin Lazım" projesi kapsamında elektronik atıklar ülke genelinde Vodafone mağazaları veya ücretsiz kargo aracılığıyla toplanıyor ve geri dönüştürülüyor. Doğaya "sıfır atık" katkısında bulunulmasının yanı sıra verilen doğa eğitimleri ile sürdürülebilirlik bilinci gelişen bir topluluğun oluşması da hedefleniyor. Projeye e-atıklarını geri dönüştürmek isteyen herkes dahil olabiliyor. Projenin ilk yılında 15 ton e-atığın geri dönüştürülmesi ve 60 bin kişiye doğa eğitimi verilmesi hedefleniyor. - İSTANBUL