"Dünya İçin Lazım - GreenFest" etkinliği yaklaşık 900 gönüllü ve çocuğun katılımıyla gerçekleşti

Vodafone ve WWF- Türkiye ve Habitat Derneği işbirliğiyle yürütülen "Dünya İçin Lazım" projesi kapsamında İstanbul'da düzenlenen "GreenFest" etkinliğinde yaklaşık 900 gönüllü ve çocuk bir araya geldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, elektronik atıkların geri dönüşümünü teşvik etmek ve sürdürülebilirlik bilincine sahip elçiler yetiştirmek amacıyla yürütülen proje çerçevesinde, çocuklarda çevre duyarlılığı oluşturmak üzere çeşitli etkinlik ve atölyeler düzenlendi.

Vodafone Gönüllüleri'nin doğa bilinci ve e-atık farkındalığını artırmaya yönelik atölyelerde aktif rol aldığı festivalde, "Dünyanın Bir Çağrısı Var!" temalı resim yarışmasının finali de yapıldı. Festival kapsamında oyuncu Ceyda Düvenci ve kurucusu olduğu Taş Kağıt Makas Atölyesi'nin gerçekleştirdiği "Doğal Boya ile Renklendirme Atölyesi" çocuklarla buluştu.

Resim yarışmasında 6 öğrenci ödüle layık görüldü

Yarışmaya 39 şehirden 372 başvuru yapılırken, finale Hatay, Şanlıurfa, Şırnak, Bursa ve İstanbul'dan ilkokul ve ortaokul öğrencilerine ait 6 eser kaldı. İş, sanat ve sürdürülebilirlik alanlarından seçilen jüri üyeleri, eserleri duygu etkisi, kompozisyon, estetik bütünlük, mesaj netliği ve özgünlük gibi kriterlere göre değerlendirdi.

Yarışma sonucunda, 7-10 yaş grubunda Öykü Mercan Keskin "Dünya Senin Elinde", Zeynep Erva Kılıç "Kalbinde Umut Taşıyan Dünya", Asya Alyanak ise "Güzel Bir Dünya İçin Sürdürülebilir Çevre" temalı eserleriyle ödül aldı. 11-14 yaş grubunda ise Kayla Şahin "Sessiz Çığlık", Melis Ada Uyanık "Geleceğe Bir Dünya Bırakalım", Meva Nil Biçen ise "Yeşilin Nefesi" temalı eserleriyle ödüle değer bulundu. Her kategori için kazananlara 30 bin liralık teknoloji hediye çeki verildi.

Festivalin ikinci yarısında ise E-Atık Sanatı, E-Atık Dedektifleri (İnceleme ve Tanıma), Biyoçeşitlilik, Tohum Topu Yapım, Geri Dönüştürülmüş Kağıt, Doğa ve Canlılar Keşfi, Bez Çanta Tasarlama, Dans, Yüz Boyama Alanı, Doğa Dostlarının Sesi Alanı gibi çeşitli atölyeler düzenlendi. 7-14 yaş arası çocuk ve gençler, doğayla ilgili temel kavramları deneyimledi.

"Dünya İçin Lazım" projesi kapsamında elektronik atıklar ülke genelinde Vodafone mağazaları veya ücretsiz kargo aracılığıyla toplanıyor ve geri dönüştürülüyor. Doğaya "sıfır atık" katkısında bulunulmasının yanı sıra verilen doğa eğitimleri ile sürdürülebilirlik bilinci gelişen bir topluluğun oluşması da hedefleniyor. Projeye e-atıklarını geri dönüştürmek isteyen herkes dahil olabiliyor. Projenin ilk yılında 15 ton e-atığın geri dönüştürülmesi ve 60 bin kişiye doğa eğitimi verilmesi hedefleniyor.

"'Dünya İçin Lazım' projesinde amacımız, e-atıkları dönüştürerek doğamızın korunmasına katkıda bulunmak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, dünya genelinde geri dönüştürülebilen e-atık miktarının, üretilen toplamın çok altında kaldığını belirtti.

E-atıkların geri dönüşümünü teşvik etmeye ve farkındalık yaratmaya devam edilmesi gerektiğini vurgulayan Süel, şunları kaydetti:

"Bu inançla başlattığımız 'Dünya İçin Lazım' projesinde amacımız, e-atıkları dönüştürerek doğamızın korunmasına katkıda bulunmak, e-atık dönüşümü sayesinde doğa bilinci gelişen bir topluluğun oluşmasını sağlamak, sürdürülebilirlik eğitimleriyle bu toplulukları geliştirerek büyütmek. Projemizin bir parçası olarak düzenlediğimiz 'Dünya İçin Lazım - GreenFest' etkinliğinde de amacımız çocuklarda doğa ve e-atık bilincinin artırılmasıydı. Yaklaşık 900 gönüllü ve çocuğun katılımıyla renkli bir festival gerçekleştirdik. Festivalde emeği geçen tüm paydaşlarımıza, değerli jüri üyelerimize, gönüllülerimize ve katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz. Daha sürdürülebilir bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz."

WWF-Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Gül Gürsoy da projeyle hem e-atıkların geri dönüştürülmesiyle doğanın korunmasını, hem de doğa bilinci yüksek nesilleri bir araya getirmeyi hedeflediklerini aktardı.

Gürsoy, çocukları, gençleri yalnızca yarınların garantisi olarak değil, bugünden doğayla bağ kurması gereken bireyler olarak gördüklerini vurgulayarak, "Onların doğayla kurduğu ilişkinin geleceğimizin yanı sıra bugünü de dönüştürme gücüne sahip olduğunu biliyoruz. Bu nedenle, eğitimin ve doğa koruma bilgisinin çocuklara ulaşması önceliklerimizin başında yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Çocuklara doğa koruma bilgisi taşımanın kendileri için sadece bir eğitim meselesi olmadığını, çocukların yaşamla kurdukları bağı güçlendirmenin de yolu olduğunu dile getiren Gürsoy, "'Dünyanın Bir Çağrısı Var' resim yarışması ve GreenFest kapsamında düzenlenen etkinlik ve atölyelerin de gösterdiği gibi çocuklarımıza doğayı tanıma, anlama ve değer verme imkanı sunduğumuzda hem bugünü hem de geleceği birlikte koruyabileceğiz." değerlendirmelerinde bulundu.

Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu da "Dünya İçin Lazım" projesiyle çocuklara doğa, sürdürülebilirlik ve gelecek konularında farkındalık kazandırmayı amaçladıklarını kaydetti.

Caldu, "GreenFest ise bu ortak geleceğe olan inancımızın güçlü bir yansıması. Hep birlikte, dünya için sorumluluk almaya ve daha sürdürülebilir bir yarın için çalışmaya devam edeceğiz." ifadesine yer verdi.